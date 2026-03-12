Nemzeti Sportrádió

El

Ferencváros–Braga 2–0

Duplázott a magyarok réme; három vendégsiker a Konferencialigában

V. H. L.V. H. L.
2026.03.12. 20:57
null
Troy Parrott ma kétszer csapott le (Fotó: Getty Images)
Címkék
nyolcaddöntő első mérkőzések Crystal Palace Fiorentina Konferencialiga AZ Alkmaar
A magyar válogatottat mesterhármasával a világbajnoki részvételtől megfosztó Troy Parrott két góljával otthon segítette győzelemhez az AZ Alkmaart a labdarúgó Konferencialiga nyolcaddöntőjében. A többi mérkőzésen vendégsiker született.

A kis túlzással egész Magyarországot elszomorító Troy Parrott góljával szerzett vezetést otthon az AZ Alkmaar a Sparta Praha ellen, a világbajnoki részvétel esélyétől Marco Rossi csapatát budapesti mesterhármasával elütő csatár a 29. percben Ro-Zangelo Daal passzából talált a csehek kapujába. A kiegyenlített küzdelmet hozó mérkőzés 50. percében Matyás Vojta góljával egyenlítettek a vendégek, a végén aztán egy újabb Daal–Parrott kombináció végén az ír gólzsák megnyerte a meccset a hollandoknak. 2–1

Marlon Gomes góljával a Sahtar került előnybe Poznanban, a brazil középpályás honfitársa, Kaua Elias átadását értékesítette a 36. percben. A fórt közvetlenül a szünet után egy harmadik brazil, Newerton duplázta meg, majd a második félidő derekán a lengyelek svéd csatára, Mikael Ishak egygólosra csökkentette a különbséget. A végén azonban jött Isaque Silva, és igencsak kedvező helyzetbe hozta a doneckieket a visszavágóra. 1–3

A Konferencialiga-játéknap első találata a strasbourgi Joaquín Panichelli nevéhez fűződik, az argentin csatár a 2. percben, a magyar származású, de svéd válogatott Sebastian Nánási labdájából mattolta a Rijeka bosnyák kapusát, Martin Zlomislicet. A francia csapat a 72. percben az elefántcsontparti Martial Godo révén szerezte meg a második gólját, ám nem sokkal később Ante Majstorovic visszahozott valamennyit a fiumei reményekből. 1–2

A többi találkozóhoz képest potyogtak a gólok a Samsunspor–Rayo Vallecano mérkőzés első félidejében. A spanyolok brazil csatára, Alemao negyedóra elteltével szerzett vezetést. A török együttes a csádi Marius góljával egalizált, hogy aztán a 40. percben Izi Palazón kiossza második gólpasszát is – ezúttal Álvaro Garcíának. A remek napot kifogó Alemao a 78. percben kétgólosra növelte a madridiak előnyét, ezzel a 3–1-es végeredményt is beállította.

KONFERENCIALIGA 
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Samsunspor (török)–Rayo Vallecano (spanyol) 1–3 (Marius 21., ill. Alemao 15., 78., Á. García 40.)
Lech Poznan (lengyel)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–3 (Ishak 70., ill. Marlon Gomes 36., Newerton 48., Isaque Silva 85.)
Rijeka (horvát)–Strasbourg (francia) 1–2 (A. Majstorovic 76., ill. Panichelli 2., Godo 72.)
AZ (holland)–Sparta Praha (cseh) 2–1 (Parrott 29., 87., ill. Vojta 50.)
 

 

nyolcaddöntő első mérkőzések Crystal Palace Fiorentina Konferencialiga AZ Alkmaar
Legfrissebb hírek

Varga adta meg a jelet, idegenben ütötte ki a Celjét az AEK a Kl-ben

Európa-konferencialiga
37 perce

Varga Barnabás már a harmadik percben betalált a Konferencialiga-nyolcaddöntőben – videó

Európa-konferencialiga
2 órája

Tovább íródhat a tündérmese – a Bodö/Glimt a Sportingot is leiskolázta

Bajnokok Ligája
Tegnap, 22:57

Szöglet után kapott góllal került hátrányba, büntetővel egyenlített az Arsenal a nyolcaddöntő odavágóján Leverkusenben

Bajnokok Ligája
Tegnap, 20:38

Firenzéből szerződtetne csatárt a Milan – sajtóhír

Olasz labdarúgás
Tegnap, 12:34

Spurs-bakiparádé Madridban, 5–2-re nyert az Atlético

Bajnokok Ligája
2026.03.10. 23:00

Videó: Kovács Bendegúz ismét betalált, közel jár idénybeli harmincadik góljához

Légiósok
2026.03.10. 13:07

Kiállítás után összeomlott a Spurs a Palace ellen, szurkolói már a szünet előtt elindultak haza

Angol labdarúgás
2026.03.05. 23:13
Ezek is érdekelhetik