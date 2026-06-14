TCR World Tour: Michelisz dobogón a második spanyolországi versenyen

Julien Briche várhatta az élről a piros lámpák kialvását a második, részben fordított rajtrácsos verseny előtt. A francia mellől Sten Dorian Piirimagi rugaszkodhatott el, míg a második soron Jenson Brickley és Ma Csing-hua osztozott. Az ötödik rajthelyről Aurélien Comte, míg a hatodikról Michelisz Norbert vágott neki az első vasárnapi, futamnak.

Birche már a rajtnál hátrányba került Piirimagival szemben, majd hátulról eltalálta ellenfele autóját, amivel véget vetett a saját versenyének. A vezetést Brickley vette át, mögötte a jól helyezkedő Santiago Urrutia, Comte, Ma, illetve Mikel Azcona sorakozott a top 5-ben, míg a rajtnál kissé beragadó Michelisz a hatodik helyet foglalta el.

Alig öt perc telt a versenyből, pályára kellett küldeni a biztonsági autót: Manuel Fernandes autója ragadt a kavicságyban. Az újraindítás után változatlan sorrendben fordult el az első négy helyezett, a két Hyundai-versenyző azonban helyet cserélt egymással, aminek révén Michelisz előrelépett a top 5-be. A magyar pilóta viszonylag hamar kiépített ké másodperc előnyt a márkatársához képest, és megkezdte a felzárkózást Mára, míg Azcona Thed Björk előretörésének próbált gátat szabni.

Hátrébb Ehrlacher alatt lassult le az autó, így a francia újabb versenyt adott fel, míg Ma 5 másodperces időbüntetést kapott a pályahatárok megsértése miatt, ami jó hír volt Michelisz számára.

Noha úgy tűnt, Brickley győzelmét semmi sem veszélyezteti, percekkel a vége előtt elfüstölt alatta az autó! Az élre ezzel Urrutia állt, majd Comte, Ma, Michelisz és Azcona sorrendben jött el az első ötben. Ezt követően már nem változott a helyzet az élen: Urrutia megszerezte a győzelmet, és 15 pontra növelte az előnyét az összetettben.

Az uruguayi mögött Comte és Ma szelte át a célvonalat, ám a kínai a büntetése nyomán Michelisz állhatott fel a dobogó alsó fokára, aki 24 pont hátránnyal a bajnoki pontverseny negyedik helyén áll. Ma a negyedik pozícióba szorult vissza, majd Azcona, Björk, Jimmy Clairet, Viktor Andersson, Enzo Gianfratti és Gabriele Covini zárta az első tízes sorát.

Folytatás 16 óra 35 perckor a harmadik futammal.

