Két amerikai arany, de Norvégia még így is fölényesen vezet – éremtáblázat
A téli olimpián csütörtökön hat versenyszámban osztottak érmet. Az Egyesült Államok két aranyat is begyűjtött, ezzel Olaszországot megelőzve feljött a második helyre, de Norvégia továbbra is nagy fölénnyel vezet.
Ország
Arany
Ezüst
Bronz
1. Norvégia
16
8
10
|2. Egyesült Államok
9
12
6
3. Olaszország
9
5
12
4. Franciaország
6
8
5
5. Hollandia
6
7
3
6. Svédország
6
6
3
7. Svájc
6
4
4
8. Németország
5
8
8
9. Ausztria
5
8
5
10. Japán
5
7
12
11. Kanada
4
5
6
12. Kína
3
3
4
13. Ausztrália
3
2
1
14. Nagy-Britannia
3
–
–
15. Dél-Korea
2
2
3
16. Csehország
2
2
–
17. Szlovénia
2
1
1
18. Spanyolország
1
–
1
19. Brazília
1
–
–
19. Kazahsztán
1
–
–
21. Lengyelország
–
3
1
22. Új-Zéland
–
2
1
23. Finnország
–
1
4
24. Lettország
–
1
1
25. Grúzia
–
1
–
25. Egyéni indulók
–
1
–
26. Bulgária
–
–
2
27. Belgium
–
–
1
