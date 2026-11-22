A magyar játékos szabadrúgásból vette be a Manchester United kapuját, majd az összecsapás után arról beszélt, hogy csapata számára minden lehetséges az idény hátralévő részében: „Megvan bennünk a minőség, a kispadunk és a keretünk is alkalmas mindenre. Minden lehetséges – jelentette ki Szoboszlai Dominik a lefújás után, hozzátéve, hogy bár ezúttal minden sikerült együttesének, amit a végeredmény is bizonyít, korábban előfordult, hogy nem nyújtották a legjobb formájukat. – Az Arsenal ellen úgy éreztem, valami hiányzott a játékunkból. A Manchester City ellen a kiállítás természetesen nagyban befolyásolta a meccset, de előtte még pariban voltunk velük. Az első három mérkőzésünkön két döntetlent játszottunk, a Forest és a Fulham ellen is hazai pályán. Ezek azok a találkozók, amelyeknél az ember úgy érzi, hogy jobban is teljesíthettünk volna.”

"You always can start better if you don't win all the games. The season is very long and every team can make mistakes. Every time it's a challenge, it shows the quality of teams in the Premier League." With nearly a third of the Premier League season behind us, are Liverpool beginning to find their best form? — USA Sports (@usasports) November 22, 2026

Szoboszlai később a Premier League-ről is beszélt általánosságban, kiemelve, hogy a hosszú idény során minden csapat követhet el hibákat: „Mindig lehet jobban kezdeni, ha nem nyerünk meg minden mérkőzést. Az idény nagyon hosszú, minden gárda hibázhat. Minden egyes alkalommal újabb kihívással szembesülünk, ez pedig megmutatja, milyen minőséget képviselnek a Premier League csapatai” – fogalmazott.

“We have the quality. We have the bench for it. We have the squad for it. Everything is possible.” Dominik Szoboszlai believes nothing is out of reach for this Liverpool squad. https://t.co/5oWEVxHNVr — USA Sports (@usasports) November 22, 2026

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

LIVERPOOL–MANCHESTER UNITED 4–0 (2–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Barrott

Liverpool: Alisson – R. Araújo (J. Gomez, 86.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, A. Mac Allister (Nyoni, 73.) – Ngumoha (Frimpong, 78.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 73.) – Isak (Koumas, 86.). Vezetőedző: Andoni Iraola

Manchester United: Lammens – Yoro, De Ligt, Li. Martínez – Dalot, Tielemans (Mount, 65.), Mainoo (Andrey Santos, 87.), Dorgu (Mazraui, 65.) – B. Fernandes – Mbeumo (Maguire, 22.), Cunha (Zirkzee, a szünetben). Vezetőedző: Mauricio Pochettino

Gólszerző: Szoboszlai (10.), Wirtz (13.), Ngumoha (66.), V. Munoz (82.)

Kiállítva: Yoro (8.)