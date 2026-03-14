Vasárnapi sportműsor: Tottenham–Liverpool, Barcelona–Sevilla

MÁRCIUS 15., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Leeds United (Tv: Match4)

15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham Forest–Fulham

17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-N!

FRANCIA LIGUE 1

26. FORDULÓ

15.00: Strasbourg–Paris FC

17.15: Le Havre–Lyon

17.15: Metz–Toulouse

20.45: Rennes–Lille

NÉMET BUNDESLIGA

26. FORDULÓ

15.30: Werder Bremen–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)

19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.30: Schalke–Hannover (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

12.30: Hellas Verona–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Cagliari

15.00: Sassuolo–Bologna

18.00: Como–Roma (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Milan

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

26. FORDULÓ

21.15: Porto–Moreirense (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Dobó Európa-kupa, Nicosia

14.50: férfi kalapácsvetés (Halász Bence, Varga Donát)

16.55: női diszkoszvetés (Kerekes Dóra)

17.00: férfi súlylökés (Fekete István)

AUTÓSPORT

19.30: NASCAR Cup Series, Las Vegas (Tv: Arena4)

BASEBALL

World Classics, elődöntő

Hétfő, 1.00: Dominikai Köztársaság–Egyesült Államok (Tv: Sport1)

BILIÁRD

Pool Championship

12.00: European Open, Szarajevó (Tv: Sport1)

DARTS

PDC European Tour, 2. állomás, Göttingen

13.00: nyolcaddöntő (Tv: Max4)

19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)

FORMULA–1

KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ

8.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

18.00: The Players Championship, Jacksonville, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ICEHL, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: EC KAC–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

13.20: Tirreno–Adriatico, 7. szakasz (Civitanove Marche–San Benedetto del Trento, 142 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

15.45: Párizs–Nizza, 8. szakasz, (Nizza–Nizza, 129.2 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

15.45: Trofeo Alfredo Binda, női verseny (Vas Blanka)

KÉZILABDA

Német Bundesliga

17.45: Füchse Berlin–Erlangen (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

4. FORDULÓ

12.30: Magyarország–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

15.30: Kanada–Japán

18.30: Törökország–Ausztrália

NBA, ALAPSZAKASZ

18.00: Oklahoma City Thunder–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)

20.30: Cleveland Cavaliers–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

Profi gála, Jokohama

8.30: Nonito Donaire–Maszuda Riku (Tv: Sport2)

RALI

Szafari rali, a világbajnokság 3. futama, Naivasha (Kenya)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

18.30: világbajnokság, Montreal (Tv: M4 Sport+)

SÍSPORTOK

VILÁGKUPAVERSENYEK

Alpesi sí

9.15: női műlesiklás, 1. futam, Are (Tv: Eurosport1)

10.30: férfi szuperóriás-műlesiklás, Courchevel (Tv: Eurosport1)

12.25: női műlesiklás, 2. futam, Are (Tv: Eurosport1)

Északi összetett

10.20: női HS 134, Oslo (Tv: Eurosport2)

11.05: férfi HS 134, Oslo (Tv: Eurosport2)

13.40: férfi 10 km, Gundersen, Oslo (Tv: Eurosport1)

Hódeszka

17.55: párhuzamos óriás-műlesiklás, férfiak és nők, Val Saint-Come (Tv: Eurosport1)

Sílövészet

12.20: vegyes páros, Otepää (Tv: Eurosport2)

14.25: vegyes váltó, Otepää (Tv: Eurosport1)

Síugrás

8.55: férfi HS 134, selejtező, Oslo (Tv: Eurosport2)

15.55: férfi HS 134, verseny, Oslo (Tv: Eurosport1)

TÉLI PARALIMPIA

10.15: sífutás, nők és férfiak, 20 km (Tv: M4 Sport, 14.00-tól M4 Sport+)

15.55: jégkorong, döntő, Kanada–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: női egyes, döntő, Ribakina (kazah)–Szabalenka (fehérorosz)

22.00: férfi egyes, döntő (Tv: Match4)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szőke Viktória, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika

7.00: A labdarúgó NB I 26. fordulójáról és a Ferencváros hétközi, Braga elleni Európa-liga-meccséről beszélgetünk

7.40: Kínában javában zajlik az idei második Formula–1-es versenyhétvége

8.00: Nemzeti sportkrónika

8.40: Véget ért a férfi kézilabda BL csoportköre, megvan, kikkel játszanak a magyarok a következő fordulóban

9.05: Az olimpiai bronzérmes, háromszoros világ- és Európa-bajnok úszó Hargitay András érkezik a stúdióba, aki kedden lesz 70 éves

10.00: Sportdélelőtt, benne: a 10 éve elhunyt Verebes Józsefre emlékezünk. Sporttörténelem Thury Gáborral. Csónakház: kajak-kenu Kurilla Viktorral

12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

12.30: Közvetítés a Magyarország–Argentína női kosárlabda-vb-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea

15.00: Beszélgetés Remili Mohameddel

16.00: Visszatekintés a Formula–1-es Kínai Nagydíjra

18.00: Csajok ligája magazin

20.00: A Liverpool–Tottenham mérkőzés után Gyenge Balázs jelentkezik a helyszínről

22.30: Sportvilág