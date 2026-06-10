Nemzeti Sportrádió

Olvasóinknál is Schäfer volt a kazahok elleni meccs legjobb magyar játékosa

R. P.R. P.
2026.06.10. 12:35
null
Schäfer András (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Schäfer András Szoboszlai Dominik magyar válogatott Kazahsztán
Ahogy arról kedden beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen 3–1-re legyőzte Kazahsztánt. Szokás szerint az olvasóinkat is megkértük, hogy értékeljék a magyar játékosokat 1-től 10-ig terjedő skálán. Íme, a végeredmény!

 

Olvasóink voksai alapján a bombagólt szerző Schäfer András végzett az első helyen, a gólig és gólpasszig jutó Szoboszlai Dominik a második legjobb értékelést kapta meg.

Statisztikai érdekesség, hogy Varga Barnabás és Vitális Milán ezredre azonos pontszámot ért el, közöttük a tízezredes érték döntött.

A MAGYAR VÁLOGATOTT ÉRTÉKELÉSE OLVASÓINK SZERINT
  1. Schäfer András 7.40
  2. Szoboszlai Dominik 7.12
  3. Szűcs Tamás 6.86
  4. Willi Orbán 6.74
  5. Lukács Dániel 6.34
  6. Tóth Balázs 5.749
  7. Pécsi Ármin 5.742
  8. Varga Barnabás 5.6823
  9. Vitális Milán 5.6820
10. Kovács Bendegúz 5.57
11. Callum Styles 5.47
12. Osváth Attila 5.25
13. Markgráf Ákos 5.19
14. Nagy Zsolt 5.13
15. Tóth Alex 4.99
16. Redzic Damir 4.76

Szavazásunknál csak a legalébb fél óra játékidőt kapó labdarúgókat vettük figyelembe.

Kapcsolódó tartalom

Fordított a magyar válogatott, Schäfer bombagólja is kellett a kazahok legyőzéséhez Debrecenben

Nemzeti csapatunk negyedszer is veretlen maradt az új Nagyerdei Stadionban, ahol Szoboszlai egyenlített, és az újonc Tóth Rajmund is betalált.

Schäfer András: Nehéz értékelni, gyenge teljesítményt nyújtottunk az első félidőben

A bombagólt szerző középpályás kritikusan értékelt Kazahsztán legyőzése után, ugyanakkor elismerte, ezúttal a cserék voltak a nyerőemberek.

Schäfer András hatalmas bombájával fordítottunk a kazahok ellen – videó

Szoboszlai Dominik és Tóth Rajmund is betalált a debreceni meccsen.

Szoboszlainak egy kis „focidetox” most jól fog esni

A válogatott csapatkapitányának a sikertelen világbajnoki selejtezősorozat miatt még mindig vannak „szomorú gondolatai”.

 

 

Schäfer András Szoboszlai Dominik magyar válogatott Kazahsztán
Legfrissebb hírek

Tóth Balázs: A második félidő sokkal jobban nézett ki, az első nem volt jó

Magyar válogatott
4 órája

Szűcs Tamás a Szoboszlai Dominiknek adott gólpasszáról: Tudtam, hogy ott lesz

Magyar válogatott
5 órája

Schäfer András: Rosszul játszottunk, nem volt meg a kellő intenzitás

Magyar válogatott
6 órája

NS-osztályzat: Schäfert bombagólja a mezőny fölé emelte

Magyar válogatott
15 órája

Marco Rossi: Kazahsztán gyakorlatilag agresszív transzban játszotta végig a mérkőzést

Magyar válogatott
16 órája

Szoboszlainak egy kis „focidetox” most jól fog esni

Magyar válogatott
16 órája

Schäfer András: Nehéz értékelni, gyenge teljesítményt nyújtottunk az első félidőben

Magyar válogatott
16 órája

Értékelje a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak Kazahsztán elleni teljesítményét!

Magyar válogatott
17 órája
Ezek is érdekelhetik