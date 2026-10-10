Vesztésre állt hazai pályán, de aztán zsebre vágta a három pontot az Arsenal
Az első félidőben a Leeds védelme nagyszerű összhangról tett tanúbizonyságot: összesen ötször ejtette lescsapdába a házigazdát. Ami azt illeti, a lesre állítás a túlsó oldalon is hatékony eszköznek bizonyult, három vendégtámadás halt el így.
Ha a nagy gólhelyzetek addig el is maradtak – a legnagyobb lehetőség a Leeds előtt nyílt, Gabriel Gudmundsson éles szögből leadott bombáját David Raya védte a játékrész hajrájában –, a szünetben az Opta szállított egy különleges statisztikát: ilyen sok (8) első félidei lest legutóbb 2023 áprilisában regisztráltak a Premier League-ben (Manchester United–Aston Villa).
A fordulás után hamar megtört a jég, méghozzá az első félidőben is szervezetten, nyílt sisakkal, sokat ígérően futballozó Leeds jóvoltából: az 55. percben Gabriel Gudmundsson balról középre lőtt labdája elment a kivetődő Raya keze mellett, és a hosszú oldalon őrizetlenül érkező James Justin a léc alá lőtt (0–1).
Egy kis stat: Justin hét gólt szerzett eddig a Premier League-ben, közülük hármat az Arsenal otthonában… (Opta)
Nagyobb sebességre kapcsolt az Arsenal, így a vendégek előnye csupán hét percig tartott ki: a 62. percben Ben White fejelt középre a hosszú oldalról, Riccardo Calafiori közelről lőtt, és James Trafford kapus nem tudott mit kezdeni az előtte felpattanó labdával (1–1).
Újabb nyolc perc elteltével már vezetett a lendületbe jövő Arsenal: bal oldalon épült gyors és szép adogatás, amelynek végén Declan Rice sarokkal hozta helyzetbe a nem sokkal korábban (Viktor Gyökeres társaságában) becserélt Bruno Guimaraest, aki 17 méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtt (2–1).
Egy kis stat: Bruno Guimaraes mindkét eddigi PL-gólját csereként beállva, a tizenhatoson kívülről, Declan Rice előkészítéséből szerezte, és mindkettővel vezetéshez juttatta csapatát. (Opta)
Izgalmasan alakultak a hátralévő percek; az Arsenal közelebb állt a harmadik gólhoz – a 95. percben Bukayo Saka ziccert rontott –, mint a Leeds az egyenlítéshez, noha az utolsó percekben a londoni védelmen volt nagyobb nyomás.
Győzelmével az Arsenal utolérte az első helyen álló Manchester Cityt, a Leeds elvesztette veretlenségét.
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Arsenal–Leeds United 2–1 (Calafiori 62., B. Guimaraes 70., ill. Justin 55.)
KÉSŐBB
16.00: Aston Villa–Brentford
16.00: Ipswich Town–Fulham
16.00: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion
18.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)
15.00: Hull City–Everton
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Coventry City–Newcastle United (Tv: Match4)