Szoboszlai szerezte február legszebb gólját a Liverpoolban

Az angol bajnoki címvédő klub honlapja felidézte, hogy a Manchester City ellen február 8-án, hazai pályán lejátszott bajnoki mérkőzés 74. percében a magyar válogatott csapatkapitánya csaknem 28 méterről bombázott a kapuba. Ezzel a találattal a Liverpool szerzett vezetést, végül azonban a vendégek győztek 2–1-re, ráadásul Szoboszlait a meccs legvégén kiállították.

A februári gólszépségverseny második helyezettje is a magyar futballista nevéhez fűződik: a 14-én házigazdaként 3–0-ra megnyert Brighton elleni FA-kupa-meccs 56. percében 14 méterről, kapásból lőtt a kapuba.