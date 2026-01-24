Négy nyeretlen bajnoki után győzött újra a Manchester City

MANCHESTER CITY–WOLVERHAMPTON

A Manchester City négy nyeretlen bajnoki és a norvégiai Bajnokok Ligája-vereség után az utolsó helyezett Wolverhamptont fogadta, amely kezdte magát összeszedni, az utolsó négy bajnokiján nem kapott ki.

Pep Guardiola Phil Fodent és Erling Haalandot is a kispadra ültette, Marc Guéhi ellenben kezdő volt a Cityben. A manchesteri csapat jól kezdett, a hatodik percben Matheus Nunes beadásából az Afrika-kupáról nemrég visszatérő Omar Marmus lőtt a kapuba.

Az első félidő ráadásában Antoine Semenyo megszerezte első bajnoki gólját a City színeiben, a Bournemouthtól igazolt támadó 15 méterről lőtt a jobb sarokba. A szünet után a City ráült az eredményre, Semenyo révén azonban így is eljutott egy kapufáig, és magabiztosan nyerte meg a mérkőzést.

BURNLEY–TOTTENHAM

A Burnley október 26. óta nem nyert a Premier League-ben, és a Tottenham elleni hazai meccsen is hátrányba került: egy kis szöglet után nem tudott felszabadítani a védelem, Micky van de Ven pedig kilőtte a bal sarkot. Az újonc viszont még az első félidőben egyenlített, Kyle Walker beadását a jól érkező Axel Tuanzebe helyezte a kapuba.

A 76. percben Jaiden Anthony remek megmozdulása után Lyle Foster lőtt a kapuba, de a 90. percben Cristian Romero hatalmas fejessel pontot mentett a vendégeknek. Az argentin középső védő egymás után a harmadik tétmeccsén volt eredményes, az elmúlt egy hétben a West Ham és a Dortmund hálóját is bevette.

FULHAM–BRIGHTON

A Brighton a 28. percben Yasin Ayari hatalmas bombájával került előnybe, ám a Fulham Samuel Chukwueze révén egyenlített, a nigériai játékos az előző öt mérkőzésén két gólt és három gólpasszt jegyezett, az Afrika-kupáról visszatérve ott folytatta, ahol abbahagyta. A ráadásban jött a csattanó, Harry Wilson nagyszerű szabadrúgásába csak beleütni tudott Bart Verbruggen, de védenie nem sikerült, így a londoni csapat otthon tartotta a három pontot.

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)

Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)

Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)

West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)

18.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: Brentford–Nottingham Forest

15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)