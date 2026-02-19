Kl: firenzei siker Bialystokban, őrült meccsen nyert a Celje

A gól nélküli első félidő után nem kellett sokat várni az első olasz gólra Bialystokban, az 53. percben Luca Ranieri fejesét csúnyán bevédte a lengyelek kapusa, Slawomir Abramowicz. A játékrész derekán megnyugodhatott a pálya szélén idegesen dirigáló Paolo Vanoli, miután Rolando Mandragora parádés mozdulattal tekert a jobb felsőbe egy 21 méteres szabadrúgást. A Jagiellonia kétgólos hátrányban is nagy erőkkel támadott a gólszerzésért, de Roberto Piccoli tizenegyese lezárta a mérkőzést, így a visszavágó (a firenzeiek csapnivaló bajnoki idényétől függetlenül) formalitásnak tűnik a Fiorentina szempontjából. 0–3

A koszovói válogatott meccseinek is otthont adó Fadil Vokrri Stadionban fogadta a Celjét a Drita – ezzel együtt az első játékrész a szlovéneké volt, akik Armandas Kucys és Milot Avdyli góljával megnyugtató előnnyel mehettek a szünetre. A fordulás után jóval elszántabb koszovói csapat futott ki a gyepre, s némi szerencsével egalizált is (Blerim Krasniqi és Liridon Balaj révén). A hajrában a hazaiak minden követ megmozgatva rohamoztak a győztes gólért, de egy gyors szlovén ellenakció végén Matej Poplatnik fejese a Celje felé billentette el a mérleg nyelvét. 2–3

Nicosiában és Szkopjében is egy-egy gól döntött. A ciprusi fővárosban a hazai pályán játszó Omonia úgy kapott ki a Rijekától, hogy összességében veszélyesebb volt horvát ellenfelénél – Daniel Adu-Adjei sarkazására nem volt válasza a zöld-fehér csapatnak, s Morcsiladze kései kiállítása már nem osztott, nem szorzott. 0–1

Eközben a Samsunspornak egy kihagyott tizenegyes is belefért a sündisznófutballra berendezkedő Skendija ellen – a csereként beálló csádi légiós, Marius Mouandilmadji gólja török győzelmet jelentett. 0–1

A KORA ESTI MECCSEKEN

A szünet előtt törte fel a Zrinjski Mostar védelmét a Crystal Palace, szépen kidolgozott akció végén Ismaila Sarr lőtt 16 méterről a bal alsó sarokba. A fordulás után kissé váratlanul érkezett az egyenlítés: Wharton könnyelműen adta el a labdát a középpályán, az arra lecsapó Mikic a 16-os előteréig szlalomozott, majd az üresen érkező Karlo Abramovic elé tálalt, aki kíméletlenül beverte a ziccert. A folytatásban is az angolok birtokolták a labdát, de a győztes gólt nem tudták begyötörni – a párharc sorsa egy hét múlva, Londonban dől el. 1–1

Kiegyenlített első félidőt láthattak a Baráth Pétert a kezdőcsapatba nevező Sigma Olomouc és a svájci Lausanne meccsére kilátogató nézők – gólcsendet ezzel együtt a vendégek törték meg, kontra végén Nathan Butler-Oyedeji volt eredményes. A kapott gól hatására magasabb sebességi fokozatra kapcsoltak a csehek, s a második félidő derekán egyenlítettek is: Baráth Péter – aki az első félidőben a kapufát is eltalálta – a saját térfeléről ívelte át a labdát a teljes lausanne-i védelmen, ziccerbe hozva Danijel Sturmot, a szlovén támadó pedig élt a lehetőséggel. A meccs hajrája az Olomoucé volt, de több gól nem született, így egy hét múlva, Svájcban derül fény a továbbjutó kilétére. 1–1

A gól nélküli első félidő után a labdabirtoklást tudatosan átengedő Noa szerezte meg a vezetést Jerevánban: ügyesen végigvitt, bal oldali akció végén Hovhannesz Hambardzumjan zúdította a labdát 16 méterről a jobb felsőbe. Az örmény vezetés nem volt érdemtelen, az Alkmaar ugyanis (dacára a 70 százalékos labdabirtoklásnak) nem tudott jó minőségű helyzeteket kidolgozni, s jóval kevesebb lövéssel is próbálkozott ellenfelénél. Az örmények játéka annyira jól működött, hogy sikeresen ki tudták bekkelni a hátralevő időt, így előnnyel utazhatnak Hollandiába – nem mellesleg övék lett az egyetlen hazai győzelem a Konferencialiga-rájátszás odavágóin. 1–0

Nem túlzás azt mondani, hogy az első 12 percben eldőlt a mérkőzés Tamperében, ahol a Lech Poznan előnybe került, majd a hazai pályán játszó finnek megfogyatkoztak, mivel Joslyn Luyeye-Lutumba piros lapot kapott ellenfele arcon könyökléséért. A szünet előtt újabb gólt szereztek a lengyelek, eldöntve a lényegi kérdéseket. A fordulás után gyakorlatilag „egykapuzott” a Lech, de a KuPS német kapusa, Johannes Kreidl parádésan védett, így „csak” kétgólos lengyel siker lett a vége. 0–2

KONFERENCIALIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Fiorentina (olasz) 0–3 (Ranieri 53., Mandragora 65., Piccoli 81. – 11-esből)

Skendija (északmacedón)–Samsunspor (török) 0–1 (Mouandilmadji 77.)

Drita (koszovói)–Celje (szlovén) 2–3 (B. Krasniqi 59., Balaj 75., ill. Kucys 19., Avdyli 41., Poplatnik 90+4.)

Omonia Nicosia (ciprusi)–HNK Rijeka (horvát) 0–1 (Adu-Adjei 86.)

Kiállítva: Morcsiladze (Rijeka, 89.)

Kuopion PS (finn)–Lech Poznan (lengyel) 0–2 (Kozubal 9., Ismaheel 41.)

Kiállítva: Luyeye-Lutumba (Kuopion, 12.)

Noa (örmény)–AZ Alkmaar (holland) 1–0 (Hambardzumjan 53.)

Zrinjski Mostar (bosnyák)–Crystal Palace (angol) 1–1 (Abramovic 55., ill. I. Sarr 43.)

Sigma Olomouc (cseh)–Lausanne (svájci) 1–1 (Sturm 58., ill. Butler-Oyedeji 22.)