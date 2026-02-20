Pénteki sportműsor: elődöntő a férfi jégkorongtornán a téli olimpián

FEBRUÁR 20., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ

20.45: Brest–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ

20.30: Mainz–Hamburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

20.45: Sassuolo–Hellas Verona (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ

21.00: Athletic Bilbao–Elche (Tv: Spíler2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

BOB

Női kettes

18.00: 1. futam

19.50: 2. futam

CURLING

14.05: női elődöntő

19.05: férfi bronzmérkőzés

GYORSKORCSOLYA

16.30: női 1500 m

JÉGKORONG

Férfitorna, elődöntő

16.40: Kanada–Finnország

21.10: Egyesült Államok–Szlovákia

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15: női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó döntő (Magyarország?), női 1500 m döntő

SÍLÖVÉSZET

14.15: férfi tömegrajtos 15 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.00: női krossz, selejtező

13.15: női krossz, döntő

19.30: férfi félcső, döntő

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

PDC European Tour, 1. állomás, Krakkó

13.00 és 19.00: 1. forduló (Tv: Max4)

GOLF

PGA TOUR

23.30: Genesis Invitational, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

19.15: EC KAC (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén), Klagenfurt

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák), Linz

19.30: Pioneers Voralbergs (osztrák)–FTC-Telekom, Feldkirch

19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Graz 99ers (osztrák), Bolzano

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Brunico (Bruneck)

OB I

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék

KERÉKPÁR

AE Tour

12.25: férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)

Andalúziai körverseny

14.05: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

Algarvei körverseny

16.00: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER

The Players Championship

20.45: negyeddöntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, Doha

13.00: páros, döntő

17.00: egyes, elődöntő (Tv: Match4)

ATP 500-as torna, Rio de Janeiro

20.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

ATP 250-es torna, Delray Beach

17.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 1000-es torna, Dubai

10.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

VÍZILABDA

Konferenciakupa, férfiak

C-csoport, 2. mérkőzés

18.30: Montpellier Waterpolo (francia)–Endo Plus Service-Honvéd, Montpellier

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mennyire fontos a válogatott? Vissza lehet mondani a meghívót? Ballai Attila a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József jelentkezik

9.00: Kemény Dénest hívjuk, majd Csisztu Zsuzsa jelentkezik a téli olimpiáról

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó NB I 2025–2026-os idényének második harmada

12.00: Bajnokok. Puskás Jenővel,az FTC tornaszakosztályának ügyvezetőjével beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor

15.00: Nyilas Elek érkezik a stúdióba, akivel a Ludogorec–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésről és az NB I-ről beszélgetünk

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Somogyi Zsolt, Szöllősi György

17.00: Virányi Zsolt jelentkezik a téli olimpia helyszínéről

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A hét végén rendezik a férfi kosárlabda Magyar Kupa négyes döntőjét

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: A labdarúgó Európa-liga rájátszásának első mérkőzése után a Ferencváros

18.40: Zajlanak a tesztek Formula-1 2026-os idénye előtt

19.00: Beszámoló a Magyar Parasport Napjához kapcsolódó parasport minibajnokságról

19.15: Téli olimpia napi eseményeinek összefoglalója

19.40: Edzéselmélet címmel tankönyvet mutatnak be a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

20.00: Már Odensében készül az FTC női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája szombati rangadójára – Németh Kornél, a mérkőzés kommentátora jelentkezik a helyszínről

20.40: Szabaddobás magazin. Vendégek: BL-döntőben is közreműködő korábbi játékvezető ikerpár, Kékes Csaba és Kékes Pál

21.40: Nyilas Elek korábbi 14-szeres válogatott labdarúgó volt a Hazafutás vendége

22.30: Sportvilág Kreisz Bálinttal