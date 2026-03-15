Doncic és Jokic is villogott, de előbbi döntötte el: a Lakers hosszabbításban húzta be a Nuggets elleni rangadót – videók

LUKA DONCIC. A sajtó éppen attól hangos, hogy gyermekei anyjával külön váltak az útjai a szlovén szupersztárnak, de ez a pályán nem látszik meg. Doncic 30 pontot szórt 11 lepattanó és 13 gólpassz társaságában, ráadásul a hosszabbításban el is döntötte a meccset bő egy másodperccel a vége előtt.

Nikola Jokics is tripla duplával zárt, 24 pontja mellé 16 lepattanót és 14 gólpasszt jegyzett, de a legtöbb pontot nem ők, hanem Austin Reaves dobta, 32-vel. LeBron James ezúttal csendesebb volt, ám így is összehozott 17 pontot, 6 lepattanót és 5 gólpasszt.

41 years old.

23rd season.

Final minute of regulation.



WHAT A GAME ‼️



Smart gives LAL the lead with 46.8.

Hardaway Jr. responds with a 3.

Reaves forces OT 😲

Gordon puts DEN ahead by 1 in OT.

Smart answers with a 3.

Jokić ties it at 15.1.

Luka hits the go-ahead shot at 0.5.



Jayson Tatum visszatérése óta most játszotta a legtöbbet, 20 ponttal, 14 lepattanóval és 7 gólpasszal zárt a Bostonban, de a hős ezúttal is a portugál magasember, a szezon egyik legnagyobb pozitív meglepetése, Neemias Queta volt, aki 24 pontja mellett 10 lepattanót is leszedett a Washington ellen.

KOSÁRLABDA, NBA

ALAPSZAKASZ

Philadelphia 76ers–Brooklyn Nets 104–97

Atlanta Hawks–Milwaukee Bucks 122–99

San Antonio Spurs–Charlotte Hornets 115–102

Boston Celtics–Washington Wizards 111–100

Miami Heat–Orlando Magic 117–121

Los Angeles Lakers–Denver Nuggets 127–125 – h. u.

Los Angeles Clippers–Sacramento Kings 109–118