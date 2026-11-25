A PLER-nek nem volt túl sok esélye Szegeden, igaz, a fővárosiak közösségi oldala a találkozó előtt azt írta. hogy „Egy komplett kezdőcsapatnyi játékosunk küzd betegséggel és sérüléssel, így meglehetősen tartalékosan utazunk Szegedre.”

A hazaiak már 4–0-ra vezettek, amikor a hetedik percben megszületett a vendégek első gólja. A Szeged fokozatosan növelte az előnyét, és 18 góllal győzött. Rosta Miklós mind a hat lövését gólra váltotta, de a horvát Marin Jelinic is hibátlan maradt az öt találatával. A kapuban Nikola Portner 15 lövést védett a 35-ből, ami 43 százalékos hatékonyságot jelent. A svájci kapus egy gólt is dobott.

Michael Apelgren csapata így már négypontos előnnyel vezeti a tabellát, igaz, a második helyen álló veszprémiek három meccsel kevesebbet játszottak.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 11. FORDULÓ

Szeged–PLER 38–20 (18–11)

Szeged, 1366 néző. V: Nagy F., Túróczy

SZEGED: PORTNER 1 – Szilágyi B. 4, Sandell 4, Kukics 2, TOTO 2, Horiha 2, Frimmel 4 (2). Csere: Fazekas M., LUKÁCS P. 3, Röd 3, ROSTA M. 6, Furka, Sostaric, Csörgő 2, JELINIC 5 (2). Edző: Michael Apelgren

PLER: Bősz – Szkokán, Sinkovits 2, Hegedüs M., ALBEK J. 4, FEKETE Á. 3, Vuksic 2 (1). Csere: Kránitz (kapus), Menyhárt, Deák, Gáspár Zs. 1, Hován 1 (1), Kavin 2, Farkas G. 1, Barna V. 1, MOCZÓ 3. Edző: Lepsényi Sándor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–0. 7. p.: 5–1. 11. p.: 6–4. 15. p.: 8–4. 19. p.: 11–5. 23. p.: 12–7. 27. p.: 15–8. 34. p.: 20–11. 38. p.: 22–13. 42. p.: 24–14. 48. p.: 28–15. 53. p.: 30–16. 57. p.: 34–19. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Elégedett vagyok csapatom teljesítményével, sok sikert kívánok ellenfelünknek a nemzetközi porondon.

Lepsényi Sándor: – Jó élménnyel térünk haza, mert a világklasszisokkal felálló Szeged ellen bátran, és jól játszottak fiataljaink.