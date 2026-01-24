Nemzeti Sportrádió

PL: tovább éledezik a West Ham, amely esélyt sem adott a Sunderlandnek

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.24. 15:34
null
Jarrod Bowen (balra) és Matheus Fenandes is feliratkozott az eredményjelzőre (Fotó: Getty Images)
Címkék
West Ham United Sunderland Premier League
A West Ham United 3–1-es sikerével kezdődött angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 23. fordulója szombaton: a londoni csapat vendége a Sunderland volt, amelytől szinte mindvégig távol állt a pontszerzés.

Az előző fordulóban a kieső helyen álló West Ham United, valamint az újonc Sunderland is három ponttal gazdagodott, így izgalmas összecsapásra volt kilátás a hétvége nyitányaként.

Ehhez képest a hazaiak már az első félidőben dűlőre vitték a dolgot: Crysencio Summerville szerzett vezetést, majd Jarrod Bowen tizenegyesből duplázta meg az előnyt. A játékrész hajrájában ráadásul Manuel Fernandes is beköszönt.

A fordulást követően a vendégek valamivel szebbük arcukat mutatták, aminek Brian Brobbey szépítésével lett meg az eredménye. A döntetlen kiharcolásában ezzel együtt nem igazán reménykedhetett Regis Le Bris gárdája.

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, szombati mérkőzések
West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)
16.00: Burnley–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
16.00: Fulham–Brighton & Hove Albion
16.00: Manchester City–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
18.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Vasárnap játsszák
15.00: Brentford–Nottingham Forest
15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal22155240–14+26 50 
2. Manchester City22134545–21+24 43 
3. Aston Villa22134533–25+8 43 
4. Liverpool22106633–29+4 36 
5. Manchester United2298538–32+6 35 
6. Chelsea2297635–23+12 34 
7. Brentford22103935–30+5 33 
8. Newcastle2296732–27+5 33 
9. Sunderland2389624–26–2 33 
10. Everton2295824–25–1 32 
11. Fulham2294929–30–1 31 
12. Brighton & Hove Albion2279632–29+3 30 
13. Crystal Palace2277823–25–2 28 
14. Tottenham2276931–29+2 27 
15. Bournemouth2269735–41–6 27 
16. Leeds United2267930–37–7 25 
17. Nottingham Forest22641221–34–13 22 
18. West Ham23551327–45–18 20 
19. Burnley22351423–42–19 14 
20. Wolverhampton22151615–41–26 

 

 

West Ham United Sunderland Premier League
Legfrissebb hírek

„Tóth Alex világszinten is kiemelkedett a korosztályából”

Angol labdarúgás
7 órája

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is vállveregetést kapott Arne Slottól a Bournemouth elleni meccs előtt

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:28

Casemiro nyáron távozik a Manchester Unitedtől

Angol labdarúgás
2026.01.22. 18:41

Dupla Tízes: elképesztő szintlépés – alapemberré válhat Tóth Alex a Premier League-ben?

Légiósok
2026.01.22. 12:15

Megvan, milyen mezszámot kapott Tóth Alex Bournemouthban – videó

Angol labdarúgás
2026.01.20. 21:19

Jelenleg Tóth Alex a legkeresettebb játékos a Transfermarkton

Légiósok
2026.01.20. 17:23

Hajnal Tamás: Tóth Alex átigazolása sporttörténelmi pillanat

Labdarúgó NB I
2026.01.20. 16:03

Tóth Alex a Premier League-be igazolt – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.01.20. 10:01
Ezek is érdekelhetik