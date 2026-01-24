PL: tovább éledezik a West Ham, amely esélyt sem adott a Sunderlandnek

Az előző fordulóban a kieső helyen álló West Ham United, valamint az újonc Sunderland is három ponttal gazdagodott, így izgalmas összecsapásra volt kilátás a hétvége nyitányaként.

Ehhez képest a hazaiak már az első félidőben dűlőre vitték a dolgot: Crysencio Summerville szerzett vezetést, majd Jarrod Bowen tizenegyesből duplázta meg az előnyt. A játékrész hajrájában ráadásul Manuel Fernandes is beköszönt.

A fordulást követően a vendégek valamivel szebbük arcukat mutatták, aminek Brian Brobbey szépítésével lett meg az eredménye. A döntetlen kiharcolásában ezzel együtt nem igazán reménykedhetett Regis Le Bris gárdája.

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ, szombati mérkőzések

West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)

16.00: Burnley–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

16.00: Fulham–Brighton & Hove Albion

16.00: Manchester City–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

18.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Vasárnap játsszák

15.00: Brentford–Nottingham Forest

15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)