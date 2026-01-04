Nemzeti Sportrádió

Premier League: megosztozott a pontokon a Leeds és Manchester United

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.04. 15:30
Brenden Aaronson (háttal) az első, Matheus Cunha a második gólt szerezte a mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Brenden Aronson Manchester United Matheus Cunha Leeds United Premier League
Viszonylag eseménytelen első félidő után nagy tempót és jóval több helyzetet hozott a második játékrész a Leeds United–Manchester United találkozón, amelyen az amerikai Brenden Aaronson és a brazil Matheus Cunha góljainak köszönhetően 1–1-es döntetlen született az angol labdarúgó Premier League 20. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

Mindössze egy kaput eltaláló lövést és kevés igazán nagy helyzetet hozott a Manchester United leedsi vendégszereplésének első félideje. A hazaiak részéről Dominic Calvert-Lewin volt a legveszélyesebb, ő két gólszerzési lehetőséget is elpuskázott. A legnagyobb sansz viszont kétségkívül a manchesteri Lenny Yoróé volt: a francia U21-es válogatott hátvéd fejesénél hatalmas bravúrra volt szüksége a hárításhoz Lucas Perrinek, a vendéglátók brazil kapusának.

A második félidő elején aztán Senne Lammensnek, az MU kapusának is akadt dolga Gabriel Gudmundsson rövid sarokra tartó lövésénél – a belga is sikerrel oldotta meg a korántsem könnyű feladatot. A 62. percben aztán már ős is tehetetlennek bizonyult: a magasan meghúzott manchesteri védővonal mögé belöbbölt labdával Brenden Aaronson gyalogolt a kapuig, és a jobb alsóba lőtt. Jóformán még le sem csendesedett az ünneplés a lelátón, amikor Joshua Zirkzee passzával Matheus Cunha lépett ki, és a bal alsóba gurított. A manchesteriek brazil válogatott csatára a 81. percben aztán még a kapufát is eltalálta, de ennél tovább senki sem jutott, így a játék képe alapján reális 1–1-es döntetlennel végződött a mérkőzés.

ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
Leeds United–Manchester United 1–1 (Aaronson 62., ill. Matheus Cunha 65.)

Később
16.00: Everton–Brentford
16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)

Szombaton játszották
AFC Bournemouth–Arsenal 2–3 (Evanilson 10., Kroupi 77., ill. Gabriel 16., Rice 54., 71.)
Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0 (Arias 4., Hvang Hi Csan 31. – 11-esből, M. Mané 41.)
Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0 (Rutter 29., Ayari 47.)
Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal20153240–14+26 48 
2. Aston Villa20133433–24+9 42 
3. Manchester City19132443–17+26 41 
4. Liverpool19103630–26+4 33 
5. Manchester United2087534–30+4 31 
6. Chelsea1986532–21+11 30 
7. Sunderland1978420–18+2 29 
8. Brighton & Hove Albion2077630–27+3 28 
9. Everton1984720–2028 
10. Brentford1983828–26+2 27 
11. Crystal Palace1976622–21+1 27 
12. Fulham1983826–27–1 27 
13. Tottenham1975727–23+4 26 
14. Newcastle1975726–24+2 26 
15. Bournemouth2058731–38–7 23 
16. Leeds United2057826–33–7 22 
17. Nottingham Forest20531219–33–14 18 
18. West Ham20351221–41–20 14 
19. Burnley20331420–39–19 12 
20. Wolverhampton20131614–40–26 

 

 

Brenden Aronson Manchester United Matheus Cunha Leeds United Premier League
Legfrissebb hírek

Premier League: Fulham–Liverpool

Angol labdarúgás
16 perce

Hugo Ekitiké élvezi az ünnepi meccsdömpinget

Angol labdarúgás
5 órája

A két kapott gól ellenére is nyert idegenben az Arsenal

Angol labdarúgás
19 órája

Húsz fordulót kellett rá várni, de a Wolverhampton megszerezte első győzelmét a bajnokságban

Angol labdarúgás
21 órája

Két góllal győzött, folytatódott az Aston Villa remek hazai sorozata

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:32

Liverpool: nehéz évkezdés, még nehezebb folytatás

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:54

Klubváltás Londonon belül, 35 millió fontért távozott a Spurs El-hőse

Angol labdarúgás
2026.01.02. 19:15

„A labdabirtoklás nem sokat jelent” – Arne Slot a Leeds United elleni döntetlenről

Angol labdarúgás
2026.01.02. 07:54
Ezek is érdekelhetik