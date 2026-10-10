Vesztésre állt hazai pályán, de aztán zsebre vágta a három pontot az Arsenal

Az első félidőben a Leeds védelme nagyszerű összhangról tett tanúbizonyságot: összesen ötször ejtette lescsapdába a házigazdát. Ami azt illeti, a lesre állítás a túlsó oldalon is hatékony eszköznek bizonyult, három vendégtámadás halt el így.



Ha a nagy gólhelyzetek addig el is maradtak – a legnagyobb lehetőség a Leeds előtt nyílt, Gabriel Gudmundsson éles szögből leadott bombáját David Raya védte a játékrész hajrájában –, a szünetben az Opta szállított egy különleges statisztikát: ilyen sok (8) első félidei lest legutóbb 2023 áprilisában regisztráltak a Premier League-ben (Manchester United–Aston Villa).



A fordulás után hamar megtört a jég, méghozzá az első félidőben is szervezetten, nyílt sisakkal, sokat ígérően futballozó Leeds jóvoltából: az 55. percben Gabriel Gudmundsson balról középre lőtt labdája elment a kivetődő Raya keze mellett, és a hosszú oldalon őrizetlenül érkező James Justin a léc alá lőtt (0–1).



Egy kis stat: Justin hét gólt szerzett eddig a Premier League-ben, közülük hármat az Arsenal otthonában… (Opta)





James Justin with the goal and Leeds lead at the Emirates! Justin has only ever scored seven Premier League goals, but three of them have come at the Emirates. And what a move and finish it was for this one. https://t.co/IvLcKOSYdg — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 10, 2026





Nagyobb sebességre kapcsolt az Arsenal, így a vendégek előnye csupán hét percig tartott ki: a 62. percben Ben White fejelt középre a hosszú oldalról, Riccardo Calafiori közelről lőtt, és James Trafford kapus nem tudott mit kezdeni az előtte felpattanó labdával (1–1).



Újabb nyolc perc elteltével már vezetett a lendületbe jövő Arsenal: bal oldalon épült gyors és szép adogatás, amelynek végén Declan Rice sarokkal hozta helyzetbe a nem sokkal korábban (Viktor Gyökeres társaságában) becserélt Bruno Guimaraest, aki 17 méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtt (2–1).



Egy kis stat: Bruno Guimaraes mindkét eddigi PL-gólját csereként beállva, a tizenhatoson kívülről, Declan Rice előkészítéséből szerezte, és mindkettővel vezetéshez juttatta csapatát. (Opta)





Both of Bruno Guimarães’ Premier League goals for Arsenal have been from outside the box, as a substitute, assisted by Declan Rice, and have put Arsenal in the lead. https://t.co/30U1MePGHn — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 10, 2026

Izgalmasan alakultak a hátralévő percek; az Arsenal közelebb állt a harmadik gólhoz – a 95. percben Bukayo Saka ziccert rontott –, mint a Leeds az egyenlítéshez, noha az utolsó percekben a londoni védelmen volt nagyobb nyomás.

Győzelmével az Arsenal utolérte az első helyen álló Manchester Cityt, a Leeds elvesztette veretlenségét.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Arsenal–Leeds United 2–1 (Calafiori 62., B. Guimaraes 70., ill. Justin 55.)

KÉSŐBB

16.00: Aston Villa–Brentford

16.00: Ipswich Town–Fulham

16.00: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion

18.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)



A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)

15.00: Hull City–Everton

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Coventry City–Newcastle United (Tv: Match4)