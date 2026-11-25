A Csata elleni hazai bajnoki vereség után a Slavonski Brod ellen igyekezett javítani DVTK Hun-Therm a női Európa-kupában, és az első negyedet 22–14-re meg is nyerte, ám a másodikban nem játszott jól a magyar csapat, és a remek dobóformában lévő Ana Virjoghe, illetve Zaay Green remeklésével a második etap végére kétpontnyira zárkóztak fel a találkozóra mindössze hat játékost nevező horvátok.

A Slavonski Brod a harmadik felvonást is jól kezdte, pár pillanatra a vezetést is átvette, de a diósgyőriek észbe kaptak, és fordítottak – ekkor főleg Boros Júlia és Kányási Veronika termelte a pontokat. A példátlanul szűk keret aztán megtette a magáét, a horvátok elfáradtak, s az utolsó negyedben a kinti meccset harminchárom pontos különbséggel nyerő DVTK kihasználta ezt. A hajrára már kényelmes lett az előny, pályára kerültek a fiatalok is, a vége 79–69 lett.

Az Európa-kupában érdekelt másik magyar csapat, a Sopron Basket is nyert, a nyugat-magyarországi csapat nagyon sima, 80–55-ös győzelmet aratott a német Saarlouis felett. A soproniak közül Lashae Aerianna Dwyer, Masa Jankovic, Kennedy Todd-Williams és Zala Friskovec is tíz pont fölé került.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA

5. FORDULÓ

E-CSOPORT

DVTK HUN-THERM–ZKK BROD NA SAVI (horvát) 79–69 (22–14, 13–19, 24–17, 20–19, 4–13)

Miskolc, 1100 néző. V: Pacek (lengyel), Blahout (cseh), Scserbak (ukrán)

DVTK: Aho T. 10, Aho N. , Boros 17/12, Enabosi 11, Balayera 2. Csere: Kányási 19/9, Smuda 7, Telegdy 4, Szabó 6, Fárbás 3/3, Poczkodi, Váraljai. Edző: Magyar Gergely

BROD NA SAVI: Phelia 20, Rimarcuk, Green 18/3, Vojtulek 8/3, Virjoghe 16. Csere: Pericic 7/3. Edző: Drazen Rimarcuk

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–0. 7. p.: 14–10. 14. p.: 26–25. 19. p.: 33–33. 22. p.: 35–37. 25. p.: 48–41. 28. p.: 52–47. 32. p.: 64–50. 37. p.: 75–59

Kipontozódott: Green (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Magyar Gergely: – Nem a legjobb passzban érkeztünk meg erre a találkozóra, de nagyon fontos volt, hogy a hétvégi soproni mérkőzés előtt milyen meccset játszunk, és hogy milyen energiákat tudunk mozgósítani. Összességében magabiztos győzelmet arattunk, örülök annak, hogy sok jó egyéni teljesítmény volt, és hogy a fiatalokat is pályára küldhettük a végén.

Drazen Rimarcuk: – Sokat hallottunk a DVTK-ról és arról, milyen nagyszerűen teljesít ebben a sorozatban. Nekünk a legfontosabb cél, hogy hétről hétre, hónapról hónapra fejlődjünk.

I-CSOPORT

SOPRON BASKET–SAARLOUIS ROYALS (német) 80–55 (23–13, 14–16, 22–10, 21–16)

Sopron, 800 néző. V: Perlic (horvát), Scholzova (cseh), Sentürk Bayraktar (török)

SOPRON: TODD-WILLIAMS 14/3, Laczkó 9/3, FRISKOVEC 13/3, JANKOVICS 14, Ezeigbo 8. Csere: Angyal 3/3, Miklós 6, Tóth F. 4, Sitku 9/3, Rigó, Marics. Edző: Gáspár Dávid

SAARLOUIS: Dwyer 16/6, Koskimies 9/6, Zabotkaite 4, Eichmeyer 5, Hill 5. Csere: Whitfield 6, Hasle-Lagemann 3/3, Bulane 5/3, Luzgina, Oly 2. Edző: Matiss Rozlapa

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–4. 8. p.: 12–12. 12. p.: 23–13. 18. p.: 30–24. 22. p.: 39–31. 26. p.: 49–34. 28. p.: 55–34. 32. p.: 64–42. 35. p.: 72–45. 38. p.: 76–49

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Támadásban helyzeteket alakítottunk ki, de az első félidőben nem jó százalékkal értékesítettük őket. A második félidőre állt össze úgy a játék, hogy a támadásainkat rendre kosárra tudtuk váltani. A védekezés végig stabil volt, alacsony pontszámon tartottuk ellenfelünket, ami alapvető célunk minden találkozón.

Matiss Rozlapa: – Időnként úgy játszottunk, ahogy szeretnénk, de a Sopron sok labdaeladásba kergetett bele minket, így a végeredmény nem néz ki jól. Meg kell beszélnünk a mérkőzést, tanulni belőle, és a pozitívumokat magunkkal vinni a fejlődéshez.