A liverpooli öltöző titka, rejtély a jégkorongpályán – hol a hiba a képeken?

RÁCZ PÉTERRÁCZ PÉTER
2026.03.15. 09:16
null
Liverpool Ayrton Senna kvíz
Játékunkban öt, sporttal kapcsolatos képet mutatunk, melyeknél rá kell jönni, mi a probléma, mi az, ami nem illik oda vagy nem jól jelenik meg.

Az alábbiakban öt olyan képet mutatunk, amit az eredetihez képest némileg módosítottunk. Az olvasó feladata annyi, hogy fejtse meg, mit változtattunk meg a fotón, mi az, ami nem illik oda vagy nem jól jelenik meg.

A megfejtéseket az ötödik kép alatt áruljuk el.

1. kép:

 

2. kép:

 

3. kép:

 

4. kép:

 

5. kép:

 

MEGFEJTÉSEK

1. kép: a 2-es szám nem jó. Ayrton Senna autóját láthatjuk, de a brazil legenda soha nem versenyzett 2-es rajtszámmal.
2. kép: Van Dijk. A védő nem ezt, hanem a keresztnevét, a Virgilt használja a mezén.
3. kép: 10 ezüst. Az 1992-es barcelonai olimpián a magyar küldöttség 12 ezüstérmet szerzett.
4. kép: A három vonal színe a kép közepén, és picit jobbra. A két piros vonalnak kék színűnek kell lennie, míg a középső kék helyett piros (lenne) a jó szín. 
5. kép: a világos király és a világos vezér helye. A vezérnek a D1 mezőn, a királynak az E1 mezőn kellene állnia ebben a helyzetben.

 

Liverpool Ayrton Senna kvíz
