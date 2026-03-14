Rövid pályás gyorskorcsolya-vb: hetedik a magyar női váltó

A Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Laura összeállítású négyes a pénteken sikerrel vett selejtező után a lehető legnehezebb elődöntőbe kapott besorolást, ugyanis a milánói olimpia három dobogósával, az aranyérmes dél-koreai, az ezüstérmes olasz és a bronzérmes kanadai négyessel kellett megküzdenie, ami még úgy is szinte megoldhatatlan feladatnak tűnt, hogy két világsztár, Arianna Fontana és Csoj Mindzsong hiányzott az olasz és a dél-koreai stafétából. A magyarok egyáltalán nem megilletődötten versenyeztek, több szép előzést is bemutattak, Sziliczei-Német egyszer a második, továbbjutó helyre is felhozta a csapatot. Amikor a 3000 méteres táv végén a fokozódott a tempó, akkor a kanadai és az olasz kvartett meglépett, a magyar pedig sokáig maga mögött tartotta az ázsiai riválist, amely így szintén komoly hátrányba került. Végül a dél-koreaiak feljöttek a harmadik helyre, de már hiába eredtek az elöl korcsolyázó két négyes után, csak felzárkózásra futotta az erejükből, előzésre már nem.

A kisdöntőben a magyarok ugyanebben az összeállításban újfent harcosan, energikusan versenyeztek remek manővereket bemutatva, csakhogy Végi egy váltás előtt kicsúszott, de még éppen rá tudta tenni a kezét a csapattársára, ezáltal érvényes volt a váltás. A belökés elmaradása viszont komoly hátrányt eredményezett, de öt-hat kör alatt visszazárkózott a magyar váltó, a kazah négyest maga mögé is utasította, a futamgyőztes dél-koreai és lengyel kvartett megelőzésére viszont már nem maradt erő. A fináléban a hollandok a befutó ember Xandra Velzeboer előzésével győztek Olaszország előtt, a harmadik Kína lett.

Egyéniben Somodi Maja szerepelt a legjobban, aki a női 1000 méter negyeddöntőjében futamharmadikként búcsúzott, így összességében 11. helyen zárt. Végi Laura a délelőtti vigaszágról szintén negyeddöntős lett, ott Somodival együtt korcsolyázva ötödikként ért célba és 20. helyen végzett, míg a selejtezőben kiesett Sziliczei-Német 25. pozícióban fejezte be a versenyt. A fináléban a táv olimpiai bronzérmese, a dél-koreai Kim Gilli a célegyenesben előzte meg Milánó bajnokát, a holland Xandra Velzeboert, akinél kilenc ezreddel bizonyult gyorsabbnak jobb lábbetolásával.

A férfiak 500 méteres sprinttávján a hazai közönség támogatását élvező olimpiai bajnok viszont nem hibázott, Steven Dubois magabiztosan diadalmaskodott a Milánóban három aranyérmet begyűjtő holland Jens van 't Wout előtt. A meglepetést viszont - két kicsúszás miatt - Furkan Akar bronzérme jelentette, ugyanis Törökország képviselője először állhatott dobogóra a sportág csúcseseményén. Az egyetlen magyar induló, a pénteki selejtezőben kiesett Tiborcz Dániel 22. lett.

A férfiak leghosszabb, 1500 méteres távján a nagy esélyes, kanadai William Dandjinou a várakozásoknak megfelelően vezetett a döntő hajrájához közeledve, csakhogy kicsúszott, így nyílttá vált a verseny. Az elöl harcolók összeakaszkodásait és ritmusvesztéseit kihasználva hátulról tört az élre a dél-koreai Rim Dzsongun, aki első felnőtt vb-aranyérmét nyerte meg. A magyar színeket képviselő Moon Wonjun 53. lett azok után, hogy a pénteki selejtezőben az esése nyomán megsérült.

A montreali vb vasárnap a nők 500 és 1500 méteres küzdelmével folytatódik, a férfiaknál pedig 1000 méteren és váltóban osztanak érmeket, továbbá a vegyes váltó fináléját bonyolítják még le.

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Világbajnokság, Montreal

Férfi 500 m

1. Steven Dubois (Kanada) 40.153 mp

2. Jens van 't Wout (Hollandia) 40.329

3. Furkan Akar (Törökország) 40.641

…22. Tiborcz Dániel

Férfi 1500 m

1. Rim Dzsongun (Dél-Korea) 2:14.974 perc

2. Thomas Nadalini (Olaszország) 2:15.218

3. Stijn Desmet (Belgium) 2:15.327

…53. Moon Wonjun

Női 1000 m

1. Kim Gilli (Dél-Korea) 1:28.843 perc

2. Xandra Velzeboer (Hollandia) 1:28.852

3. Elisa Confortola (Olaszország) 1:28.920

…11. Somodi Maja

…20. Végi Laura

…25. Sziliczei-Német Rebeka

Női 3000 méteres váltó

1. Hollandia (Zoe Florence Deltrap, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer) 4:10.519 perc

2. Olaszország (Chiara Betti, Arianna Sighel, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti) 4:10.570

3. Kína (Vang Je, Kung Li, Csang Cso-tung, Vang Hszin-zsan) 4:11.185

…7. Magyarország (Bácskai Sára, Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Laura)

(MTI)