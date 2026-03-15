Anze Kopitar lett a Kings pontrekordere, a Los Angeles tízgólos meccsen kapott ki – videó

Több mint 45 éven át Marcel Dionne vezette a Los Angeles Kings örökranglistáját a legtöbb pontot szerző játékosok között. Szombaton, a New Jersey Devils ellen szerzett két góljával Anze Kopitar letaszította a Hírességek Csarnokának tagját az élről. Kopitar 1505 mérkőzésen 1308 pontnál tart, ezzel megelőzte Dionne 1975 és 1987 között elért 1307 pontját. A Los Angeles Kopitar két gólja ellenére 6–4-re kikapott a New Jersey Devils vendégeként.

Anze Kopitar passes Marcel Dionne in his final NHL season to become the @LAKings' all-time points leader! pic.twitter.com/X9aiKdctHQ — NHL (@NHL) March 15, 2026

A HISTORIC GOAL FOR ANZE KOPITAR 🤴 pic.twitter.com/CtXf0i22bD — NHL (@NHL) March 15, 2026

Adin Hill 21 védést bemutatva idén először, karrierje során 12. alkalommal nem kapott gólt. A Vegas Golden Knights 4–0-ra verte a Chicagót, és feljött a Nyugati konferencia negyedik helyére. Három meccs is s szétlövés után dőlt el, míg a nyugati második Dallas Stars Thomas Harley hosszabbításban szerzett góljával verte a Detroit Red Wingst. A Dallasnak ez volt sorozatban a 15. mérkőzése, amelyen pontot szerzett, ezzel beállította az 1998–1999-es idényben felállított klubrekordot.

He wins it in @Energizer overtime for the @DallasStars! 🌟 pic.twitter.com/xhoWOEVwsv — NHL (@NHL) March 15, 2026

A Washington Capitals és a Boston Bruins is két gólt lőtt a rendes játékidőben, aztán a hosszabbításban sem született döntés. A szétlövés első nyolc körében egyik csapat sem talált be, a kilencedik körben Fraser Minten gólja győzelmet ért a Bostonnak, amelyben Brent Burns sorozatban a 990. meccsét játszotta, ezzel az NHL örökranglistájának második helyére lépett elő.

He wins it with the only goal scored in a nine-round shootout! pic.twitter.com/t7KcTjQGOp — NHL (@NHL) March 14, 2026

JÉGKORONG

NHL

ALAPSZAKASZ

Washington Capitals–Boston Bruins 2–3 – szétlövés után

Winnipeg Jets–Colorado Avalanche 3–1

Minnesota Wild–New York Rangers 2–4

Tampa Bay Lightning–Carolina Hurricanes 2–4

New York Islanders–Calgary Flames 3–2

New Jersey Devils–Los Angeles Kings 6–4

Montreal Canadiens–San Jose Sharks 2–4

Buffalo Sabres–Toronto Maple Leafs 3–2 – szétlövés után

Philadelphia Flyers–Columbus Blue Jackets 1–2 – szétlövés után

Dallas Stars–Detroit Red Wings 3–2 – hosszabbítás után

Utah Mammoth–Pittsburgh Penguins 3–4

Vegas Golden Knights–Chicago Blackhawks 4–0

Vancouver Canucks–Seattle Kraken 2–5