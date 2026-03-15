Nemzeti Sportrádió

Alcaraz először kapott ki 2026-ban, Medvegyev döntőzik Sinnerrel Indian Wellsben

2026.03.15. 01:24
Alcaraz elveszítette 2026-os veretlenségét (Fotó: Getty Images)
Címkék
Meglepetésre a 11. helyen kiemelt Danyiil Medvegyev két szettben legyőzte Carlos Alcarazt az Indian Wellsben zajló ATP 1000-es tenisztorna elődöntőjébe, így ő lesz Jannik Sinner ellenfele a vasárnapi fináléban.
Tenisz
3 órája

Sinner először döntőzhet Indian Wellsben

A korábbi világelső olasz teniszező Carlos Alcarazzal vagy Danyiil Medvegyevvel találkozik a döntőben.

Az első szombati elődöntőben Jannik Sinner két szettben búcsúztatta Alexander Zverevet, a másik mérkőzésen a világelső Carlos Alcaraz a 11. helyen kiemelt Danyiil Medvegyevvel csapott össze.

Medvegyevnek rendre jól megy Indian Wellsben, 2023-ban és 2024-ben döntőzött, tavaly pedig az elődöntőig jutott a kalifornai viadalon. Érdekesség, hogy mindkét döntőjét éppen Alcaraz ellen bukta el.

Az első szettben egyetlen bréklabda adódott, azzal pedig élt is Medvegyev, 2:1 után vette el Alcaraz adogatását. A másodikban Alcaraz brékelt 2:1 után, de rögtön a következő szerváját elbukta. A spanyolnak 5:4-nél így is volt két játszmalabdája, de ezekkel nem tudott élni, így jöhetett a tie-break, ahol Medvegyev két pontot is megnyert fogadóként. Az orosz teniszező harmadszor is eljutott a döntőig, míg Carlos Alcaraz 2026-ban a 17. meccsén szenvedte el az első vereségét.

ATP 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS (9 415 725 dollár, kemény)
FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ
Medvegyev (orosz, 11.)–Alcaraz (spanyol, 1.) 6:3, 7:6 (7–3)

 

 

Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik