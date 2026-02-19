Robbie Keane: Ennyi helyzetből nem elég egyetlen gólt szerezni

Valamivel nagyobb határozottsággal mindkét hazai gólt elkerülhető lett volna. Ha van tanulsága a csütörtök esti razgradi Európa-liga rájátszásnak, az mindenképpen az, hogy a veszélyes Ludogorec támadókkal szemben keményebben kell fellépni. Az első-, és a második találat előtt is lett volna idő és lehetőség a tisztázásra, felszabadításra, a védők, és a besegítő középpályások sem tették. És bár elsőre még egyenlített a Ferencváros, Bamidele Yusuf gólja csupán kellő alap a rájátszás jövő heti budapesti visszavágójára.

Kár a két gólért, hiszen mind a kettő olyan periódusában esett a mérkőzésnek, amikor egyáltalán nem volt kapuja elé szorítva a Fradi, sőt…

„Abszolút így láttam én is – felelte a lefújást követő sajtótájékoztatón lapunk kérdésére Robbie Keane, a Ferencváros ír vezetőedzője. – Ezt mondtam én is az öltözőben a srácoknak. Az első gól is könnyen elkerülhető volt, és a második is, sőt, ott talán még többet hibáztunk. Olyan érzésem volt, mintha kicsit bepánikoltunk volna, és nem merünk odalépni az ellenfélnek. Ezeket a hibákat mindenképpen át kell beszélnünk a jövő heti visszavágóig. Nem lepett meg a Ludogorec játéka, azt hozták, amit vártam tőlük. Csalódott vagyok, mert ebben a mérkőzésben több volt.”

Kwadwo Duah és Son (szépségdíjas) találatával 2–1-re nyert a Ludogorec, a bolgárok tehát elégedettek lehetnek, hiszen minimum egygólos előnyt szerettek volna kiharcolni a visszavágóra. A hajrában a Fradiba érkeztek előre a friss játékosok, Kristoffer Zachariassen és Lenny Joseph is beállt, hátha összejön az újabb egyenlítés, de az eredmény már nem változott. Robbie Keane nem elégedett az eredménnyel, hiszen ahogy ő fogalmazott, egyszerűen utál veszíteni, de a 2–1-s vereség után igenis lehet esélyük a legjobb tizenhat közé jutásra.

„Ennyi helyzetből nem elég egyetlen gólt szerezni. Elsőre még egyenlítettünk, és a szünet előtt volt még három-négy komoly lehetőségünk, ezeket ilyen szinten igenis ki kell használni. De nincs még vége! Még csak a párharc felnél járunk. Önbizalommal várom a visszavágót, koncentrálnunk kell, fel kell szívni magunkat a második összecsapásra, és nem szabad ilyen lehetőségeket elpuskáznunk.”

A Ludogorecet irányító 65 éves Per-Mathias Högmo igazi úriemberként ült le a mérkőzést követően a mikrofon mögé, a Ferencvárosnak is megköszönte a mérkőzést.

„Az első félidővel nem voltam elégedett, különösen a szünet előtti tíz perccel nem – értékelt a norvég futball egyik legismertebb edzője. – A fordulás után sokkal jobban néztünk ki, egyértelműen a győzelem megszerzését tűztük ki célul. Sajnálhatjuk, hogy a hajrában nem adták meg a gólunkat, de ezen felesleges már keseregni. Összességében elégedett voltam a játékosokkal, revánsról egyáltalán nem beszélnék a Ferencvárossal szemben, nekünk nem ez volt a célunk, hanem a győzelem. Jó csapat a magyar bajnok, ebből a mérkőzésből is rengeget tanultam. A jövő heti visszavágóra még nem gondolok, most még a hétvégi bajnoki mérkőzésünkre fókuszálunk. Majd ha rákanyarodunk a visszavágóra, akkor foglalkozom a Ferencvárossal újra. Egy biztos, előnyből várjuk a második meccset, és ez mindenképpen jó.”

A visszavágót jövő csütörtökön, 18.45-től a Groupama Arénában rendezik, a magyar bajnok remélhetőleg telt ház előtt harcolhatja ki a legjobb tizenhat közé jutást. A párharc továbbjutója mindenképpen portugál ellenfelet kap, az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Porto vagy a Braga jöhet szembe.

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 (1–1)

Razgrad, Huvepharma Aréna. Vezette: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek

LUDOGOREC: Bonmann – Son (J. Andersson, 83.), Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics (Csocsev, 76.), C. Vidal – Duah (Rwan Seco, 76.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani (Zachariassen, 75.), Kanikovszki, Cadu (O'Dowda, 75.) – F. Kovacevic (Joseph, 75.), Yusuf (Gruber, 86.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Duah (23.), Son (67.) ill. Yusuf (27.)

