Négy nyeretlen bajnoki után győzött újra a Manchester City
MANCHESTER CITY–WOLVERHAMPTON
A Manchester City négy nyeretlen bajnoki és a norvégiai Bajnokok Ligája-vereség után az utolsó helyezett Wolverhamptont fogadta, amely kezdte magát összeszedni, az utolsó négy bajnokiján nem kapott ki.
Pep Guardiola Phil Fodent és Erling Haalandot is a kispadra ültette, Marc Guéhi ellenben kezdő volt a Cityben. A manchesteri csapat jól kezdett, a hatodik percben Matheus Nunes beadásából az Afrika-kupáról nemrég visszatérő Omar Marmus lőtt a kapuba.
Az első félidő ráadásában Antoine Semenyo megszerezte első bajnoki gólját a City színeiben, a Bournemouthtól igazolt támadó 15 méterről lőtt a jobb sarokba. A szünet után a City ráült az eredményre, Semenyo révén azonban így is eljutott egy kapufáig, és magabiztosan nyerte meg a mérkőzést.
BURNLEY–TOTTENHAM
A Burnley október 26. óta nem nyert a Premier League-ben, és a Tottenham elleni hazai meccsen is hátrányba került: egy kis szöglet után nem tudott felszabadítani a védelem, Micky van de Ven pedig kilőtte a bal sarkot. Az újonc viszont még az első félidőben egyenlített, Kyle Walker beadását a jól érkező Axel Tuanzebe helyezte a kapuba.
A 76. percben Jaiden Anthony remek megmozdulása után Lyle Foster lőtt a kapuba, de a 90. percben Cristian Romero hatalmas fejessel pontot mentett a vendégeknek. Az argentin középső védő egymás után a harmadik tétmeccsén volt eredményes, az elmúlt egy hétben a West Ham és a Dortmund hálóját is bevette.
FULHAM–BRIGHTON
A Brighton a 28. percben Yasin Ayari hatalmas bombájával került előnybe, ám a Fulham Samuel Chukwueze révén egyenlített, a nigériai játékos az előző öt mérkőzésén két gólt és három gólpasszt jegyezett, az Afrika-kupáról visszatérve ott folytatta, ahol abbahagyta. A ráadásban jött a csattanó, Harry Wilson nagyszerű szabadrúgásába csak beleütni tudott Bart Verbruggen, de védenie nem sikerült, így a londoni csapat otthon tartotta a három pontot.
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)
Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)
Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)
West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)
18.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap játsszák
15.00: Brentford–Nottingham Forest
15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|22
|15
|5
|2
|40–14
|+26
|50
|2. Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47–21
|+26
|46
|3. Aston Villa
|22
|13
|4
|5
|33–25
|+8
|43
|4. Liverpool
|22
|10
|6
|6
|33–29
|+4
|36
|5. Manchester United
|22
|9
|8
|5
|38–32
|+6
|35
|6. Chelsea
|22
|9
|7
|6
|35–23
|+12
|34
|7. Fulham
|23
|10
|4
|9
|31–31
|0
|34
|8. Brentford
|22
|10
|3
|9
|35–30
|+5
|33
|9. Newcastle
|22
|9
|6
|7
|32–27
|+5
|33
|10. Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24–26
|–2
|33
|11. Everton
|22
|9
|5
|8
|24–25
|–1
|32
|12. Brighton & Hove Albion
|23
|7
|9
|7
|33–31
|+2
|30
|13. Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33–31
|+2
|28
|14. Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|23–25
|–2
|28
|15. Bournemouth
|22
|6
|9
|7
|35–41
|–6
|27
|16. Leeds United
|22
|6
|7
|9
|30–37
|–7
|25
|17. Nottingham Forest
|22
|6
|4
|12
|21–34
|–13
|22
|18. West Ham
|23
|5
|5
|13
|27–45
|–18
|20
|19. Burnley
|23
|3
|6
|14
|25–44
|–19
|15
|20. Wolverhampton
|23
|1
|5
|17
|15–43
|–28
|8