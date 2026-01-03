Nemzeti Sportrádió

A két kapott gól ellenére is nyert idegenben az Arsenal

2026.01.03. 20:34
Declan Rice (jobbra) duplája is kellett az Arsenal győzelméhez (Fotó: Getty Images)
Bournemouth Arsenal Premier League
Az Arsenal 3–2-re nyert a Bournemouth vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 20. fordulójának szombati játéknapján.

Gabriel óriási hibája után került hátrányba az Arsenal, a brazil védő gyakorlatilag ziccerbe hozta Evanilsont, aki nem is hibázott, a jobb alsóba lőtt. A vendégjátékos pár perc múlva javított, Noni Madueke remek szólója és visszapassza után Gabriel Martinelli lövését még blokkolták, aztán viszont Gabriel a kapu jobb oldalába bombázott. Az „ágyúsok” az első félidőben nem jártak közel a vezetés megszerzéséhez, ez azonban a szünet után változott, sőt, érkezett a gól is, Martin Ödegaard lekészítéséből Declan Rice 17 méterről lőtt a bal alsóba.

Úgy tűnt, a londoniak a 71. percben eldöntötték a mérkőzést, mivel Rice ismét betalált, ezúttal Bukayo Saka visszaadásából szerzett gólt kilenc méterről. Hamar jött azonban a szépítés, Eli Kroupi 22 méterről félmagasan lőtt a kapu jobb oldalába, így visszajöttek a Bournemouth-remények. A forduló előtt 10 meccse nyeretlen hazaiak beszorították az éllovast a hajrában, egyenlíteni viszont nem tudtak – az Arsenal harmadszor kapott két gólt az idényben, ám most először nem veszített pontokat. 2–3

ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Arsenal 2–3 (Evanilson 10., Kroupi 77., ill. Gabriel 16., Rice 54., 71.)
Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0 (Arias 4., Hvang Hi Cshan 31. – 11-esből, Mané 41.)
Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0 (Rutter 29., Ayari 47.)
Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)

Vasárnap játsszák
13.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Brentford
16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal20153240–14+2648
  2. Aston Villa20133433–24+942
  3. Manchester City19132443–17+2641
  4. Liverpool19103630–26+433
  5. Chelsea1986532–21+1130
  6. Manchester United1986533–29+430
  7. Sunderland1978420–18+229
  8. Brighton & Hove Albion2077630–27+328
  9. Everton1984720–20028
10. Brentford1983828–26+227
11. Crystal Palace1976622–21+127
12. Fulham1983826–27–127
13. Tottenham1975727–23+426
14. Newcastle1975726–24+226
15. Bournemouth2058731–38–723
16. Leeds United1956825–32–721
17. Nottingham Forest20531219–33–1418
18. West Ham20351221–41–2014
19. Burnley20331420–39–1912
20. Wolverhampton20131614–40–266

 

