A két kapott gól ellenére is nyert idegenben az Arsenal

Gabriel óriási hibája után került hátrányba az Arsenal, a brazil védő gyakorlatilag ziccerbe hozta Evanilsont, aki nem is hibázott, a jobb alsóba lőtt. A vendégjátékos pár perc múlva javított, Noni Madueke remek szólója és visszapassza után Gabriel Martinelli lövését még blokkolták, aztán viszont Gabriel a kapu jobb oldalába bombázott. Az „ágyúsok” az első félidőben nem jártak közel a vezetés megszerzéséhez, ez azonban a szünet után változott, sőt, érkezett a gól is, Martin Ödegaard lekészítéséből Declan Rice 17 méterről lőtt a bal alsóba.

Úgy tűnt, a londoniak a 71. percben eldöntötték a mérkőzést, mivel Rice ismét betalált, ezúttal Bukayo Saka visszaadásából szerzett gólt kilenc méterről. Hamar jött azonban a szépítés, Eli Kroupi 22 méterről félmagasan lőtt a kapu jobb oldalába, így visszajöttek a Bournemouth-remények. A forduló előtt 10 meccse nyeretlen hazaiak beszorították az éllovast a hajrában, egyenlíteni viszont nem tudtak – az Arsenal harmadszor kapott két gólt az idényben, ám most először nem veszített pontokat. 2–3

ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Arsenal 2–3 (Evanilson 10., Kroupi 77., ill. Gabriel 16., Rice 54., 71.)

Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0 (Arias 4., Hvang Hi Cshan 31. – 11-esből, Mané 41.)

Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0 (Rutter 29., Ayari 47.)

Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)

Vasárnap játsszák

13.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)

16.00: Everton–Brentford

16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

16.00: Newcastle United–Crystal Palace

16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland (Tv: Spíler1)

18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)