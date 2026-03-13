Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai szerezte február legszebb gólját a Liverpoolban

2026.03.13. 10:45
null
Szoboszlai Dominik gólját választották a február legjobbjának (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Szoboszlai Dominik angol bajnokság
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólját választották február legszebb találatának a Liverpool FC labdarúgócsapatának szurkolói.

Az angol bajnoki címvédő klub honlapja felidézte, hogy a Manchester City ellen február 8-án, hazai pályán lejátszott bajnoki mérkőzés 74. percében a magyar válogatott csapatkapitánya csaknem 28 méterről bombázott a kapuba. Ezzel a találattal a Liverpool szerzett vezetést, végül azonban a vendégek győztek 2–1-re, ráadásul Szoboszlait a meccs legvégén kiállították.

A februári gólszépségverseny második helyezettje is a magyar futballista nevéhez fűződik: a 14-én házigazdaként 3–0-ra megnyert Brighton elleni FA-kupa-meccs 56. percében 14 méterről, kapásból lőtt a kapuba.

 

Liverpool Szoboszlai Dominik angol bajnokság
Legfrissebb hírek

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik a világ 17. legértékesebb játékosa – megérdemelt?

Légiósok
2026.03.11. 19:50

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

Angol labdarúgás
2026.03.11. 15:17

Liverpooli lábnyomok: meg tudják fordítani Szoboszlaiék a Galatasaray elleni párharcot?

Angol labdarúgás
2026.03.11. 13:36

„Nagyon gyenge meccset játszottunk” – Szoboszlai Dominik a Galatasaraytól elszenvedett vereség után

Bajnokok Ligája
2026.03.11. 11:39

Arne Slot a játékvezető és a VAR döntését bírálta a Liverpool BL-veresége után

Bajnokok Ligája
2026.03.11. 09:57

Nincsenek egyedül – Bodnár Zalán jegyzete

Bajnokok Ligája
2026.03.10. 23:40

Korai gól döntött: a Galatasaray, akárcsak ősszel, egy góllal legyőzte a Liverpoolt

Bajnokok Ligája
2026.03.10. 20:40

Szoboszlai és Kerkez a bal oldalon, Sallai a kispadon – megvannak a Galatasaray és a Liverpool kezdői

Bajnokok Ligája
2026.03.10. 17:42
Ezek is érdekelhetik