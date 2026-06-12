A Liverpoollal BL-győztes Djibril Cissé fia profi szerződést kapott a „vörösöknél”

Prince Kobe Cissé kezdetben csatárt játszott a liverpooli utánpótlásban, aztán hátra került a védelembe, és az elmúlt időszakban többnyire középhátvédként játszott – márciusban azon a posztot mutatkozott be a PL2-es csapatban is, közvetlenül Pécsi Ármin előtt játszva.

A francia mellett walesi állampolgársága is van, válogatott szinten a walesiek U19-es csapatában már pályára lépett.

A 41-szeres francia válogatott Djibril Cissé 2004 és 2007 között volt a Liverpool játékosa, Bajnokok Ligáját (2005), Európai Szuperkupát (2005) és FA-kupát (2006) nyert a csapattal – a Milan ellen 0–3-ról megnyert isztambuli BL-döntő tizenegyespárbajában ő is a kapuba talált.

Prince Cisse has signed his first professional contract with @LFC - congratulations, Prince 🙌



🔗 https://t.co/pe4brcR8Jq pic.twitter.com/WyZHA7qUxe — The LFC Academy (@LFCAcademyX) June 11, 2026

Liverpooli hír az is, hogy a menesztett Arne Slot szakmai stábja is távozik a klubtól. Sipke Hulshoff másodedző és Ruben Peeters erőnléti edző 2024-ben a holland edzővel együtt érkezett az Anfieldre, míg Giovanni van Bronckhorst szintén másodedzőként dolgozott Slot mellett 2025 nyarától.



