Vasárnapi sportműsor: Tottenham–Liverpool, Barcelona–Sevilla

I. SZ.I. SZ.
2026.03.14. 23:55
null
A nemzeti ünnepen pihen a magyar sport, de a határainkon túl több csapatunk is fontos mérkőzést játszik. Női kosárlabda-válogatottunk Argentínával találkozik az isztambuli világbajnoki selejtezőtornán, a Fehérvár jégkorongozói pedig Klagenfurtban kezdik el újra az osztrák hokiliga negyeddöntős szakaszát. Angliában bajnokit játszik a Liverpool, Olaszországban Lazio–Milan rangadót rendeznek, Spanyolországban a Barcelona a Sevillát fogadja. Lesz reggeli F1-es futam és bokszmeccs, délutáni kerékpár és darts, utóbbi éjszakába nyúlóan is, akárcsak az év egyik legfontosabb golftornája, NBA vagy tenisz Indian Wellsből.

 MÁRCIUS 15., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Leeds United (Tv: Match4)
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-N!

FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ
15.00: Strasbourg–Paris FC
17.15: Le Havre–Lyon
17.15: Metz–Toulouse
20.45: Rennes–Lille

NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ
15.30: Werder Bremen–Mainz (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)
19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig

NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.30: Schalke–Hannover (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
12.30: Hellas Verona–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Cagliari
15.00: Sassuolo–Bologna
18.00: Como–Roma (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Milan

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
26. FORDULÓ
21.15: Porto–Moreirense (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
Dobó Európa-kupa, Nicosia
14.50: férfi kalapácsvetés (Halász Bence, Varga Donát)
16.55: női diszkoszvetés (Kerekes Dóra)
17.00: férfi súlylökés (Fekete István)

AUTÓSPORT
19.30: NASCAR Cup Series, Las Vegas (Tv: Arena4)

BASEBALL
World Classics, elődöntő
Hétfő, 1.00: Dominikai Köztársaság–Egyesült Államok (Tv: Sport1)

BILIÁRD
Pool Championship
12.00: European Open, Szarajevó (Tv: Sport1)

DARTS
PDC European Tour, 2. állomás, Göttingen
13.00: nyolcaddöntő (Tv: Max4)
19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)

FORMULA–1
KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ
8.00: futam (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n!

GOLF
PGA TOUR
18.00: The Players Championship, Jacksonville, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
ICEHL, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: EC KAC–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR 
Országúti kerékpár
13.20: Tirreno–Adriatico, 7. szakasz (Civitanove Marche–San Benedetto del Trento, 142 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.45: Párizs–Nizza, 8. szakasz, (Nizza–Nizza, 129.2 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
15.45: Trofeo Alfredo Binda, női verseny (Vas Blanka)

KÉZILABDA
Német Bundesliga
17.45: Füchse Berlin–Erlangen (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
4. FORDULÓ
12.30: Magyarország–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
15.30: Kanada–Japán
18.30: Törökország–Ausztrália
NBA, ALAPSZAKASZ
18.00: Oklahoma City Thunder–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)
20.30: Cleveland Cavaliers–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS
Profi gála, Jokohama
8.30: Nonito Donaire–Maszuda Riku (Tv: Sport2)

RALI
Szafari rali, a világbajnokság 3. futama, Naivasha (Kenya)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
18.30: világbajnokság, Montreal (Tv: M4 Sport+)

SÍSPORTOK
VILÁGKUPAVERSENYEK
Alpesi sí
9.15: női műlesiklás, 1. futam, Are (Tv: Eurosport1)
10.30: férfi szuperóriás-műlesiklás, Courchevel (Tv: Eurosport1)
12.25: női műlesiklás, 2. futam, Are (Tv: Eurosport1)
Északi összetett
10.20: női HS 134, Oslo (Tv: Eurosport2)
11.05: férfi HS 134, Oslo (Tv: Eurosport2)
13.40: férfi 10 km, Gundersen, Oslo (Tv: Eurosport1)
Hódeszka
17.55: párhuzamos óriás-műlesiklás, férfiak és nők, Val Saint-Come (Tv: Eurosport1)
Sílövészet
12.20: vegyes páros, Otepää (Tv: Eurosport2)
14.25: vegyes váltó, Otepää (Tv: Eurosport1)
Síugrás
8.55: férfi HS 134, selejtező, Oslo (Tv: Eurosport2)
15.55: férfi HS 134, verseny, Oslo (Tv: Eurosport1)

TÉLI PARALIMPIA
10.15: sífutás, nők és férfiak, 20 km (Tv: M4 Sport, 14.00-tól M4 Sport+)
15.55: jégkorong, döntő, Kanada–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+)

TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: női egyes, döntő, Ribakina (kazah)–Szabalenka (fehérorosz)
22.00: férfi egyes, döntő (Tv: Match4)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Szőke Viktória, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
  6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika
  7.00: A labdarúgó NB I 26. fordulójáról és a Ferencváros hétközi, Braga elleni Európa-liga-meccséről beszélgetünk
  7.40: Kínában javában zajlik az idei második Formula–1-es versenyhétvége
  8.00: Nemzeti sportkrónika
  8.40: Véget ért a férfi kézilabda BL csoportköre, megvan, kikkel játszanak a magyarok a következő fordulóban
  9.05:  Az olimpiai bronzérmes, háromszoros világ- és Európa-bajnok úszó Hargitay András érkezik a stúdióba, aki kedden lesz 70 éves
10.00: Sportdélelőtt, benne: a 10 éve elhunyt Verebes Józsefre emlékezünk. Sporttörténelem Thury Gáborral. Csónakház: kajak-kenu Kurilla Viktorral
12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
12.30: Közvetítés a Magyarország–Argentína női kosárlabda-vb-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea
15.00: Beszélgetés Remili Mohameddel
16.00: Visszatekintés a Formula–1-es Kínai Nagydíjra
18.00: Csajok ligája magazin
20.00: A Liverpool–Tottenham mérkőzés után Gyenge Balázs jelentkezik a helyszínről
22.30: Sportvilág

 

