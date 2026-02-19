Fazekas Gergő hat góllal vette ki a részét a Wisla Plock győzelméből a férfi kézi BL-ben
A Veszprémmel azonos csoportban szereplő francia Nantes közvetlen riválisát, a portugál Sporting CP-t fogadta, és a vártnál is könnyebb győzelmet aratott: a 38–27-es sikerben kulcsszerepet vállalt Nicolas Tournat, aki kilenc góllal zárta a mérkőzést, míg Aymeric Minne nyolc gólig jutott. A francia csapat győzelme azt is jelentette, hogy a két csapat helyet cserélt a táblázaton.
A szegediek nyolcasában szereplő Wisla Plock 28–25-re nyert az északmacedón Eurofarm Peliszter vendégeként. A lengyeleknél Fazekas Gergő csapata egyik legjobbja volt, hat góllal vette ki a részét a győzelemből, míg Ilic Zoran és Szita Zoltán egyszer-egyszer talált be a kapuba.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
Nantes (francia)–Sporting CP (portugál) 38–27 (21–16)
Ld: Tournat 9, Minne 8, ill. M. Costa 8, Pórkelsson 7
KORÁBBAN
Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC 36–35 (17–19)
Dinamo Bucuresti (román)–Füchse Berlin (német) 21–27 (12–13)
|1. Füchse Berlin
|11
|10
|–
|1
|370–332
|+38
|20
|2. Aalborg
|11
|9
|1
|1
|355–304
|+51
|19
|3. VESZPRÉM
|11
|6
|–
|5
|372–350
|+22
|12
|4. Kielce
|11
|5
|1
|5
|357–361
|–4
|11
|5. Nantes
|11
|5
|–
|6
|353–325
|+28
|10
|6. Sporting
|11
|5
|–
|6
|367–375
|–8
|10
|7. Kolstad
|11
|2
|–
|9
|311–401
|–90
|4
|8. Dinamo Bucuresti
|11
|1
|–
|10
|305–342
|–37
|2
B-CSOPORT
Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 25–28 (9–13)
Ld: Tajnik, Atanaszijevik, Pesevszki 4-4, ill. Janc 7, Fazekas G. 6, Richardson 5
|1. Magdeburg
|11
|11
|–
|–
|373–309
|+64
|22
|2. Barca
|11
|10
|–
|1
|363–300
|+63
|20
|3. Wisla Plock
|11
|7
|–
|4
|331–325
|+6
|14
|4. SZEGED
|11
|5
|–
|6
|336–328
|+8
|10
|5. Paris SG
|11
|4
|–
|7
|349–348
|+1
|8
|6. GOG
|11
|4
|–
|7
|345–378
|–33
|8
|7. Peliszter
|11
|2
|–
|9
|280–338
|–58
|4
|8. Zagreb
|11
|1
|–
|10
|295–346
|–51
|2