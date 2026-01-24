Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai remek góllal egyenlített, de a 95. percben bevitt találattal a Bournemouth megverte a Liverpoolt

2026.01.24. 18:15
Fotó: Getty Images
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 23. fordulójában a Bournemouth a 95. percben szerzett gólnak köszönhetően 3–2-re legyőzte a címvédő Liverpoolt, amelyben Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt is jegyzőkönyvezett. Tóth Alex a 85. percben csereként lépett pályára a hazaiaknál, és győztes csapatban debütált.

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Liverpool 3–2 (2–1)
Bournemouth, Vitality Stadion. Vezette: Salisbury
Bournemouth: Petrovics – Smith, Hill, Senesi, Truffert – Cook, Scott – Jiménez (Tóth A., 85.), Kroupi (Christie, 67.), Adli – Evanilson (E. Unal, 90+3.). Menedzser: Andoni Iraola
Liverpool: Alisson – Frimpong (C. Jones, 59.), J. Gomez (Endo, 35.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, a szünetben) – Gravenberch, A. Mac Allister (Ekitiké, 59.) – Szoboszlai, Wirtz – Szalah, Gakpo (Ngumoha, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Evanilson (26.), Jiménez (33.), Adli (90+5.), ill. Van Dijk (45+1.), Szoboszlai (80.)

A kevésbé szép arcát mutatta Bournemouth azon a napon, amikor a magyar labdarúgás egy feltétlenül említésre méltó (rész)siker kapujába ért. Soha korábban nem fordult elő, hogy három honfitársunk egyszerre a pályán lehessen egy Premier League-mérkőzésen, márpedig szombaton, amikor a partmenti kisvárosra egy barátságtalan vihar csapott le, és a szokásosnál is nagyobbra korbácsolta a tenger hullámait, a Szoboszlai Dominik vezette Liverpool, amelyben Kerkez Milos is egyre inkább meghatározó tényezővé kezd válni a napokban Tóth Alexet leigazoló Bournemouth-hoz látogatott.

Természetesen már az óriási sikernek számított, hogy a Ferencvárostól érkező fiatal játékos bekerült a címvédő ellen készülő keretbe, és a kispadról figyelhette, ahogy a csapatok kivonulnak a Vitality Stadion gyepére, ugyanakkor a meccset felvezető napokban kis túlzással másról sem szólt a helyi közbeszéd, mint Tóth Alex érkezéséről. Pénteken Andoni Iraola sajtótájékoztatóján nemcsak lapunk, hanem a komplett angol média érdeklődött a menedzsernél az új szerzemény felől, ráadásul Kerkez Milos „visszatérése” is fontos témának bizonyult (a bal oldali védő most először játszott Bournemouth-ban azóta, hogy tavaly nyáron innen igazolt a Liverpoolhoz).

Jóllehet, a magyar szempontból valóban felbolydult helyzet ellenére magát a bajnokit – a helyiek elmondása alapján – csak a szokásos érdeklődés fogadta, ami azt jelentette, hogy a zuhogó esőben csak szép lassan szállingóztak a szurkolók a stadionhoz, amelynek a bővítését éppen a héten szavazta meg a klub közgyűlése. A Vitality egyébként egy óriás zöldterület, a Kings Park mellett helyezkedik el, és a „kis ékszerdoboz” archetípusa. Először talán meglepő, hogy a stadion mellett a park nagy részét egy legalább tíz futballpályányi, makulátlanul nyírt gyepszőnyeg övezi, amely hétköznap a kutyasétáltatók paradicsoma, de hétvégén, és így volt ez a bajnoki előtt is, gyerekmérkőzések népesítik be mobilkapukkal, és máris értelmet nyer a gyepgondozás.

De visszatérve a (magyar) főszereplőkhöz! A Bournemouthban ugyan rengeteg a sérült (Marcus Tavernier, Julio Soler, Tyler Adams, Matai Akinmobi, David Brooks, Ben Doak, William Dennis, Justin Kluivert), és több helyi elemző is úgy vélte előzetesen, hogy Tóth Alex akár a kezdőbe is beférhet, Andoni Iraola végül a cserék közé jelölte az új igazolást. A Liverpoolnál Szoboszlai és Kerkez egyaránt kirobbanthatatlan a kezdőből, és természetesen most is ott voltak, Arne Slot menedzser pedig majdnem ugyanazt a tizenegyet küldte pályára, mint a Marseille ellen, és a Velodrome-ban látott 4–2–2-2-es felállást is megtartotta. Az egyetlen eltérést a BL-meccshez képest az jelentette, hogy Cody Gakpo kezdett a Hugo Ekitiké helyett a csatársorban, ahol az Afrikai Nemzetek Kupájáról frissen visszatérő Mohamed Szalah lehetett ismét a másik ék. Mögöttük aztán minden változatlan maradt, azaz Szoboszlai és Florian Wirtz játszott támadóbb szerepben a középpályán, Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch szűrt, Kerkez Milosé volt a jobb, Jeremie Frinpongé a bal oldali védő posztja, míg az édesapját gyászoló Ibarhima Konaté ezúttal sem vállalta a játékot, így ismét Joe Gomez lehetett Virgil van Dijk párja a védelem közepén.

Előzetesen a Liverpool számított favoritnak, annak ellenére, hogy Arne Slot csapata a naptári évben még nem tudott nyerni a bajnokságban – négy döntetlennel nyitott 2026-ban –, az pedig még sohasem fordult elő a „vörösökkel”, hogy öt egymást követő döntetlen játszanak a Premier League-ben. A kellemtelen szériát ugyanakkor kiváló kupasikerek tették elviselhetővé, a Liverpool ugyanis előbb a Barnsley-t ejtette ki az FA-kupából (4–1), legutóbb pedig a Marseille-t győzte le a Bajnokok Ligájában (3–0), úgy, hogy Szoboszlai Dominik mindkét meccsen eredményes volt.

Ezzel szemben a Bournemouth még keresi tavalyi önmagát, amikor egyes merészebb ábrándok a BL-indulást sem zárták ki. Meglehet, Iraola csapata a legutóbbi hazai bajnokiját megnyerte a Tottenham ellen (3–2), de az elmúlt tizenhárom fordulóból ez volt a gárda egyetlen sikere, és a legfőbb kapaszkodót az jelentette, hogy a kieső helyektől azért még tisztes távolságra állt.

Nem úgy, mint a tudósító a vendégszektortól, amely gyakorlatilag a szomszédos sornál kezdődött, és főleg a mérkőzés elején a bíró sípszavát még véletlenül sem lehetett hallani a hideg miatt eleve aktívabb kórus miatt. A játékosok közül először Szalah-t éltethették a Liverpool-drukkerek a meccs folyamán, noha az egyiptomi jócskán eltévesztette a kaput, miután Wirtz-től kapott kiváló ütemű labdát a tizenhatos jobb oldalánál. A vendégek továbbra is a jobb szélen maradtak aktívak, főleg Szalah iparkodott, igaz, inkább kevesebb, mint több sikerrel, viszont a hazaiak sem helyezték nyomás alá Alisson kapuját (először a 18. percben próbálkoztak lövéssel, de James Hill messze a léc fölé küldte a labdát).

Ami nem ment magától, abba besegített a Liverpool: egy ártalmatlannak tűnő felívelt labdát, Virgil van Dijk gyakorlatilag levett Alex Scottnak az alapvonalnál, a hazai játékos visszapasszolt az érkező Evanilsonnak, aki futtából, közelről a kapuba lőtt. A kissé megrogyott Liverpool nem sokkal később ismét kapitulált, ezúttal Alejandro Jiménez lépett ki a védők közül James Hill indításával, és lőtt a kapuba Kerkez Milos szorításában. Járulékos veszteségként Joe Gomezt le kellett cserélni, aki még az első gólnál nagyot ütközött Alissonnal, ezt pedig már síri csendben nézte a Liverpool-tábor.

Bournemouth v Liverpool - Premier League
A Bournemouth az első félidőben kihasználta a Pool védelmi hibáit (Fotó: Getty Images)

Ezzel együtt reménykedve mehettek a szünetre a vendégek, mert a 45. percben Szoboszlai Dominik bal oldali szögletét követően Van Dijk a hosszú sarokba csúsztatott, így minden nyílttá vált a folytatásra.

A második félidőre Arne Slot lehozta Kerkez Milost, a helyére a Tottenhammel tárgyaló Andrew Robertson állt, így viszont elszállt a lehetősége annak, hogy egyszerre három magyar játsszon egy PL-meccsen – Kerkezt ugyanakkor megtapsolták a hazai drukkerek, amikor a stadion hangosbemondója közölte a cserét. Még egy órája sem ment a játék, Slot azonban ismét módosított a csapatán, ráadásul kettős cserével, a csikorgó liverpooli fogaskerekek mégsem akartak beindulni. Gravenberchnek volt ugyan egy életerős lövése tizennyolc méterről, de kaput tévesztett, a szorosan visszazáró Bournemouth-védelem amúgy jól állta a sarat.

Bournemouth v Liverpool - Premier League
Szoboszlai Dominik gólöröme (Fotó: Getty Images)

Ilyenkor kell átlövésből megoldást találni, és a Liverpool talált is, megint csak Szoboszlai Dominik révén: Szalah talpazta hátra a labdát egy szabadrúgásnál, és a magyar légiós kíméletlenül bevarrta tizennyolcról a bal alsó sarokba. A Bournemouth két óriási helyzettel válaszolt, ám magyar szempontból mégis Tóth Alex beállása jelentette a legfőbb történést. A húszéves játékos a 85. percben váltotta Alejandro Jiménezt, és ugyan így kevés ideje jutott a kibontakozáshoz, de akkor is bemutatkozhatott a világ talán legerősebb bajnokságában, ráadásul győzelemmel a címvédő ellen, merthogy az utolsó pillanatban Amine Adli közelről csak bekotorta labdát egy kapu előtti kavarodás végén. 3–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal22155240–14+26 50 
2. Manchester City23144547–21+26 46 
3. Aston Villa22134533–25+8 43 
4. Liverpool23106735–32+3 36 
5. Manchester United2298538–32+6 35 
6. Chelsea2297635–23+12 34 
7. Fulham23104931–3134 
8. Brentford22103935–30+5 33 
9. Newcastle2296732–27+5 33 
10. Sunderland2389624–26–2 33 
11. Everton2295824–25–1 32 
12. Brighton & Hove Albion2379733–31+2 30 
13. Bournemouth2379738–43–5 30 
14. Tottenham2377933–31+2 28 
15. Crystal Palace2277823–25–2 28 
16. Leeds United2267930–37–7 25 
17. Nottingham Forest22641221–34–13 22 
18. West Ham23551327–45–18 20 
19. Burnley23361425–44–19 15 
20. Wolverhampton23151715–43–28 

 

 

Ezek is érdekelhetik