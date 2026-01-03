Húsz fordulót kellett rá várni, de a Wolverhampton megszerezte első győzelmét a bajnokságban
Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0
A nyeretlen Wolverhampton a 4. percben előnybe került, Hvang Hi Cshan középre adásából Jhon Arias becsúszva talált a kapuba. Fél óra után tovább nőtt a hazai előny, miután Mateus Mané tizenegyest harcolt ki, Hvang pedig laposan középre lőtt – a jobbra elmozduló Alphonse Areola helyére. Újabb tíz perc elteltével megszületett a Wolves harmadik gólja is, Mané 18 méterről kilőtte a jobb alsót.
Bár még volt hátra egy félidő, a West Ham teljesen veszélytelen volt, így szépíteni sem tudott. A londoniak immár kilenc meccs óta nyeretlenek, míg a „farkasok” megduplázták a pontjaik számát.
Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0
Szerencsés góllal került előnybe a Brighton. Yasin Ayari lövése után a labda levágódott Haralambosz Kosztulaszról, Georginio Rutter elé pattant, aki közelről a jobb alsóba lőtt. A szünet után Ayari is betalált, 13 méterről lőtt a jobb alsóba, beállítva a végeredményt. Ez Ferdi Kadioglunak is köszönhető, a hazai védő ugyanis a gólvonalon állva a lécre fejelt a második félidő közepén Loum Tchaouna bólintása után.
Hat nyeretlen bajnoki (három-három döntetlen és vereség) után győzött újra a Brighton, míg a Burnley immár 11 PL-meccs óta képtelen nyerni.
ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0 (Arias 4., Hvang Hi Cshan 31. – 11-esből, Mané 41.)
Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0 (Rutter 29., Ayari 47.)
Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)
Később
18.30: AFC Bournemouth–Arsenal (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák
13.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Brentford
16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|19
|14
|3
|2
|37–12
|+25
|45
|2. Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|33–24
|+9
|42
|3. Manchester City
|19
|13
|2
|4
|43–17
|+26
|41
|4. Liverpool
|19
|10
|3
|6
|30–26
|+4
|33
|5. Chelsea
|19
|8
|6
|5
|32–21
|+11
|30
|6. Manchester United
|19
|8
|6
|5
|33–29
|+4
|30
|7. Sunderland
|19
|7
|8
|4
|20–18
|+2
|29
|8. Brighton & Hove Albion
|20
|7
|7
|6
|30–27
|+3
|28
|9. Everton
|19
|8
|4
|7
|20–20
|0
|28
|10. Brentford
|19
|8
|3
|8
|28–26
|+2
|27
|11. Crystal Palace
|19
|7
|6
|6
|22–21
|+1
|27
|12. Fulham
|19
|8
|3
|8
|26–27
|–1
|27
|13. Tottenham
|19
|7
|5
|7
|27–23
|+4
|26
|14. Newcastle
|19
|7
|5
|7
|26–24
|+2
|26
|15. Bournemouth
|19
|5
|8
|6
|29–35
|–6
|23
|16. Leeds United
|19
|5
|6
|8
|25–32
|–7
|21
|17. Nottingham Forest
|20
|5
|3
|12
|19–33
|–14
|18
|18. West Ham
|20
|3
|5
|12
|21–41
|–20
|14
|19. Burnley
|20
|3
|3
|14
|20–39
|–19
|12
|20. Wolverhampton
|20
|1
|3
|16
|14–40
|–26
|6