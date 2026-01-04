Premier League: megosztozott a pontokon a Leeds és Manchester United

Mindössze egy kaput eltaláló lövést és kevés igazán nagy helyzetet hozott a Manchester United leedsi vendégszereplésének első félideje. A hazaiak részéről Dominic Calvert-Lewin volt a legveszélyesebb, ő két gólszerzési lehetőséget is elpuskázott. A legnagyobb sansz viszont kétségkívül a manchesteri Lenny Yoróé volt: a francia U21-es válogatott hátvéd fejesénél hatalmas bravúrra volt szüksége a hárításhoz Lucas Perrinek, a vendéglátók brazil kapusának.

A második félidő elején aztán Senne Lammensnek, az MU kapusának is akadt dolga Gabriel Gudmundsson rövid sarokra tartó lövésénél – a belga is sikerrel oldotta meg a korántsem könnyű feladatot. A 62. percben aztán már ős is tehetetlennek bizonyult: a magasan meghúzott manchesteri védővonal mögé belöbbölt labdával Brenden Aaronson gyalogolt a kapuig, és a jobb alsóba lőtt. Jóformán még le sem csendesedett az ünneplés a lelátón, amikor Joshua Zirkzee passzával Matheus Cunha lépett ki, és a bal alsóba gurított. A manchesteriek brazil válogatott csatára a 81. percben aztán még a kapufát is eltalálta, de ennél tovább senki sem jutott, így a játék képe alapján reális 1–1-es döntetlennel végződött a mérkőzés.

ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

Leeds United–Manchester United 1–1 (Aaronson 62., ill. Matheus Cunha 65.)

Később

16.00: Everton–Brentford

16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

16.00: Newcastle United–Crystal Palace

16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland (Tv: Spíler1)

18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)

Szombaton játszották

AFC Bournemouth–Arsenal 2–3 (Evanilson 10., Kroupi 77., ill. Gabriel 16., Rice 54., 71.)

Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0 (Arias 4., Hvang Hi Csan 31. – 11-esből, M. Mané 41.)

Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0 (Rutter 29., Ayari 47.)

Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)