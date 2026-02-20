Nemzeti Sportrádió

Két amerikai arany, de Norvégia még így is fölényesen vezet – éremtáblázat

2026.02.20. 00:42
A téli olimpián csütörtökön hat versenyszámban osztottak érmet. Az Egyesült Államok két aranyat is begyűjtött, ezzel Olaszországot megelőzve feljött a második helyre, de Norvégia továbbra is nagy fölénnyel vezet.

 

Ország

Arany

Ezüst

Bronz

1. Norvégia

16

8

10

2. Egyesült Államok

9

12

6

3. Olaszország

9

5

12

4. Franciaország

6

8

5

5. Hollandia

6

7

3

6. Svédország

6

6

3

7. Svájc

6

4

4

8. Németország

5

8

8

9. Ausztria

5

8

5

10. Japán

5

7

12

11. Kanada

4

5

6

12. Kína

3

3

4

13. Ausztrália

3

2

1

14. Nagy-Britannia

3

15. Dél-Korea

2

2

3

16. Csehország

2

2

17. Szlovénia

2

1

1

18. Spanyolország

1

1

19. Brazília

1

19. Kazahsztán

1

21. Lengyelország

3

1

22. Új-Zéland

2

1

23. Finnország

1

4

24. Lettország

1

1

25. Grúzia

1

25. Egyéni indulók

1

26. Bulgária

2

27. Belgium

1

 

 

