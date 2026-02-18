Az Arsenal a 94. percben kapott góllal bukott pontokat az utolsó Wolves ellen az előrehozott bajnokin
Az éllovas „ágyúsok” nagyszerűen kezdték a mérkőzést a wolverhamptoni esőben, öt percre sem volt szükségük, hogy megszerezzék a vezetést: Declan Rice remek beíveléséből Bukayo Saka közvetlen közelről, José Sá lába között fejelt a Wolves kapujába.
A folytatásban is maradt nagy mezőnyfölényben az Arsenal, amely a rá jellemző módon teret és lehetőségeket sem engedett ellenfelének. Ennek ellenére meglehetősen unalmasan alakult a mérkőzés, egyik kapu előtt sem alakult ki sok lehetőség, így a második félidőre minden kérdés nyitott maradt.
Azonban a szünet után is bekezdett a bajnoki címre törő londoni sztárcsapat: az 56. percen Gabriel Magalhaes remek passzt adott az üres területbe bemozgó Piero Hincapiének, aki a kapus feje fölött okos mozdulattal emelte át a labdát a kapuba. A gólt rövid ideig videózták, felmerült ugyanis, hogy a passz pillanatában az ecuadori szélső hátvéd lesen állt, de megadták a találatot.
Úgy tűnt, ezzel el is dőlt a három pont sorsa, a Wolves viszont nem adta meg magát, és nem sokkal később – a játék képét tekintve teljesen váratlanul – szépített: viszont nem akármilyen góllal, a 61. percben ugyanis Hugo Bueno a tizenhatos vonala elől pár centivel, ballal, első osztályú mozdulattal tekerte a labdát David Raya kapujába.
A Wolves szívós hozzáállásának köszönhetően a mérkőzés hajrája így izgalmasan alakult, jóllehet az egyenlítés egyáltalán nem volt benne a játékban. Hiába volt azonban a három pont egyértelműen az Arsenal kezében, egy nagy csavart még tartogatott a mérkőzés: a 94. percben Raya kiejtette egy felívelt labdát, amely pont Tom Edoziéhez pattant, a Wolves játékosa pedig a kapufa, no meg a bevetődve menteni igyekvő Riccardo Calafiori segítségével megszerezte az egyenlítő gólt csapatának – nyugodtan kijelenthetjük, hogy a semmiből.
Ezt követően még maradt pár perce az Arsenalnak, mivel a hosszabbításban is sokat állt a játék, újabb gól viszont már nem esett, dacára annak, hogy még a 99. percben is játszottak a felek – a listavezető értékes pontokat hullajtott el a Molineux Stadionban. 2–2
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)
|1. Arsenal
|27
|17
|7
|3
|52–20
|+32
|58
|2. Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54–24
|+30
|53
|3. Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|37–27
|+10
|50
|4. Manchester United
|26
|12
|9
|5
|47–37
|+10
|45
|5. Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47–30
|+17
|44
|6. Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41–35
|+6
|42
|7. Brentford
|26
|12
|4
|10
|40–35
|+5
|40
|8. Everton
|26
|10
|7
|9
|29–30
|–1
|37
|9. Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43–45
|–2
|37
|10. Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37–37
|0
|36
|11. Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27–30
|–3
|36
|12. Fulham
|26
|10
|4
|12
|35–40
|–5
|34
|13. Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28–32
|–4
|32
|14. Brighton & Hove Albion
|26
|7
|10
|9
|34–34
|0
|31
|15. Leeds United
|26
|7
|9
|10
|36–45
|–9
|30
|16. Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36–37
|–1
|29
|17. Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25–38
|–13
|27
|18. West Ham
|26
|6
|6
|14
|32–49
|–17
|24
|19. Burnley
|26
|4
|6
|16
|28–51
|–23
|18
|20. Wolverhampton
|27
|1
|7
|19
|18–50
|–32
|10