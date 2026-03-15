Vívás: Horváth Lotti címvédőként várja a kadét-világbajnokságot

A grúz fővárosban, Tbilisziben rendezett korosztályos vívó Európa-bajnokság után a magyar ígéretek a soron következő nagy megméretésre készülnek: április 1. és 9. között a brazíliai Rio de Janeiro városa ad otthont a kadét- és junior-világbajnokságnak.

Tavaly a kínai Vuhszi városában rendezték a világbajnokságot. Akkor párbajtőrben láthattunk két kiemelkedő magyar sikert. Horváth Lotti a kadétok között világbajnoki címet szerzett, míg Nagy Blanka a junioroknál ezüstérmes lett.

Az FTC 17 éves reménysége,

Horváth Lotti akár meg is ismételheti a legutóbbi a bravúrját, hiszen ahogyan tavaly, ezúttal is mindkét korosztályban kiharcolta a válogatottságot.

Kovács Attila tanítványa Vuhsziban az egész versenynapon kiemelkedő vívást mutatott be, és a döntőben a kadét Európa-bajnok ukrán Alina Dmitrjuk ellen győzött 15:11-re.

Az idei korosztályos kontinensviadal egyéniben nem sikerült a legfényesebben Lotti számára, hiszen a korosztályában a nyolcaddöntőig jutott, és végzett 15. helyen, míg a juniorok között a 35. lett. Érem nélkül azonban ezen az Eb-n sem maradt, mert a juniorcsapattal ezüstöt érdemelt ki Gachályi Gréta, Kozma Laura és Nagy Blanka társaságában.

Horváth Lotti a juniorcsapattal Eb-ezüstöt nyert Tbilisziben Fotó: Bizzi Team

A sokra hivatott párbajtőröző egyik erénye, hogy mentálisan is igen felkészült versenyzőnek számít. Erről az évad elején tett nyilatkozata is tanúskodik.

„Természetesen a versenyeken is fogják tudni az ellenfeleim, hogy a kadétvilágbajnokkal vívnak, de számomra nem kell, hogy ez teher legyen.

Nem szabad nyomást éreznem, hogy nekem innentől kezdve mindenkit meg kell vernem.

Az előző vébé is egy verseny volt, amelynek már vége van. Új versenyek jönnek és újból kell bizonyítani” – mondta.

