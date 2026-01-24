Nemzeti Sportrádió

Négy nyeretlen bajnoki után győzött újra a Manchester City

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
Vágólapra másolva!
2026.01.24. 18:08
Antoine Semenyo (szemben) először volt eredményes City-játékosként a PL-ben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Premier League Manchester City Wolverhampton
A Manchester City hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Wolverhamptont az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 23. fordulójában. A Tottenham a Burnley otthonában szenvedett vereséget, míg a Fulham és a Brighton nem bírt egymással.

MANCHESTER CITY–WOLVERHAMPTON

A Manchester City négy nyeretlen bajnoki és a norvégiai Bajnokok Ligája-vereség után az utolsó helyezett Wolverhamptont fogadta, amely kezdte magát összeszedni, az utolsó négy bajnokiján nem kapott ki.

Pep Guardiola Phil Fodent és Erling Haalandot is a kispadra ültette, Marc Guéhi ellenben kezdő volt a Cityben. A manchesteri csapat jól kezdett, a hatodik percben Matheus Nunes beadásából az Afrika-kupáról nemrég visszatérő Omar Marmus lőtt a kapuba.

Az első félidő ráadásában Antoine Semenyo megszerezte első bajnoki gólját a City színeiben, a Bournemouthtól igazolt támadó 15 méterről lőtt a jobb sarokba. A szünet után a City ráült az eredményre, Semenyo révén azonban így is eljutott egy kapufáig, és magabiztosan nyerte meg a mérkőzést.

BURNLEY–TOTTENHAM

A Burnley október 26. óta nem nyert a Premier League-ben, és a Tottenham elleni hazai meccsen is hátrányba került: egy kis szöglet után nem tudott felszabadítani a védelem, Micky van de Ven pedig kilőtte a bal sarkot. Az újonc viszont még az első félidőben egyenlített, Kyle Walker beadását a jól érkező Axel Tuanzebe helyezte a kapuba.

A 76. percben Jaiden Anthony remek megmozdulása után Lyle Foster lőtt a kapuba, de a 90. percben Cristian Romero hatalmas fejessel pontot mentett a vendégeknek. Az argentin középső védő egymás után a harmadik tétmeccsén volt eredményes, az elmúlt egy hétben a West Ham és a Dortmund hálóját is bevette.

FULHAM–BRIGHTON

A Brighton a 28. percben Yasin Ayari hatalmas bombájával került előnybe, ám a Fulham Samuel Chukwueze révén egyenlített, a nigériai játékos az előző öt mérkőzésén két gólt és három gólpasszt jegyezett, az Afrika-kupáról visszatérve ott folytatta, ahol abbahagyta. A ráadásban jött a csattanó, Harry Wilson nagyszerű szabadrúgásába csak beleütni tudott Bart Verbruggen, de védenie nem sikerült, így a londoni csapat otthon tartotta a három pontot.

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)
Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)
Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)
West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)
18.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Vasárnap játsszák
15.00: Brentford–Nottingham Forest
15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal22155240–14+26 50 
2. Manchester City23144547–21+26 46 
3. Aston Villa22134533–25+8 43 
4. Liverpool22106633–29+4 36 
5. Manchester United2298538–32+6 35 
6. Chelsea2297635–23+12 34 
7. Fulham23104931–3134 
8. Brentford22103935–30+5 33 
9. Newcastle2296732–27+5 33 
10. Sunderland2389624–26–2 33 
11. Everton2295824–25–1 32 
12. Brighton & Hove Albion2379733–31+2 30 
13. Tottenham2377933–31+2 28 
14. Crystal Palace2277823–25–2 28 
15. Bournemouth2269735–41–6 27 
16. Leeds United2267930–37–7 25 
17. Nottingham Forest22641221–34–13 22 
18. West Ham23551327–45–18 20 
19. Burnley23361425–44–19 15 
20. Wolverhampton23151715–43–28 

 

 

Premier League Manchester City Wolverhampton
Legfrissebb hírek

„Az európai piacon is megsüvegelendő ez a karrierugrás” – Tóth Alexről beszélt menedzsere

Légiósok
1 órája

PL: Bournemouth–Liverpool

Angol labdarúgás
1 órája

PL: tovább éledezik a West Ham, amely esélyt sem adott a Sunderlandnek

Angol labdarúgás
4 órája

„Tóth Alex világszinten is kiemelkedett a korosztályából”

Angol labdarúgás
9 órája

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is vállveregetést kapott Arne Slottól a Bournemouth elleni meccs előtt

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:28

Casemiro nyáron távozik a Manchester Unitedtől

Angol labdarúgás
2026.01.22. 18:41

Dupla Tízes: elképesztő szintlépés – alapemberré válhat Tóth Alex a Premier League-ben?

Légiósok
2026.01.22. 12:15

Haaland bocsánatot kért a Man. City kínos veresége után, Guardiola a sérülésekre panaszkodott

Bajnokok Ligája
2026.01.21. 08:37
Ezek is érdekelhetik