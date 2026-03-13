„Kerkez jó, de mindenképpen tisztességes teljesítményt nyújtott” – Arne Slot az NS-nek

Kerkez Milos legutóbb a West Ham United ellen játszotta végig a kilencven percet. Arne Slot a Nemzeti Sport kérdésére a magyar válogatott szélsőről is beszélt: „Szerintem ugyanolyan formában van, mint két héttel ezelőtt, amikor a West Hammel találkoztunk. Legutóbb a Galatasaray ellen jó, de mindenképpen tisztességes teljesítményt nyújtott, ugyanakkor sárga lapot kapott egy olyan közegben, amelyben rengeteg szabadrúgást fújtak be könnyű síppal ellenünk, és a lapokat is könnyedén szórta a játékvezető, ráadásul az ellenfél nagyon okosan játszott rá erre. Úgy éreztem, túl nagy kockázatot vállalnék, ha a pályán hagynám, mert ő mindig agresszíven megy bele a párharcokba, egy taktikus ellenféllel a túloldalon – nem akartam, hogy kiállítsák. Andrew Robertson személyében megfelelő cserém volt, továbbá azt is figyelembe vettem, hogy az előző BL-körben a Juventusból mindkét meccsen állított ki játékost a bíró, és az egyik történetesen a balbekk volt. Összességében tehát Milos nem játszott rosszul, a kiállítás veszélye miatt cseréltem le.”

Slot ezt követően Alissonról beszélt. „Eddig fizikoterápián és rehabilitáción volt. Ma edzünk, úgyhogy meglátjuk, hogy csatlakozhat-e a csapat edzéséhez. Remélem, hogy igen, de még nem vagyok száz százalékig biztos benne, mert ma reggel még nem beszéltem vele és az orvosi stábbal sem.”

A 2024–2025-ös idényben a Liverpool a Tottenham ellen ünnepelhette a bajnoki címet. Ezúttal a Spurs a kiesés elől menekül, míg a címvédő a BL-helyekre igyekszik. „Nagy különbség van a mostani helyzetünk és az akkori között, ez egyértelmű és nyilvánvaló. Remek emlék. Alig várom a két nap múlva esedékes mérkőzést. Az Anfielden való hazai játék mindig izgalmas. Van mit bizonyítanunk, mert a legutóbbi bajnoki mérkőzésünket elvesztettük és a Bajnokok Ligájában is vereséget szenvedtünk, most pedig a saját szurkolóink előtt játszunk.”

„Azt szeretném, ha minden egyes játékos a lehető legtöbbet hozná ki minden egyes edzésből és minden egyes mérkőzésből, amit mostantól az idény végéig játszunk. Ez az én célom, és a játékosok céljának is ez kell lennie, és száz százalékig biztos vagyok benne, hogy ez a céljuk, mert csak így tudjuk kihozni a maximumot abból, ami a rendelkezésünkre áll és ami bennünk van – fogalmazott az idény célkitűzéseiről Slot. – Az előző idényben valóban sikerült elérnünk az egyik célunkat, azaz megnyertük a bajnokságot. Közel álltunk a Ligakupa megnyeréséhez is, de a döntőben vereséget szenvedtünk a Newcastle ellen. Idén nem tudunk címet védeni, de még mindig versenyben vagyunk két kupában, a Bajnokok Ligájában és az FA-kupában.”

A Liverpool az 1500. bajnoki győzelmét aratná az Anfielden, Slot erre így reagált: „A legmagasabb elvárásokat támasztjuk magunkkal szemben, és ez újabb példa arra, hogy milyen sikeres volt, milyen sikeres lesz és milyen sikeres ma is ez a klub. De ha elérjük ezt a mérföldkövet, nem érzem magam teljes mértékben felelősnek érte, mert nem voltam ott mind az 1500 mérkőzésen.”

A hat angol csapatból négy vereséget szenvedett, míg kettő döntetlent játszott hét közben a Bajnokok Ligájában. „Fontos, hogy ne vonjunk le elhamarkodott következtetéseket egy forduló után. Ez olyan csekély minta, hogy soha nem a legokosabb dolog így tenni, mert talán a jövő hét után teljesen más következtetésre jutunk. Általánosságban nem segít az angol kluboknak, hogy nincs téli szünetük, de nem azt mondom, hogy emiatt kaptak ki ezek a csapatok. A hat Premier League-csapat közül öt idegenben játszott.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ, szombati mérkőzések

16.00: Burnley–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion

18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)

18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)

21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)

Vasárnap rendezik

15.00: Crystal Palace–Leeds United

15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham Forest–Fulham

17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-N!

Hétfőn rendezik

21.00: Brentford–Wolverhampton