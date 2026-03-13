Bartha Csaba: Lehet, nyáron majd súlyosabb döntéseket kell meghoznunk

Mint ismert, a Veszprém nemcsak a dán riválistól, hanem a Nantes-tól is kikapott (31–33) a csoportkör hajrájában, így csupán az ötödik helyen végzett a csoportjában, és a negyeddöntőbe jutásért a PSG-vel kell majd megmérkőznie április elején.

Bartha Csaba (Fotó: handballveszprem.hu)

„Azt gondolom, hogy 2024 nyarán, az akkori helyzet ismeretében egy háromszoros BL-győztes vezetőedző szerződtetése jó és iránymutató első lépés volt” – fogalmazott a Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatója, az elmúlt idény mérlegét (magyar bajnoki és klubvilágbajnoki cím, Magyar Kupa-döntő, lemaradás hajszállal a Bajnokok Ligája négyes döntőjéről) úgy minősítette: „Ha belépőként nem is jó, de elfogadható eredménysor.”

Xavier Pascual vezetőedző és csapata mostani idénybeli, eddigi BL-szerepléséről ez nem mondható el, bár Bartha hangsúlyozza, az értékelésnek még nincs itt az ideje, hiszen a legfontosabb időszak most következik; egyelőre csak a klub-vb ért véget, amelyen a döntőbe jutással a csapat teljesítette az alapelvárást.

„Fontos hangsúlyozni, hogy a szakmai irányítás a vezetőedző és a sportigazgató útmutatása szerint zajlik. A múlt nyáron a tulajdonosi háttérrel egyeztetve extra kiadásokat vállaltunk az igazolásoknál. Tizenhét helyen változott meg a keret, ebből 16 alkalommal a szakmai stáb kérésére. Ludovic Fabregas távozása a kivétel, miatta senki sem felelős. Minden más, legyen szó az élő szerződések kompenzációval való felbontásáról, a lejáró szerződésű játékosok elengedése, valamint az újak igazolása ingyen vagy transzferdíjjal, a stáb kérése és ezáltal felelőssége” – tette hozzá a sportvezető, aki úgy érzi, most „közvetlen, markáns beavatkozásra” van szükség a részéről, de „továbbra sem a taktikával vagy az edzésekkel kapcsolatban”.

„Azt a vezetői döntést hoztam, hogy a szezon elején közösen megfogalmazott célok esetleges nem teljesülése után kollektív felelősséget és markáns büntetést alkalmazok, amelyről a csapat és a szakmai stáb tagjait is tájékoztattam – fogalmazott Bartha, aki egyelőre nem tartja időszerűnek a szakmai stáb felállítását. – Úgy vélem, előbb végig kell vinnünk a szezont, véglegesen értékelni majd az eredmények függvényében szabad. Lehet, az eredmények elmaradása miatt a nyáron majd súlyosabb döntéseket kell meghoznunk. Most nyomást gyakorlok, és ha ennek a csapat nem felel meg, annak további következményei lesznek.”