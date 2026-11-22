Szoboszlai Dominik: A Liverpool számára minden lehetséges
A magyar játékos szabadrúgásból vette be a Manchester United kapuját, majd az összecsapás után arról beszélt, hogy csapata számára minden lehetséges az idény hátralévő részében: „Megvan bennünk a minőség, a kispadunk és a keretünk is alkalmas mindenre. Minden lehetséges – jelentette ki Szoboszlai Dominik a lefújás után, hozzátéve, hogy bár ezúttal minden sikerült együttesének, amit a végeredmény is bizonyít, korábban előfordult, hogy nem nyújtották a legjobb formájukat. – Az Arsenal ellen úgy éreztem, valami hiányzott a játékunkból. A Manchester City ellen a kiállítás természetesen nagyban befolyásolta a meccset, de előtte még pariban voltunk velük. Az első három mérkőzésünkön két döntetlent játszottunk, a Forest és a Fulham ellen is hazai pályán. Ezek azok a találkozók, amelyeknél az ember úgy érzi, hogy jobban is teljesíthettünk volna.”
Szoboszlai később a Premier League-ről is beszélt általánosságban, kiemelve, hogy a hosszú idény során minden csapat követhet el hibákat: „Mindig lehet jobban kezdeni, ha nem nyerünk meg minden mérkőzést. Az idény nagyon hosszú, minden gárda hibázhat. Minden egyes alkalommal újabb kihívással szembesülünk, ez pedig megmutatja, milyen minőséget képviselnek a Premier League csapatai” – fogalmazott.
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
LIVERPOOL–MANCHESTER UNITED 4–0 (2–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Barrott
Liverpool: Alisson – R. Araújo (J. Gomez, 86.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, A. Mac Allister (Nyoni, 73.) – Ngumoha (Frimpong, 78.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 73.) – Isak (Koumas, 86.). Vezetőedző: Andoni Iraola
Manchester United: Lammens – Yoro, De Ligt, Li. Martínez – Dalot, Tielemans (Mount, 65.), Mainoo (Andrey Santos, 87.), Dorgu (Mazraui, 65.) – B. Fernandes – Mbeumo (Maguire, 22.), Cunha (Zirkzee, a szünetben). Vezetőedző: Mauricio Pochettino
Gólszerző: Szoboszlai (10.), Wirtz (13.), Ngumoha (66.), V. Munoz (82.)
Kiállítva: Yoro (8.)