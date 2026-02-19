Fazekas Gergő hat góllal vette ki a részét a Wisla Plock győzelméből a férfi kézi BL-ben

A Veszprémmel azonos csoportban szereplő francia Nantes közvetlen riválisát, a portugál Sporting CP-t fogadta, és a vártnál is könnyebb győzelmet aratott: a 38–27-es sikerben kulcsszerepet vállalt Nicolas Tournat, aki kilenc góllal zárta a mérkőzést, míg Aymeric Minne nyolc gólig jutott. A francia csapat győzelme azt is jelentette, hogy a két csapat helyet cserélt a táblázaton.

A szegediek nyolcasában szereplő Wisla Plock 28–25-re nyert az északmacedón Eurofarm Peliszter vendégeként. A lengyeleknél Fazekas Gergő csapata egyik legjobbja volt, hat góllal vette ki a részét a győzelemből, míg Ilic Zoran és Szita Zoltán egyszer-egyszer talált be a kapuba.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

Nantes (francia)–Sporting CP (portugál) 38–27 (21–16)

Ld: Tournat 9, Minne 8, ill. M. Costa 8, Pórkelsson 7

KORÁBBAN

Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC 36–35 (17–19)

Dinamo Bucuresti (román)–Füchse Berlin (német) 21–27 (12–13)

1. Füchse Berlin 11 10 – 1 370–332 +38 20 2. Aalborg 11 9 1 1 355–304 +51 19 3. VESZPRÉM 11 6 – 5 372–350 +22 12 4. Kielce 11 5 1 5 357–361 –4 11 5. Nantes 11 5 – 6 353–325 +28 10 6. Sporting 11 5 – 6 367–375 –8 10 7. Kolstad 11 2 – 9 311–401 –90 4 8. Dinamo Bucuresti 11 1 – 10 305–342 –37 2 az a-csoport állása

B-CSOPORT

Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 25–28 (9–13)

Ld: Tajnik, Atanaszijevik, Pesevszki 4-4, ill. Janc 7, Fazekas G. 6, Richardson 5