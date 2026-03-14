Vasárnapi sportműsor: Tottenham–Liverpool, Barcelona–Sevilla
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Leeds United (Tv: Match4)
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-N!
FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ
15.00: Strasbourg–Paris FC
17.15: Le Havre–Lyon
17.15: Metz–Toulouse
20.45: Rennes–Lille
NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ
15.30: Werder Bremen–Mainz (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)
19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.30: Schalke–Hannover (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
12.30: Hellas Verona–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Cagliari
15.00: Sassuolo–Bologna
18.00: Como–Roma (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Milan
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
26. FORDULÓ
21.15: Porto–Moreirense (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Dobó Európa-kupa, Nicosia
14.50: férfi kalapácsvetés (Halász Bence, Varga Donát)
16.55: női diszkoszvetés (Kerekes Dóra)
17.00: férfi súlylökés (Fekete István)
AUTÓSPORT
19.30: NASCAR Cup Series, Las Vegas (Tv: Arena4)
BASEBALL
World Classics, elődöntő
Hétfő, 1.00: Dominikai Köztársaság–Egyesült Államok (Tv: Sport1)
BILIÁRD
Pool Championship
12.00: European Open, Szarajevó (Tv: Sport1)
DARTS
PDC European Tour, 2. állomás, Göttingen
13.00: nyolcaddöntő (Tv: Max4)
19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)
FORMULA–1
KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ
8.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
18.00: The Players Championship, Jacksonville, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ICEHL, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: EC KAC–Hydro Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
13.20: Tirreno–Adriatico, 7. szakasz (Civitanove Marche–San Benedetto del Trento, 142 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.45: Párizs–Nizza, 8. szakasz, (Nizza–Nizza, 129.2 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
15.45: Trofeo Alfredo Binda, női verseny (Vas Blanka)
KÉZILABDA
Német Bundesliga
17.45: Füchse Berlin–Erlangen (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
4. FORDULÓ
12.30: Magyarország–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
15.30: Kanada–Japán
18.30: Törökország–Ausztrália
NBA, ALAPSZAKASZ
18.00: Oklahoma City Thunder–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)
20.30: Cleveland Cavaliers–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
Profi gála, Jokohama
8.30: Nonito Donaire–Maszuda Riku (Tv: Sport2)
RALI
Szafari rali, a világbajnokság 3. futama, Naivasha (Kenya)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
18.30: világbajnokság, Montreal (Tv: M4 Sport+)
SÍSPORTOK
VILÁGKUPAVERSENYEK
Alpesi sí
9.15: női műlesiklás, 1. futam, Are (Tv: Eurosport1)
10.30: férfi szuperóriás-műlesiklás, Courchevel (Tv: Eurosport1)
12.25: női műlesiklás, 2. futam, Are (Tv: Eurosport1)
Északi összetett
10.20: női HS 134, Oslo (Tv: Eurosport2)
11.05: férfi HS 134, Oslo (Tv: Eurosport2)
13.40: férfi 10 km, Gundersen, Oslo (Tv: Eurosport1)
Hódeszka
17.55: párhuzamos óriás-műlesiklás, férfiak és nők, Val Saint-Come (Tv: Eurosport1)
Sílövészet
12.20: vegyes páros, Otepää (Tv: Eurosport2)
14.25: vegyes váltó, Otepää (Tv: Eurosport1)
Síugrás
8.55: férfi HS 134, selejtező, Oslo (Tv: Eurosport2)
15.55: férfi HS 134, verseny, Oslo (Tv: Eurosport1)
TÉLI PARALIMPIA
10.15: sífutás, nők és férfiak, 20 km (Tv: M4 Sport, 14.00-tól M4 Sport+)
15.55: jégkorong, döntő, Kanada–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: női egyes, döntő, Ribakina (kazah)–Szabalenka (fehérorosz)
22.00: férfi egyes, döntő (Tv: Match4)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szőke Viktória, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika
7.00: A labdarúgó NB I 26. fordulójáról és a Ferencváros hétközi, Braga elleni Európa-liga-meccséről beszélgetünk
7.40: Kínában javában zajlik az idei második Formula–1-es versenyhétvége
8.00: Nemzeti sportkrónika
8.40: Véget ért a férfi kézilabda BL csoportköre, megvan, kikkel játszanak a magyarok a következő fordulóban
9.05: Az olimpiai bronzérmes, háromszoros világ- és Európa-bajnok úszó Hargitay András érkezik a stúdióba, aki kedden lesz 70 éves
10.00: Sportdélelőtt, benne: a 10 éve elhunyt Verebes Józsefre emlékezünk. Sporttörténelem Thury Gáborral. Csónakház: kajak-kenu Kurilla Viktorral
12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
12.30: Közvetítés a Magyarország–Argentína női kosárlabda-vb-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea
15.00: Beszélgetés Remili Mohameddel
16.00: Visszatekintés a Formula–1-es Kínai Nagydíjra
18.00: Csajok ligája magazin
20.00: A Liverpool–Tottenham mérkőzés után Gyenge Balázs jelentkezik a helyszínről
22.30: Sportvilág