Magyarok a Liverpoolban, világelső technológia az otthonokban

Mi kell a sikerhez és a maximális teljesítményhez?

A sport legmagasabb szintjén a siker ritkán múlik egyetlen pillanaton. A győzelem mögött ott van a felkészülés, a stratégia, a taktika és az a következetesség, amely a Liverpool FC-t, a Paris Saint-Germaint vagy a világ legnagyobb tenisztornáin szereplő élsportolókat is jellemzi. Szoboszlai Dominik kimeríthetetlen energiája, Kerkez Milos egyre magasabb szintű szélsőjátéka, vagy Pécsi Ármin korát meghazudtoló fejlődése mögött ugyanaz a professzionális háttérmunka áll: mérés, elemzés, finomhangolás.

A bajnokok és a világelsők közös jellemzője tehát, hogy a legkisebb részletet sem bízzák a véletlenre. Ez a hozzáállás és a folyamatos fejlődésre való törekvés teremtette meg az alapot a sportvilág és a prémium háztartásigép-márka egyik legizgalmasabb fúziójára.

A szegmensében immár 17 éve globálisan piacvezető* Haier filozófiája: „Play With The Number Ones”.Ez nem puszta szlogen, hanem értékrend: az elsők választása azoknak, akik a mindennapokban sem érik be kevesebbel.

A világelső Haier Magyarországon is prémium szintre kapcsol

A nyolcvanas években indult vállalat mára olyan technológiai óriássá vált, amely az olasz Candy felvásárlásával az európai piacon is meghatározó, prémium szereplővé lépett elő. Magyarországon is egyre hangsúlyosabban építi prémium jelenlétét: a korábbi Candy Hoover vállalatnév Haier Hungary Kft.-re változott, ami jól mutatja, hogy a márka a hazai piacon is tudatosan a magasabb minőség, az innováció és a hosszú távú megbízhatóság irányába pozicionálja magát.

Hogyan fordítható le a focira jellemző bajnoki mentalitás a mindennapi háztartási eszközök nyelvére?

Egy Liverpool-meccs napján otthon is jól jön a bajnoki szintű felkészültség. A Haier prémium készülékei nem csupán kiszolgálják a mindennapokat: érzékelnek, alkalmazkodnak és optimalizálnak. A mosógép a ruhatöltethez igazítja a programot és az adagolást, a hűtő intelligens megoldásokkal segít megőrizni az alapanyagok frissességét, a sütő pedig precíz technológiával támogatja a magabiztosabb otthoni főzést. Így válik a csúcsteljesítmény nemcsak stadionélménnyé, hanem a mindennapi otthon részévé is.

A cél, hogy az okos megoldások megkönnyítsék a felhasználók életét és több idő jusson arra, ami igazán fontos. Éppen ezért a vállalat világszerte több mint tíz kutatás-fejlesztési központot működtet, ahol a mesterséges intelligencia (AI) alapú optimalizálás áll a fókuszban.

A hOn applikáción keresztül a teljes háztartás egy olyan integrált, okos ökoszisztémává válik: a felhasználó egyszerűen irányíthatja és finomhangolhatja a készülékeket, így a háztartás működése átláthatóbbá, kényelmesebbé és hatékonyabbá válik.

Légy az elsők között Te is!

A prémium teljesítmény most rendkívüli lehetőséggel párosul. Vásárolj új Haier háztartási gépet, töltsd fel a vásárlást igazoló blokkot, és legyen Tiéd az 500 limitált Liverpool FC X Haier focilabda egyike! Részletekért kattints!

*A Haier a világ első számú nagy háztartásigép-márkája immáron 17 éve. Forrás: Euromonitor International Limited, Consumer Appliances 2026 Edition, százalékos részesedés mennyiségi értékesítési adatok alapján 2025-ben.