Sinner először döntőzhet Indian Wellsben

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.14. 23:38
Jannik Sinner bejutott a döntőbe (Fotó: Getty Images)
tenisz Indian Wells Jannik Sinner Alexander Zverev
Jannik Sinner jutott be elsőként az Indian Wellsben zajló ATP 1000-es tenisztorna férfi egyes döntőjébe, miután szombaton két szettben legyőzte Alexander Zverevet.

Jannik Sinner az elődöntőig vezető úton mind a négy mérkőzését szettveszteség nélkül nyerte meg, ellenfele Alexander Zverev volt, aki Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovics és Andy Murray után ötödikként jutott el mind a kilenc 1000-es tornán az elődöntőig.

Zverev a 2023-as US Openen nyert legutóbb Sinner ellen, a következő öt meccset az olasz nyerte meg, és ez a sorozat Indian Wellsben is folytatódott.

A német játékos az első szettben nem játszott jól, nem jöttek az első szervái, Sinner 2:2 után kétszer is lebrékelte riválisát, így szettelőnybe került.

A második játszmában Zverev 2:3-nál jutott el az első bréklabdájáig, ám nem élt vele, sőt, a következő játékban elbukta az adogatását, és Sinner ezt követően már behúzta a meccset, és készülhet a vasárnapi döntőre, ahol ellenfele az idén még veretlen spanyol Carlos Alcaraz vagy az orosz Danyiil Medvegyev lesz.

ATP 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS (9 415 725 dollár, kemény)
FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ
Sinner (olasz, 2.)–Zverev (német, 4.) 6:2, 6:4

 

