Alcaraz először kapott ki 2026-ban, Medvegyev döntőzik Sinnerrel Indian Wellsben

Az első szombati elődöntőben Jannik Sinner két szettben búcsúztatta Alexander Zverevet, a másik mérkőzésen a világelső Carlos Alcaraz a 11. helyen kiemelt Danyiil Medvegyevvel csapott össze.

Medvegyevnek rendre jól megy Indian Wellsben, 2023-ban és 2024-ben döntőzött, tavaly pedig az elődöntőig jutott a kalifornai viadalon. Érdekesség, hogy mindkét döntőjét éppen Alcaraz ellen bukta el.

Az első szettben egyetlen bréklabda adódott, azzal pedig élt is Medvegyev, 2:1 után vette el Alcaraz adogatását. A másodikban Alcaraz brékelt 2:1 után, de rögtön a következő szerváját elbukta. A spanyolnak 5:4-nél így is volt két játszmalabdája, de ezekkel nem tudott élni, így jöhetett a tie-break, ahol Medvegyev két pontot is megnyert fogadóként. Az orosz teniszező harmadszor is eljutott a döntőig, míg Carlos Alcaraz 2026-ban a 17. meccsén szenvedte el az első vereségét.

ATP 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS (9 415 725 dollár, kemény)

FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ

Medvegyev (orosz, 11.)–Alcaraz (spanyol, 1.) 6:3, 7:6 (7–3)