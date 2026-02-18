Nemzeti Sportrádió

Az Arsenal a 94. percben kapott góllal bukott pontokat az utolsó Wolves ellen az előrehozott bajnokin

2026.02.18. 23:06
Bukayo Saka fejes góllal szerzett vezetést az Arsenalnak a Wolves ellen (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 31. fordulójából előrehozott mérkőzésen az Arsenal idegenben csak 2–2-es döntetlent játszott a bajnokságban utolsó helyen álló Wolverhampton Wanderersszel szerda este.

Az éllovas „ágyúsok” nagyszerűen kezdték a mérkőzést a wolverhamptoni esőben, öt percre sem volt szükségük, hogy megszerezzék a vezetést: Declan Rice remek beíveléséből Bukayo Saka közvetlen közelről, José Sá lába között fejelt a Wolves kapujába.

A folytatásban is maradt nagy mezőnyfölényben az Arsenal, amely a rá jellemző módon teret és lehetőségeket sem engedett ellenfelének. Ennek ellenére meglehetősen unalmasan alakult a mérkőzés, egyik kapu előtt sem alakult ki sok lehetőség, így a második félidőre minden kérdés nyitott maradt.

Azonban a szünet után is bekezdett a bajnoki címre törő londoni sztárcsapat: az 56. percen Gabriel Magalhaes remek passzt adott az üres területbe bemozgó Piero Hincapiének, aki a kapus feje fölött okos mozdulattal emelte át a labdát a kapuba. A gólt rövid ideig videózták, felmerült ugyanis, hogy a passz pillanatában az ecuadori szélső hátvéd lesen állt, de megadták a találatot.

Úgy tűnt, ezzel el is dőlt a három pont sorsa, a Wolves viszont nem adta meg magát, és nem sokkal később – a játék képét tekintve teljesen váratlanul – szépített: viszont nem akármilyen góllal, a 61. percben ugyanis Hugo Bueno a tizenhatos vonala elől pár centivel, ballal, első osztályú mozdulattal tekerte a labdát David Raya kapujába.

A Wolves szívós hozzáállásának köszönhetően a mérkőzés hajrája így izgalmasan alakult, jóllehet az egyenlítés egyáltalán nem volt benne a játékban. Hiába volt azonban a három pont egyértelműen az Arsenal kezében, egy nagy csavart még tartogatott a mérkőzés: a 94. percben Raya kiejtette egy felívelt labdát, amely pont Tom Edoziéhez pattant, a Wolves játékosa pedig a kapufa, no meg a bevetődve menteni igyekvő Riccardo Calafiori segítségével megszerezte az egyenlítő gólt csapatának – nyugodtan kijelenthetjük, hogy a semmiből.

Ezt követően még maradt pár perce az Arsenalnak, mivel a hosszabbításban is sokat állt a játék, újabb gól viszont már nem esett, dacára annak, hogy még a 99. percben is játszottak a felek – a listavezető értékes pontokat hullajtott el a Molineux Stadionban. 2–2

ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)

   
1. Arsenal27177352–20+3258
2. Manchester City26165554–24+3053
3. Aston Villa26155637–27+1050
4. Manchester United26129547–37+1045
5. Chelsea26128647–30+1744
6. Liverpool26126841–35+642
7. Brentford261241040–35+540
8. Everton26107929–30–137
9. Bournemouth26910743–45–237
10. Newcastle261061037–37036
11. Sunderland2699827–30–336
12. Fulham261041235–40–534
13. Crystal Palace26881028–32–432
14. Brighton & Hove Albion26710934–34031
15. Leeds United26791036–45–930
16. Tottenham26781136–37–129
17. Nottingham Forest26761325–38–1327
18. West Ham26661432–49–1724
19. Burnley26461628–51–2318
20. Wolverhampton27171918–50–3210
az állás

 

 

Ezek is érdekelhetik