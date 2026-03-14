„Jövőre a BL-ben szeretnénk játszani, szóval van miért küzdenünk” – Szoboszlai a Spurs elleni mérkőzés tétjéről

Szoboszlai Dominik először a hétközi, Galatasaray elleni egygólos vereségről beszélt a Liverpool honlapján: „A mérkőzés után elég dühös voltam az eredmény miatt, de nem csak emiatt, hanem mert úgy érzem, nem úgy játszottunk, ahogyan kellett volna, és ahogyan tudunk. Már annyiszor bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk legyőzni bármelyik csapatot, és felvenni a versenyt bármelyik csapattal a bajnokságban és az európai porondon egyaránt.”

A törökök elleni visszavágó előtt a Liverpool a Tottenhamet fogadja a Premier League 30. fordulójában. A Spurs a kiesés elől menekül, míg a hazaiak a Bajnokok Ligáját érő első öt hely egyikét célozta meg. „Őszintén szólva, nem gondolok rájuk. Magunkra koncentrálok, mert nekünk is van még mit elérnünk. Jövőre a Bajnokok Ligájában szeretnénk játszani, szóval van miért küzdenünk. Mindenekelőtt magunkra kell összpontosítanunk, és a helyes dolgokat kell tennünk, akkor minden rendben lesz.”

A Liverpool sorozatban három idegenbeli mérkőzés után tér vissza az Anfieldre. „Ez óriási különbség. Vasárnap mindenképpen szükségünk van rájuk. Mindenki, aki el tud jönni, jöjjön el. Szerintem ez soha nem jelent problémát, de szükségünk van rájuk, hogy a lehető leghangosabban szurkoljanak, különösen jövő héten szerdán. Isztambulban megtapasztaltuk, milyen egy ilyen hangos stadionban, ilyen nagyszerű szurkolók előtt játszani, de szerintem otthon is meg tudjuk mutatni ugyanezt. Mindenkire szükségünk lesz” – aktivizálta a liverpooli szurkolókat Szoboszlai.