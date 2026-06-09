Szoboszlainak egy kis „focidetox” most jól fog esni

„Sokszor elmondtam, hogy nem fogom magam kihúzni az ilyen meccsek alól sem, úgy gondolom, szüksége van a csapatnak rám, és vállalom ezeket a meccseket is. Nem kell megmagyarázni, hogy válogatott játékosként miért adok minden meccsen száz százalékot – ennek alapvető dolognak kéne lenni mindenkinek. Új keret volt márciusban, és most is sokan bemutatkoztak, és örülök neki, hogy a jövőre nézve elég stabilnak tűnünk. Csapatkapitányként mondhatom, hogy az egész heti munkával elégedett vagyok, úgy az edzésen vagy az edzésen kívül mutatott hozzáállással, mert azért az is fontos, hogy a pályán kívül is jól érezze magát mindenki a csapatnál, a keretben” – véleményezte a mérkőzést és az idei kétszer két felkészülési mérkőzést a válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlainak ezzel véget ért a 2025–2026-os idény, jöhet a nyári pihenő, és mint elárulta, korántsem biztos, a következő hetekben a napokon belül kezdődő világbajnokság mérkőzéseivel tölti majd az idejét.

„Nekem most egy kis focidetox jól fog esni. Az az igazság, hogy még mindig vannak bennem szomorú gondolatok [mert lemaradtunk a vb-ről – a szerk.], de ha éppen úgy jön ki egy napom, hogy éppen van szabadidőm egy vébémeccs idején, akkor lehet, hogy belenézek, de nem attól függően alakítom a programomat, hogy vébét nézhessek, mert lesz jobb dolgom is szerintem...” – árulta el Szoboszlai az M4 Sportnak.

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VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN 3–1 (0–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 595 néző. Vezette: Pavle Ilics (Milan Sutulovics, Nikola Djorovics) – szerbek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. (Pécsi, 62.) – Osváth (Tóth R., 75.), Orbán, Markgráf, Styles (Nagy Zs., 62.) – Schäfer, Vitális (Kovács B., 62.) – Redzic (Lukács D., a szünetben), Szoboszlai, Tóth A. (Szűcs T., a szünetben) – Varga B. (Baráth P., 84.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

KAZAHSZTÁN: Anarbekov – Mrinszkij (Asirbek, 73.), Malij, Alip, Vorogovszkij (Szovet, 88.) – Karaman (Amir, 73.), Kuat (Tapalov, 73.), Orazov (Abrajev, 88.) – Szamorodov, Szatpajev (Toktibaj, 57.), Kenzsebek (Csesznokov, 57.). Szövetségi kapitány: Talgat Bajszufinov

Gólszerző: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

Kiállítva: Szamorodov (63.)