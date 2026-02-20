Pénteki sportműsor: elődöntő a férfi jégkorongtornán a téli olimpián
FEBRUÁR 20., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ
20.45: Brest–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
23. FORDULÓ
20.30: Mainz–Hamburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
20.45: Sassuolo–Hellas Verona (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ
21.00: Athletic Bilbao–Elche (Tv: Spíler2)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
BOB
Női kettes
18.00: 1. futam
19.50: 2. futam
CURLING
14.05: női elődöntő
19.05: férfi bronzmérkőzés
GYORSKORCSOLYA
16.30: női 1500 m
JÉGKORONG
Férfitorna, elődöntő
16.40: Kanada–Finnország
21.10: Egyesült Államok–Szlovákia
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó döntő (Magyarország?), női 1500 m döntő
SÍLÖVÉSZET
14.15: férfi tömegrajtos 15 km
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00: női krossz, selejtező
13.15: női krossz, döntő
19.30: férfi félcső, döntő
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
PDC European Tour, 1. állomás, Krakkó
13.00 és 19.00: 1. forduló (Tv: Max4)
GOLF
PGA TOUR
23.30: Genesis Invitational, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
19.15: EC KAC (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén), Klagenfurt
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák), Linz
19.30: Pioneers Voralbergs (osztrák)–FTC-Telekom, Feldkirch
19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Graz 99ers (osztrák), Bolzano
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Brunico (Bruneck)
OB I
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék
KERÉKPÁR
AE Tour
12.25: férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)
Andalúziai körverseny
14.05: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
Algarvei körverseny
16.00: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
SZNÚKER
The Players Championship
20.45: negyeddöntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, Doha
13.00: páros, döntő
17.00: egyes, elődöntő (Tv: Match4)
ATP 500-as torna, Rio de Janeiro
20.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
ATP 250-es torna, Delray Beach
17.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 1000-es torna, Dubai
10.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
VÍZILABDA
Konferenciakupa, férfiak
C-csoport, 2. mérkőzés
18.30: Montpellier Waterpolo (francia)–Endo Plus Service-Honvéd, Montpellier
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Mennyire fontos a válogatott? Vissza lehet mondani a meghívót? Ballai Attila a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József jelentkezik
9.00: Kemény Dénest hívjuk, majd Csisztu Zsuzsa jelentkezik a téli olimpiáról
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó NB I 2025–2026-os idényének második harmada
12.00: Bajnokok. Puskás Jenővel,az FTC tornaszakosztályának ügyvezetőjével beszélget Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: Nyilas Elek érkezik a stúdióba, akivel a Ludogorec–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésről és az NB I-ről beszélgetünk
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Somogyi Zsolt, Szöllősi György
17.00: Virányi Zsolt jelentkezik a téli olimpia helyszínéről
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A hét végén rendezik a férfi kosárlabda Magyar Kupa négyes döntőjét
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: A labdarúgó Európa-liga rájátszásának első mérkőzése után a Ferencváros
18.40: Zajlanak a tesztek Formula-1 2026-os idénye előtt
19.00: Beszámoló a Magyar Parasport Napjához kapcsolódó parasport minibajnokságról
19.15: Téli olimpia napi eseményeinek összefoglalója
19.40: Edzéselmélet címmel tankönyvet mutatnak be a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
20.00: Már Odensében készül az FTC női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája szombati rangadójára – Németh Kornél, a mérkőzés kommentátora jelentkezik a helyszínről
20.40: Szabaddobás magazin. Vendégek: BL-döntőben is közreműködő korábbi játékvezető ikerpár, Kékes Csaba és Kékes Pál
21.40: Nyilas Elek korábbi 14-szeres válogatott labdarúgó volt a Hazafutás vendége
22.30: Sportvilág Kreisz Bálinttal