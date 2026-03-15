Nehéz helyzetben kezdődik újra a Fehérvár negyeddöntős párharca

Kedden 18 percig tartott a Klagenfurt és a Fehérvár negyeddöntős párharcának első mérkőzése, két perccel az első szünet előtt Jordan Murray rosszul lett a kispad felé vezető úton, a jég mellett a hazai orvosi stáb, valamint a mentők közös erővel, tíz perc alatt újra tudták éleszteni, azóta a hírek arról szólnak, hogy a kanadai védő állapota stabil. Abban a helyzetben kedden a játékvezetők az öltözőben terelték a két csapatot, majd érthető okokból nem folytatódott tovább a találkozó, sőt a csütörtöki, valamint a szombati összecsapás is elmaradt.

„Pont jégen voltam, amikor megtörtént a baj. Először annyit láttunk csak, hogy nyitva van a kispad ajtaja, azt gondoltuk, valaki nekieshetett a palánknak – emlékezett vissza a Nemzeti Sportnak Horváth Donát, a Fehérvár hátvédje. – Utána sejtettük, hogy sokkal nagyobb a baj, csend lett a csarnokban, a szemem sarkából láttam, hogy elkezdték Murrayt újraéleszteni. A két csapatot beküldték az öltözőbe, később kiderült, ezekben a percekben küzdöttek az életéért. Örülünk, hogy azóta pozitív híreket hallunk az állapotáról. Hazafelé a busz csendesebb volt a megszokottnál. A klubtól és az edzőktől megkaptuk a lehetőséget: ha bárkinek szüksége van arra, hogy beszéljen a történésekről, akkor segítenek ebben. A csapatunkban két légiós jól ismerte a klagenfurti játékost, őket érthetően jobban megviselte ez az eset.”

Ilyen helyzetekben a játékos egészsége a legfontosabb, szerencsére biztató hírek érkeztek az elmúlt napokban Jordan Murray állapotáról. A Klagenfurt és a Fehérvár párharca vasárnap indul, bár felmerült, hogy rövidítik a szériát, végül az eredeti forgatókönyvnek megfelelően négy győzelemig tart majd a negyeddöntő, kétnaponta jégen lesznek a csapatok.

Nehéz megjósolni, hogy ez a sajnálatos egészségügyi helyzet milyen hatással lehet majd az erőviszonyokra. A KAC szempontjából nézve össze is ránthatja a társaságot, de könnyen lecsapódhat negatív hullámmal is ez a szituáció. A Fehérvár rájátszáskvalifikációból érkezik a negyeddöntőbe, ebben a helyzetben két nap pihenőt kaptak a játékosok, így volt idő kicsit rendezni a sorokat, mentális és fizikális szempontból is. Az első találkozó 18 perce mindenesetre jó kiindulási alapot jelenthetett a két gárda elképzeléseiről.

„Sok mindent le lehetett szűrni abból a szűk harmadból. Szerencsére jó szériában vagyunk az alapszakasz végétől, ez az eredményességben és a játék képében is meglátszódott, sokat javultunk az idény korábbi időszakához képest. Nehéz megmondani, hogy a csapatok milyen mentális állapotban lehetnek. Négy mérkőzést kell nyerni a továbbjutáshoz, ha úgy játszunk, ahogy az utóbbi hetekben, akkor lehet esélyünk.”

A párharc menetrendje:

2026. március 15. 18.00 - EC KAC–Hydro Fehérvár AV19

2026. március 17. 19.15 - Hydro Fehérvár AV19–EC KAC

2026. március 19. 19.15 - EC KAC–Hydro Fehérvár AV19

2026. március 21. 19.15 - Hydro Fehérvár AV19–EC KAC

2026. március 23. 19.15 - EC KAC–Hydro Fehérvár AV19 (ha kell)

2026. március 25. 19.15 - Hydro Fehérvár AV19–EC KAC (ha kell)

2026. március 27. 19.15 - EC KAC–Hydro Fehérvár AV19 (ha kell)