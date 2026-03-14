„Jövőre a BL-ben szeretnénk játszani, szóval van miért küzdenünk” – Szoboszlai a Spurs elleni mérkőzés tétjéről
Szoboszlai Dominik először a hétközi, Galatasaray elleni egygólos vereségről beszélt a Liverpool honlapján: „A mérkőzés után elég dühös voltam az eredmény miatt, de nem csak emiatt, hanem mert úgy érzem, nem úgy játszottunk, ahogyan kellett volna, és ahogyan tudunk. Már annyiszor bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk legyőzni bármelyik csapatot, és felvenni a versenyt bármelyik csapattal a bajnokságban és az európai porondon egyaránt.”
A törökök elleni visszavágó előtt a Liverpool a Tottenhamet fogadja a Premier League 30. fordulójában. A Spurs a kiesés elől menekül, míg a hazaiak a Bajnokok Ligáját érő első öt hely egyikét célozta meg. „Őszintén szólva, nem gondolok rájuk. Magunkra koncentrálok, mert nekünk is van még mit elérnünk. Jövőre a Bajnokok Ligájában szeretnénk játszani, szóval van miért küzdenünk. Mindenekelőtt magunkra kell összpontosítanunk, és a helyes dolgokat kell tennünk, akkor minden rendben lesz.”
A Liverpool sorozatban három idegenbeli mérkőzés után tér vissza az Anfieldre. „Ez óriási különbség. Vasárnap mindenképpen szükségünk van rájuk. Mindenki, aki el tud jönni, jöjjön el. Szerintem ez soha nem jelent problémát, de szükségünk van rájuk, hogy a lehető leghangosabban szurkoljanak, különösen jövő héten szerdán. Isztambulban megtapasztaltuk, milyen egy ilyen hangos stadionban, ilyen nagyszerű szurkolók előtt játszani, de szerintem otthon is meg tudjuk mutatni ugyanezt. Mindenkire szükségünk lesz” – aktivizálta a liverpooli szurkolókat Szoboszlai.
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ, szombati mérkőzések
16.00: Burnley–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion
18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)
18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)
Vasárnap rendezik
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-N!
Hétfőn rendezik
21.00: Brentford–Wolverhampton
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
30
20
7
3
59–22
+37
67
|2. Manchester City
29
18
6
5
59–27
+32
60
|3. Manchester United
29
14
9
6
51–40
+11
51
|4. Aston Villa
29
15
6
8
39–34
+5
51
|5. Chelsea
29
13
9
7
53–34
+19
48
|6. Liverpool
29
14
6
9
48–39
+9
48
|7. Brentford
29
13
5
11
44–40
+4
44
|8. Everton
29
12
7
10
34–33
+1
43
|9. Bournemouth
29
9
13
7
44–46
–2
40
|10. Fulham
29
12
4
13
40–43
–3
40
|11. Sunderland
29
10
10
9
30–34
–4
40
|12. Newcastle
29
11
6
12
42–43
–1
39
|13. Crystal Palace
29
10
8
11
33–35
–2
38
|14. Brighton & Hove Albion
29
9
10
10
38–36
+2
37
|15. Leeds United
29
7
10
12
37–48
–11
31
|16. Tottenham
29
7
8
14
39–46
–7
29
|17. Nottingham Forest
29
7
7
15
28–43
–15
28
|18. West Ham
29
7
7
15
35–54
–19
28
|19. Burnley
29
4
7
18
32–58
–26
19
|20. Wolverhampton
30
3
7
20
22–52
–30
16