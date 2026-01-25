Nemzeti Sportrádió

Premier League: vendégcsapatok nagy délutánja

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.25. 17:09
Estevao emlékezetes teljesítményt nyújtott a Chelsea-ben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea Crystal Palace Newcastle United Nottingham Forest Brentford Aston Villa Premier League
Remekelt a Chelsea-ben Estevao – a brazil tinisztár gólt lőtt és gólpasszt adott a Crystal Palace otthonában. Emiliano Buendía és Ollie Watkins találatai hozták meg az Aston Villa newcastle-i sikerét, a birminghamiekehez hasonlóan 2–0-ra nyert idegenben a Notthingham Forest is a Premier League 23. fordulójában.

Chelsea-t vendégül látó Crystal Palace, a francia csatár azonban egy remek szóló végén Robert Sáchez kapussal már nem bírt. Nem járt jobban Ismaila Sarr sem, aki kapásból célozta meg a „kékek” kapuját, de kísérlete kicsivel mellé ment. Nem hibázott viszont Estevao: a brazil csodagyerek egy pazar egyéni akciót fejezett be góllal a 39. percben – ez volt a második találata a PL-ben –, még az első félidőben megduplázhatta volna saját és csapata góljai számát, ám másodjára nem állította be jól az irányzékot. 

A tizennyolc éves játékos így is tovább javította statisztikáit, a második félidő elején honfitársát, Joao Pedrót segítette hozzá hetedik idénybeli PL-góljához. Kisvártatva egy tizenhatoson belüli kezezésért büntetőből is próbálkozhattak a vendégek, a tizenegyest Enzo Fernández váltotta gólra. A 72. percben, ha lehet, még rosszabbra fordult a Palace sorsa, Adam Wharton ugyanis megkapta második sárga lapját is, emberhátrányba kerültek a vendéglátók, akik Chris Richards góljával így is tudtak valamicskét kozmetikázni az eredméynen.

Emiliano Buendía szabadrúgásgóljával szerzett vezetést Newcastle-ban az Aston Villa, az argentin játékmester ötödször volt eredményes a 2025–26-os Premier League évadban. A statisztikák alapján ugyanakkor a hazaiak voltak valamivel veszélyesebbek az első félidőben, de az Emery-csapat világbajnok kapusa, Emiliano Martínez mind Sandro Tonali lövésénél, mind Lewis Miley fejesénél bravúrral hárított. A második félidőben csaknem háromnegyed órát kellett várni arra, hogy a ragyogó formában lévő Villa lezárja a mérkőzést, a 88. percben Ollie Watkins Lucas Digne beadásából fejjel állította be a 2–0-s végeredményt.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a délután hármas meccseket a dél-amerikaiak uralták – a Brentford–Nottingham mérkőzés 12. percében egy brazil, Igor Jesus fejesével szereztek vezetést a vendégek. A nottinghamiek a második félidőre is tartogattak még gólt: a 80. percben Taiwo Awoniyi szép megoldással magát hozta helyzetbe, majd kilőtte a bal alsó sarkot.

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Brentford–Nottingham Forest 0–2 (Igor Jesus 12., Awoniyi 79.)
Kiállítva: Wharton (Crystal Palace, 72.) 
Newcastle United–Aston Villa 0–2 (Buendía 19., Watkins 88.)
Crystal Palace–Chelsea 1–3 (C Richards 88., ill. Estevao 34., Joao Pedro 50., E. Fernández 64. –11-esből)
17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották
Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)
Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)
Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)
West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)
AFC Bournemouth–Liverpool 3–2 (Evanilson 26. Jiménez 33., Adli 90+5., ill. Van Dijk 45+1., Szoboszlai 80.)

Hétfőn játsszák
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)

 

Chelsea Crystal Palace Newcastle United Nottingham Forest Brentford Aston Villa Premier League
Legfrissebb hírek

PL: Arsenal–Manchester United

Angol labdarúgás
10 perce

Tóth Alex a Liverpool legyőzése után: Kívánni sem lehetne jobbat talán

Légiósok
18 órája

Videók: Szoboszlai gólt szerzett és gólpasszt adott a Bournemouth ellen

Angol labdarúgás
21 órája

„Az európai piacon is megsüvegelendő ez a karrierugrás” – Tóth Alexről beszélt menedzsere

Légiósok
22 órája

Szoboszlai remek góllal egyenlített, de a 95. percben bevitt találattal a Bournemouth megverte a Liverpoolt

Angol labdarúgás
23 órája

Négy nyeretlen bajnoki után győzött újra a Manchester City

Angol labdarúgás
23 órája

PL: tovább éledezik a West Ham, amely esélyt sem adott a Sunderlandnek

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:34

„Tóth Alex világszinten is kiemelkedett a korosztályából”

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:21
Ezek is érdekelhetik