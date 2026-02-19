Nemzeti Sportrádió

Fazekas Gergő hat góllal vette ki a részét a Wisla Plock győzelméből a férfi kézi BL-ben

2026.02.19. 22:37
Fazekas Gergő csapata egyik legjobbja volt (Fotó: Getty Images)
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójának csütörtök esti mérkőzésein a francia Nantes hazai pályán, a lengyel Wisla Plock idegenben gyűjtötte be a két pontot.

A Veszprémmel azonos csoportban szereplő francia Nantes közvetlen riválisát, a portugál Sporting CP-t fogadta, és a vártnál is könnyebb győzelmet aratott: a 38–27-es sikerben kulcsszerepet vállalt Nicolas Tournat, aki kilenc góllal zárta a mérkőzést, míg Aymeric Minne nyolc gólig jutott. A francia csapat győzelme azt is jelentette, hogy a két csapat helyet cserélt a táblázaton.

A szegediek nyolcasában szereplő Wisla Plock 28–25-re nyert az északmacedón Eurofarm Peliszter vendégeként. A lengyeleknél Fazekas Gergő csapata egyik legjobbja volt, hat góllal vette ki a részét a győzelemből, míg Ilic Zoran és Szita Zoltán egyszer-egyszer talált be a kapuba.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
Nantes (francia)–Sporting CP (portugál) 38–27 (21–16)
Ld: Tournat 9, Minne 8, ill. M. Costa 8, Pórkelsson 7
KORÁBBAN
Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC 36–35 (17–19)
Dinamo Bucuresti (román)–Füchse Berlin (német) 21–27 (12–13)

    
1. Füchse Berlin11101370–332+3820
2. Aalborg11911355–304+5119
3. VESZPRÉM1165372–350+2212
4. Kielce11515357–361–411
5. Nantes1156353–325+2810
6. Sporting1156367–375–810
7. Kolstad1129311–401–904
8. Dinamo Bucuresti11110305–342–372
az a-csoport állása

B-CSOPORT
Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 25–28 (9–13)
Ld: Tajnik, Atanaszijevik, Pesevszki 4-4, ill. Janc 7, Fazekas G. 6, Richardson 5

    
1. Magdeburg1111373–309+6422
2. Barca11101363–300+6320
3. Wisla Plock1174331–325+614
4. SZEGED1156336–328+810
5. Paris SG1147349–348+18
6. GOG1147345–378–338
7. Peliszter1129280–338–584
8. Zagreb11110295–346–512
a b-csoport állása

 

 

Sporting CP Férfi kézi BL Nantes Orlen Wisla Plock Eurofarm Peliszter férfi kézilabda Bajnokok Ligája
