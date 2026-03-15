Nemzeti Sportrádió

Formula–1: elmaradnak a közel-keleti futamok – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.15. 00:17
2011 után 2026-ban is törölték a Bahreini Nagydíjat (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Bahreini Nagydíj Szaúdi Nagydíj
A Formula–1 hivatalos honlapján jelent meg, hogy a háborús helyzet miatt nem rendezik meg a Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat.

Pénteken beszámoltunk róla, hogy a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt törlik a Formula–1-es versenynaptárból a Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat. Szombaton este a Formula–1 hivatalos honlapján meg is jelent erről egy közlemény, amely szerint a két közel keleti versenyt nem pótolják másik helyszínnel, pedig voltak alternatívák.

Így a szezon harmadik futama, a Japán Nagydíj után öthetes szünet következik, a versenyek május 3-án, Miamiban folytatódnak. A versenynaptár így 24-ről 22 futamra csökken.

A bahreini verseny nem először jut hasonló sorsra: 2011-ben a helyi politikai helyzet miatt nem rendezték meg ott a futamot. 

Az F1-ben legutóbb 2023-ban került sor futamtörlésre, akkor az Imolai Nagydíjat nem rendezték meg a régiót sújtó heves esőzések miatt.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadta meg Iránt, amely aztán több amerikai katonai bázis ellen indított ellentámadást a régióban.

Legfrissebb hírek

Minden egyes kör a túlélésről szól. Egyáltalán nem élvezem – Verstappen

F1
7 órája

Sokan mondták, hogy a gyerek túl fiatal. A gyerek ma jól teljesített – Wolff

F1
9 órája

A Ferrari valóban megszorongathatja a Mercedest a kínai versenyen?

F1
13 órája

A Mercedes hengerelt, de ezúttal Antonelli örülhetett a végén és rekordot döntött!

F1
18 órája

Russell nyert a két Ferrari előtt az év első sprintversenyén

F1
20 órája

Törlik a versenynaptárból a bahreini és a szaúdi Formula–1-es futamot – sajtóhír

F1
2026.03.13. 16:48

Katasztrófa a Red Bullnál, fejvakarás a Ferrarinál – a Mercedes tempójára ezúttal sem volt ellenszer

F1
2026.03.13. 14:05

A Mercedesé az első rajtsor; Norris harmadik az év első sprintidőmérőjén

F1
2026.03.13. 09:25
Ezek is érdekelhetik