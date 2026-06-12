Nemzeti Sportrádió

A Liverpoollal BL-győztes Djibril Cissé fia profi szerződést kapott a „vörösöknél”

2026.06.12. 12:20
Prince Kobe Cissé akcióban a Middlesbrough elleni U18-as bajnokin (Fotó: Getty Images)
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Prince Kobe Cissé Liverpool Djibril Cissé
A Liverpoollal Bajnokok Ligáját nyerő Djibril Cissé fia apja nyomdokaiba lépett: a 17 éves Prince Kobe Cissé profi szerződést kötött a „vörösökkel” – derült ki a klub közleményéből.

Prince Kobe Cissé kezdetben csatárt játszott a liverpooli utánpótlásban, aztán hátra került a védelembe, és az elmúlt időszakban többnyire középhátvédként játszott – márciusban azon a posztot mutatkozott be a PL2-es csapatban is, közvetlenül Pécsi Ármin előtt játszva.

A francia mellett walesi állampolgársága is van, válogatott szinten a walesiek U19-es csapatában már pályára lépett.

A 41-szeres francia válogatott Djibril Cissé 2004 és 2007 között volt a Liverpool játékosa, Bajnokok Ligáját (2005), Európai Szuperkupát (2005) és FA-kupát (2006) nyert a csapattal – a Milan ellen 0–3-ról megnyert isztambuli BL-döntő tizenegyespárbajában ő is a kapuba talált.

Liverpooli hír az is, hogy a menesztett Arne Slot szakmai stábja is távozik a klubtól. Sipke Hulshoff másodedző és Ruben Peeters erőnléti edző 2024-ben a holland edzővel együtt érkezett az Anfieldre, míg Giovanni van Bronckhorst szintén másodedzőként dolgozott Slot mellett 2025 nyarától.


 

 

Prince Kobe Cissé Liverpool Djibril Cissé
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