„Jövőre a BL-ben szeretnénk játszani, szóval van miért küzdenünk” – Szoboszlai a Spurs elleni mérkőzés tétjéről

2026.03.14. 12:34
null
Szoboszlai Dominik szerint a Liverpool bárki ellen képes felvenni a versenyt (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 30. fordulójának rangadóján a Liverpool a Tottenhamet fogadja. A mérkőzés előtt Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya nyilatkozott a klubhonlapnak, amelyben szó esett a szurkolókról, a Galatasaray elleni BL-párharcról és a Spurs elleni találkozó tétjéről is.

Szoboszlai Dominik először a hétközi, Galatasaray elleni egygólos vereségről beszélt a Liverpool honlapján: „A mérkőzés után elég dühös voltam az eredmény miatt, de nem csak emiatt,  hanem mert úgy érzem, nem úgy játszottunk, ahogyan kellett volna, és ahogyan tudunk. Már annyiszor bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk legyőzni bármelyik csapatot, és  felvenni a versenyt bármelyik csapattal a bajnokságban és az európai porondon egyaránt.”

A törökök elleni visszavágó előtt a Liverpool a Tottenhamet fogadja a Premier League 30. fordulójában. A Spurs a kiesés elől menekül, míg a hazaiak a Bajnokok Ligáját érő első öt hely egyikét célozta meg. „Őszintén szólva, nem gondolok rájuk. Magunkra koncentrálok, mert nekünk is van még mit elérnünk. Jövőre a Bajnokok Ligájában szeretnénk játszani, szóval van miért küzdenünk. Mindenekelőtt magunkra kell összpontosítanunk, és a helyes dolgokat kell tennünk, akkor minden rendben lesz.”

A Liverpool sorozatban három idegenbeli mérkőzés után tér vissza az Anfieldre. „Ez óriási különbség. Vasárnap mindenképpen szükségünk van rájuk. Mindenki, aki el tud jönni, jöjjön el. Szerintem ez soha nem jelent problémát, de szükségünk van rájuk, hogy a lehető leghangosabban szurkoljanak, különösen jövő héten szerdán. Isztambulban megtapasztaltuk, milyen egy ilyen hangos stadionban, ilyen nagyszerű szurkolók előtt játszani, de szerintem otthon is meg tudjuk mutatni ugyanezt. Mindenkire szükségünk lesz” – aktivizálta a liverpooli szurkolókat Szoboszlai.

ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ, szombati mérkőzések
16.00: Burnley–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion
18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)
18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)
Vasárnap rendezik
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-N!
Hétfőn rendezik
21.00: Brentford–Wolverhampton

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

30

20

7

3

59–22

+37 

67 

2. Manchester City

29

18

6

5

59–27

+32 

60 

3. Manchester United

29

14

9

6

51–40

+11 

51 

4. Aston Villa

29

15

6

8

39–34

+5 

51 

5. Chelsea

29

13

9

7

53–34

+19 

48 

6. Liverpool

29

14

6

9

48–39

+9 

48 

7. Brentford

29

13

5

11

44–40

+4 

44 

8. Everton

29

12

7

10

34–33

+1 

43 

9. Bournemouth

29

9

13

7

44–46

–2 

40 

10. Fulham

29

12

4

13

40–43

–3 

40 

11. Sunderland

29

10

10

9

30–34

–4 

40 

12. Newcastle

29

11

6

12

42–43

–1 

39 

13. Crystal Palace

29

10

8

11

33–35

–2 

38 

14. Brighton & Hove Albion

29

9

10

10

38–36

+2 

37 

15. Leeds United

29

7

10

12

37–48

–11 

31 

16. Tottenham

29

7

8

14

39–46

–7 

29 

17. Nottingham Forest

29

7

7

15

28–43

–15 

28 

18. West Ham

29

7

7

15

35–54

–19 

28 

19. Burnley

29

4

7

18

32–58

–26 

19 

20. Wolverhampton

30

3

7

20

22–52

–30 

16 

 

