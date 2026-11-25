Egyelőre tartja magát a Sabah a Barcelona ellen – BL-eredménykövető
Újabb kilenc mérkőzés szerepel a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának szerdai programjában. Valamennyi összecsapás alakulását figyelemmel követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Sabah (azeri)–Barcelona (spanyol) 0–0
Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) 0–0
KÉSŐBB
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)
21.00: Lille (francia)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)
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