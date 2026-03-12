Duplázott a magyarok réme; három vendégsiker a Konferencialigában

A kis túlzással egész Magyarországot elszomorító Troy Parrott góljával szerzett vezetést otthon az AZ Alkmaar a Sparta Praha ellen, a világbajnoki részvétel esélyétől Marco Rossi csapatát budapesti mesterhármasával elütő csatár a 29. percben Ro-Zangelo Daal passzából talált a csehek kapujába. A kiegyenlített küzdelmet hozó mérkőzés 50. percében Matyás Vojta góljával egyenlítettek a vendégek, a végén aztán egy újabb Daal–Parrott kombináció végén az ír gólzsák megnyerte a meccset a hollandoknak. 2–1

Marlon Gomes góljával a Sahtar került előnybe Poznanban, a brazil középpályás honfitársa, Kaua Elias átadását értékesítette a 36. percben. A fórt közvetlenül a szünet után egy harmadik brazil, Newerton duplázta meg, majd a második félidő derekán a lengyelek svéd csatára, Mikael Ishak egygólosra csökkentette a különbséget. A végén azonban jött Isaque Silva, és igencsak kedvező helyzetbe hozta a doneckieket a visszavágóra. 1–3

A Konferencialiga-játéknap első találata a strasbourgi Joaquín Panichelli nevéhez fűződik, az argentin csatár a 2. percben, a magyar származású, de svéd válogatott Sebastian Nánási labdájából mattolta a Rijeka bosnyák kapusát, Martin Zlomislicet. A francia csapat a 72. percben az elefántcsontparti Martial Godo révén szerezte meg a második gólját, ám nem sokkal később Ante Majstorovic visszahozott valamennyit a fiumei reményekből. 1–2

A többi találkozóhoz képest potyogtak a gólok a Samsunspor–Rayo Vallecano mérkőzés első félidejében. A spanyolok brazil csatára, Alemao negyedóra elteltével szerzett vezetést. A török együttes a csádi Marius góljával egalizált, hogy aztán a 40. percben Izi Palazón kiossza második gólpasszát is – ezúttal Álvaro Garcíának. A remek napot kifogó Alemao a 78. percben kétgólosra növelte a madridiak előnyét, ezzel a 3–1-es végeredményt is beállította.

KONFERENCIALIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Samsunspor (török)–Rayo Vallecano (spanyol) 1–3 (Marius 21., ill. Alemao 15., 78., Á. García 40.)

Lech Poznan (lengyel)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–3 (Ishak 70., ill. Marlon Gomes 36., Newerton 48., Isaque Silva 85.)

Rijeka (horvát)–Strasbourg (francia) 1–2 (A. Majstorovic 76., ill. Panichelli 2., Godo 72.)

AZ (holland)–Sparta Praha (cseh) 2–1 (Parrott 29., 87., ill. Vojta 50.)

