A liverpooli öltöző titka, rejtély a jégkorongpályán – hol a hiba a képeken?

Az alábbiakban öt olyan képet mutatunk, amit az eredetihez képest némileg módosítottunk. Az olvasó feladata annyi, hogy fejtse meg, mit változtattunk meg a fotón, mi az, ami nem illik oda vagy nem jól jelenik meg.

A megfejtéseket az ötödik kép alatt áruljuk el.

1. kép:

2. kép:

3. kép:

4. kép:

5. kép:

MEGFEJTÉSEK

1. kép: a 2-es szám nem jó. Ayrton Senna autóját láthatjuk, de a brazil legenda soha nem versenyzett 2-es rajtszámmal.

2. kép: Van Dijk. A védő nem ezt, hanem a keresztnevét, a Virgilt használja a mezén.

3. kép: 10 ezüst. Az 1992-es barcelonai olimpián a magyar küldöttség 12 ezüstérmet szerzett.

4. kép: A három vonal színe a kép közepén, és picit jobbra. A két piros vonalnak kék színűnek kell lennie, míg a középső kék helyett piros (lenne) a jó szín.

5. kép: a világos király és a világos vezér helye. A vezérnek a D1 mezőn, a királynak az E1 mezőn kellene állnia ebben a helyzetben.