Nemzeti Sportrádió

„Beárazták a Premier League-et, csak nem úgy, ahogy sokan gondolnák” – véli a Premier League-kommentátor

KAISER TAMÁS
2026.03.14. 09:29
null
Ahmad MoraIzgalmas lesz a Liverpool és a Galatasaray visszavágója(Fotó: Getty Images)
A héten nem termett sok babér az angol csapatoknak a Bajnokok Ligájában, két döntetlen mellett négy vereség a mérlege a PL-csapatoknak. A Spíler Tv kommentátora szerint azonban nem kell kongatni a vészharangokat, több angol együttes is ott lesz majd a BL-negyeddöntőben.

„Beárazták a Premier League-et, csak nem úgy, ahogy a legtöbben gondolják! – jelentette ki Márkus Ádám, a Spíler Tv-n évek óta elsősorban Premier League-mérkőzéseket kommentáló sportriporter. – A Premier League a világ legerősebb bajnoksága, és hogyha megnézzük az alsóházát a ligának, akkor kapjuk meg erre igazán a választ! Az alsóházan ott van a Tottenham Hotspur, amely most kikapott a BL-ben, de hát Európa legjobb 16 csapat a közé került, tavaly pedig megnyerte az Európa Ligát. Ott van a Nottingham Forest, amely szintén szerepel Európában, és a Crystal Palace-t se hagyjuk ki a sorból. Úgyhogy azért megnézném a többi ligát, hogy ilyen alsóházzal büszkélkedhet-e!”

Márkus Ádám az NSO Tv kérdésére egyebek mellett beszélt a Liverpool, az Arsenal, és a City esélyeiről, nem mellesleg utóbbi kettő versenyfutásáról is, de a televíziós szakember egy kis kulisszatitkot is elárult arról, mit is tett, amikor legutóbb Szoboszlai Dominikkel készített interjút Angliában.

