Idegenben szerzett előnyt az Aston Villa és a Porto az Európa-ligában

BOLOGNA–ROMA

Az olasz házi rangadón az első félidőben nem rágta le a körmét az izgalomtól a közönség, az előzetesen esélytelenebb Bologna járt közelebb a gólhoz, de Federico Bernardeschi és Tommaso Pobega kísérletéből sem született gól. A második félidőben Bernardeschi már pontosabb volt, az 50. percben egy nagyszerűen helyezett lövéssel megszerezte a megérdemelt vezetést a Bolognának, amely azonban nem tudta azt megőrizni a végéig. A 70. percben ugyanis Lorenzo Pellegrini nyolc méterről az üresen maradt kapu közepébe lőtt, ezzel döntetlenre mentette csapatának az összecsapást, merthogy ezután újabb gól már nem esett – hiába találta el a mérkőzésen mindkét csapat a kapufát. Az iksszel minden kérdés nyitva maradt a jövő heti, római visszavágó előtt, de valamivel kedvezőbb helyzetben vannak a „farkasok.” 1–1

STUTTGART–PORTO

Alaposan bekezdett a Porto a Stuttgart otthonában, nem telt el fél óra, máris kétgólos előnyben voltak a portugálok: a 21. percben Terem Moffi a rövid sarokba lőtte a labdát, majd pár perccel később a Stuttgart elpasszolta magát a felezőnél, ebből indult meg nagy lendülettel a Porto, a középen üresen érkező Rodrigo Mora pedig kapásból, nyolc méterről belsőzött a VfB kapujába. A 40. percben visszajöttek a stuttgarti remények, köszönhetően a hazaiak gólfelelősének, Deniz Undavnak, aki egy lepattanó után vérbeli csatárerényeket csillogtatva előbb helyet csinált magának, majd fordulásból a vendégek kapujába lőtte a labdát. A kimondottan mozgalmas, élvezetes első játékrész után a másodikban már nem született újabb gól, a Porto idegenbeli sikerének köszönhetően jobb helyzetből várhatja a visszavágót. 1–2

PANATHINAIKOSZ–REAL BETIS

Athénban az első félidőben a Betis irányította a mérkőzést, Cucho Hernández előtt két lehetőség is adódott, de egyikből sem született gól, így negyvenöt percnyi játék után döntetlen állt az eredményjelzőn. A fordulás után már sokkal több volt az esemény, mint az első félidőben, olyannyira, hogy a játékvezető két piros lapot is kiosztott: az 59. percben előbb a hazaiak játékosa, Anassz Zaruri mehetett idő előtt zuhanyozni második sárga miatt, majd a 87. percben a spanyolokat erősítő Diego Llorentét is kiállították – ugyancsak második sárga lap után. A meglehetősen zaklatott hangulatú meccs végén pedig a görögök lehettek boldogabbak, hiszen a 88. percben Vicente Taborda tizenegyesből betalált, ezzel megnyerte csapatának a mérkőzést, a sevillai visszavágó előtt azonban egyáltalán nem lefutott még a párharc. 1–0

LILLE–ASTON VILLA

Az Aston Villa kezdte veszélyesebben a Lille elleni összecsapást, de a félidő második része már a franciáknak sikerült jobban. A Lille előtt két nagyobb helyzet is adódott, a 43. percben a veterán Olivier Giroud járt talán a legközelebb ahhoz, hogy megszerezze pályafutása 11. gólját a Villa ellen, a birminghamiek azonban megúszták. A második játékrészt már jobban kezdte az Aston Villa, amely a 62. percben meg is szerezte a vezetést: Ollie Watkins 14 méterről, remek helyzetfelismeréssel átfejelte a labdát Berke Özer kapuson – az angol válogatott támadó január 25-e után szerzett ismét gólt klubcsapatában. A folytatásban a Lille nagy rohamokat indított az egyenlítésért, de nem járt sikerrel, így az Aston Villa idegenbeli győzelmének köszönhetően kedvezőbb helyzetből várhatja a jövő heti visszavágót. A Villa diadala egyébként azt is jelentette, hogy Unai Emery lett a klub történelmének ötödik menedzsere, aki elérte a mitikus száz győzelmet – és ehhez mindössze 181 mérkőzésre volt szüksége. 0–1

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Bologna (olasz)–Roma (olasz) 1–1 (Bernardeschi 50., ill. Lo. Pellegrini 70)

VfB Stuttgart (német)–Porto (portugál) 1–2 (Undav 40., ill. Moffi 21., R. Mora 27.)

Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol) 1–0 (Taborda 88. – 11-esből)

Lille (francia)–Aston Villa (angol) 0–1 (Watkins 61.)

KÉSŐBB

21.00: Ferencváros–Braga (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Genk (belga)–Freiburg (német)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán) (Tv: Sport1)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)