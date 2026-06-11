Premier League: egy hónappal a feljutás után lemondott az Ipswich Town vezetőedzője

Lemondott az Ipswich Town vezetőedzői posztjáról Kieran McKenna, aki 2028-ig élő szerződése ellenére döntött a távozás mellett, az angol klub közlése alapján azért, hogy szünetet tartson. A 40 éves szakember neve korábban ugyan felmerült a Fulhamnél – ahonnan Marco Silva a Benficához távozott –, ő azonban úgy fogalmazott: eljött az ideje, hogy félreálljon, és több időt szánjon a családjára.

Az edző a Transfermarkt adatai alapján 222 mérkőzésen irányította az Ipswich Townt, amely 106 győzelem és 60 döntetlen mellett 56 vereséget szenvedett.

McKenna a Tottenham Hotspur ifjúsági csapatánál kezdte meg edzői karrierjét, majd a Manchester Unitedhez került, amelynél később már az első csapat szakmai stábjában is feladatot kapott Michael Carrick és Ole Gunnar Solskjaer mellett. Az Ipswich irányítását 2021 decemberében, a harmadik vonalban vette át. A League One-ban töltött első teljes szezonjában feljutást ünnepelhetett, ahogyan azt követően a Championshipben is. A PL-től egy szezon után búcsút vett ugyan a klub, de az ismételt feljutás is hamar összejött McKennával.

A BBC brit lap úgy tudja, hogy a Bournemouth és a Wolverhampton korábbi vezetőedzője, Gary O'Neil is az utódjelöltek között szerepel az Ipswich Townnál, a 43 éves angol trénert jelenleg a francia élvonalban szereplő Strasbourg foglalkoztatja.