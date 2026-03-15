Doncic és Jokic is villogott, de előbbi döntötte el: a Lakers hosszabbításban húzta be a Nuggets elleni rangadót – videók

CS. M.
2026.03.15. 10:24
Doncic (77) és Jokics (15) ezúttal is nagyot ment egymás ellen (Fotó: Getty Images)
Magyar idő szerint vasárnapra virradóan a Los Angeles Lakers hosszabbításban 127–125-re megverte a Denver Nuggetset az NBA-alapszakasz legfrissebb játéknapjának rangadóján.

 

LUKA DONCIC. A sajtó éppen attól hangos, hogy gyermekei anyjával külön váltak az útjai a szlovén szupersztárnak, de ez a pályán nem látszik meg. Doncic 30 pontot szórt 11 lepattanó és 13 gólpassz társaságában, ráadásul a hosszabbításban el is döntötte a meccset bő egy másodperccel a vége előtt. 

Nikola Jokics is tripla duplával zárt, 24 pontja mellé 16 lepattanót és 14 gólpasszt jegyzett, de a legtöbb pontot nem ők, hanem Austin Reaves dobta, 32-vel. LeBron James ezúttal csendesebb volt, ám így is összehozott 17 pontot, 6 lepattanót és 5 gólpasszt.

Jayson Tatum visszatérése óta most játszotta a legtöbbet, 20 ponttal, 14 lepattanóval és 7 gólpasszal zárt a Bostonban, de a hős ezúttal is a portugál magasember, a szezon egyik legnagyobb pozitív meglepetése, Neemias Queta volt, aki 24 pontja mellett 10 lepattanót is leszedett a Washington ellen.

KOSÁRLABDA, NBA
ALAPSZAKASZ
Philadelphia 76ers–Brooklyn Nets 104–97
Atlanta Hawks–Milwaukee Bucks 122–99
San Antonio Spurs–Charlotte Hornets 115–102
Boston Celtics–Washington Wizards 111–100
Miami Heat–Orlando Magic 117–121
Los Angeles Lakers–Denver Nuggets 127–125 – h. u.
Los Angeles Clippers–Sacramento Kings 109–118

 

