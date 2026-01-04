Premier League: megosztozott a pontokon a Leeds és Manchester United
Mindössze egy kaput eltaláló lövést és kevés igazán nagy helyzetet hozott a Manchester United leedsi vendégszereplésének első félideje. A hazaiak részéről Dominic Calvert-Lewin volt a legveszélyesebb, ő két gólszerzési lehetőséget is elpuskázott. A legnagyobb sansz viszont kétségkívül a manchesteri Lenny Yoróé volt: a francia U21-es válogatott hátvéd fejesénél hatalmas bravúrra volt szüksége a hárításhoz Lucas Perrinek, a vendéglátók brazil kapusának.
A második félidő elején aztán Senne Lammensnek, az MU kapusának is akadt dolga Gabriel Gudmundsson rövid sarokra tartó lövésénél – a belga is sikerrel oldotta meg a korántsem könnyű feladatot. A 62. percben aztán már ős is tehetetlennek bizonyult: a magasan meghúzott manchesteri védővonal mögé belöbbölt labdával Brenden Aaronson gyalogolt a kapuig, és a jobb alsóba lőtt. Jóformán még le sem csendesedett az ünneplés a lelátón, amikor Joshua Zirkzee passzával Matheus Cunha lépett ki, és a bal alsóba gurított. A manchesteriek brazil válogatott csatára a 81. percben aztán még a kapufát is eltalálta, de ennél tovább senki sem jutott, így a játék képe alapján reális 1–1-es döntetlennel végződött a mérkőzés.
ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
Leeds United–Manchester United 1–1 (Aaronson 62., ill. Matheus Cunha 65.)
Később
16.00: Everton–Brentford
16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)
Szombaton játszották
AFC Bournemouth–Arsenal 2–3 (Evanilson 10., Kroupi 77., ill. Gabriel 16., Rice 54., 71.)
Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0 (Arias 4., Hvang Hi Csan 31. – 11-esből, M. Mané 41.)
Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0 (Rutter 29., Ayari 47.)
Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|20
|15
|3
|2
|40–14
|+26
|48
|2. Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|33–24
|+9
|42
|3. Manchester City
|19
|13
|2
|4
|43–17
|+26
|41
|4. Liverpool
|19
|10
|3
|6
|30–26
|+4
|33
|5. Manchester United
|20
|8
|7
|5
|34–30
|+4
|31
|6. Chelsea
|19
|8
|6
|5
|32–21
|+11
|30
|7. Sunderland
|19
|7
|8
|4
|20–18
|+2
|29
|8. Brighton & Hove Albion
|20
|7
|7
|6
|30–27
|+3
|28
|9. Everton
|19
|8
|4
|7
|20–20
|0
|28
|10. Brentford
|19
|8
|3
|8
|28–26
|+2
|27
|11. Crystal Palace
|19
|7
|6
|6
|22–21
|+1
|27
|12. Fulham
|19
|8
|3
|8
|26–27
|–1
|27
|13. Tottenham
|19
|7
|5
|7
|27–23
|+4
|26
|14. Newcastle
|19
|7
|5
|7
|26–24
|+2
|26
|15. Bournemouth
|20
|5
|8
|7
|31–38
|–7
|23
|16. Leeds United
|20
|5
|7
|8
|26–33
|–7
|22
|17. Nottingham Forest
|20
|5
|3
|12
|19–33
|–14
|18
|18. West Ham
|20
|3
|5
|12
|21–41
|–20
|14
|19. Burnley
|20
|3
|3
|14
|20–39
|–19
|12
|20. Wolverhampton
|20
|1
|3
|16
|14–40
|–26
|6