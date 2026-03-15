Vívás: Horváth Lotti címvédőként várja a kadét-világbajnokságot

2026.03.15. 09:00
A párbajtőröző Horváth Lotti a regnáló világbajnokként léphet pástra a kadét vívók riói vb-jén.

A grúz fővárosban, Tbilisziben rendezett korosztályos vívó Európa-bajnokság után a magyar ígéretek a soron következő nagy megméretésre készülnek: április 1. és 9. között a brazíliai Rio de Janeiro városa ad otthont a kadét- és junior-világbajnokságnak.

Tavaly a kínai Vuhszi városában rendezték a világbajnokságot. Akkor párbajtőrben láthattunk két kiemelkedő magyar sikert. Horváth Lotti a kadétok között világbajnoki címet szerzett, míg Nagy Blanka a junioroknál ezüstérmes lett.

Az FTC 17 éves reménysége,

Horváth Lotti akár meg is ismételheti a legutóbbi a bravúrját, hiszen ahogyan tavaly, ezúttal is mindkét korosztályban kiharcolta a válogatottságot.

Kovács Attila tanítványa Vuhsziban az egész versenynapon kiemelkedő vívást mutatott be, és a döntőben a kadét Európa-bajnok ukrán Alina Dmitrjuk ellen győzött 15:11-re.

Az idei korosztályos kontinensviadal egyéniben nem sikerült a legfényesebben Lotti számára, hiszen a korosztályában a nyolcaddöntőig jutott, és végzett 15. helyen, míg a juniorok között a 35. lett. Érem nélkül azonban ezen az Eb-n sem maradt, mert a juniorcsapattal ezüstöt érdemelt ki Gachályi Gréta, Kozma Laura és Nagy Blanka társaságában.

Horváth Lotti a juniorcsapattal Eb-ezüstöt nyert Tbilisziben Fotó: Bizzi Team

A sokra hivatott párbajtőröző egyik erénye, hogy mentálisan is igen felkészült versenyzőnek számít. Erről az évad elején tett nyilatkozata is tanúskodik.

„Természetesen a versenyeken is fogják tudni az ellenfeleim, hogy a kadétvilágbajnokkal vívnak, de számomra nem kell, hogy ez teher legyen.

Az előző vébé is egy verseny volt, amelynek már vége van. Új versenyek jönnek és újból kell bizonyítani” – mondta.

(Kiemelt képünkön: Horváth Lotti Fotó: Bizzi Team)

