Olvasóinknál is Schäfer volt a kazahok elleni meccs legjobb magyar játékosa

Olvasóink voksai alapján a bombagólt szerző Schäfer András végzett az első helyen, a gólig és gólpasszig jutó Szoboszlai Dominik a második legjobb értékelést kapta meg.

Statisztikai érdekesség, hogy Varga Barnabás és Vitális Milán ezredre azonos pontszámot ért el, közöttük a tízezredes érték döntött.

A MAGYAR VÁLOGATOTT ÉRTÉKELÉSE OLVASÓINK SZERINT

1. Schäfer András 7.40

2. Szoboszlai Dominik 7.12

3. Szűcs Tamás 6.86

4. Willi Orbán 6.74

5. Lukács Dániel 6.34

6. Tóth Balázs 5.749

7. Pécsi Ármin 5.742

8. Varga Barnabás 5.6823

9. Vitális Milán 5.6820

10. Kovács Bendegúz 5.57

11. Callum Styles 5.47

12. Osváth Attila 5.25

13. Markgráf Ákos 5.19

14. Nagy Zsolt 5.13

15. Tóth Alex 4.99

16. Redzic Damir 4.76

Szavazásunknál csak a legalébb fél óra játékidőt kapó labdarúgókat vettük figyelembe.