Formula–1: elmaradnak a közel-keleti futamok – hivatalos

Pénteken beszámoltunk róla, hogy a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt törlik a Formula–1-es versenynaptárból a Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat. Szombaton este a Formula–1 hivatalos honlapján meg is jelent erről egy közlemény, amely szerint a két közel keleti versenyt nem pótolják másik helyszínnel, pedig voltak alternatívák.

Így a szezon harmadik futama, a Japán Nagydíj után öthetes szünet következik, a versenyek május 3-án, Miamiban folytatódnak. A versenynaptár így 24-ről 22 futamra csökken.

A bahreini verseny nem először jut hasonló sorsra: 2011-ben a helyi politikai helyzet miatt nem rendezték meg ott a futamot.

Az F1-ben legutóbb 2023-ban került sor futamtörlésre, akkor az Imolai Nagydíjat nem rendezték meg a régiót sújtó heves esőzések miatt.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadta meg Iránt, amely aztán több amerikai katonai bázis ellen indított ellentámadást a régióban.