Nemzeti Sportrádió

Húsz fordulót kellett rá várni, de a Wolverhampton megszerezte első győzelmét a bajnokságban

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.03. 18:11
null
Először örülhetett győzelemnek a Wolves (Fotó: Getty Images)
Címkék
West Ham United Brighton Burnley Wolverhampton Wanderers Premier League Wolverhampton
Először nyert a Wolverhampton az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2025–2026-os idényében, miután a 20. fordulóban hazai pályán 3–0-ra megverte a West Hamet, míg a Brighton 2–0-ra nyert a Burnley ellen.

Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0

A nyeretlen Wolverhampton a 4. percben előnybe került, Hvang Hi Cshan középre adásából Jhon Arias becsúszva talált a kapuba. Fél óra után tovább nőtt a hazai előny, miután Mateus Mané tizenegyest harcolt ki, Hvang pedig laposan középre lőtt – a jobbra elmozduló Alphonse Areola helyére. Újabb tíz perc elteltével megszületett a Wolves harmadik gólja is, Mané 18 méterről kilőtte a jobb alsót.

Bár még volt hátra egy félidő, a West Ham teljesen veszélytelen volt, így szépíteni sem tudott. A londoniak immár kilenc meccs óta nyeretlenek, míg a „farkasok” megduplázták a pontjaik számát.

Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0

Szerencsés góllal került előnybe a Brighton. Yasin Ayari lövése után a labda levágódott Haralambosz Kosztulaszról, Georginio Rutter elé pattant, aki közelről a jobb alsóba lőtt. A szünet után Ayari is betalált, 13 méterről lőtt a jobb alsóba, beállítva a végeredményt. Ez Ferdi Kadioglunak is köszönhető, a hazai védő ugyanis a gólvonalon állva a lécre fejelt a második félidő közepén Loum Tchaouna bólintása után.

Hat nyeretlen bajnoki (három-három döntetlen és vereség) után győzött újra a Brighton, míg a Burnley immár 11 PL-meccs óta képtelen nyerni.

ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0 (Arias 4., Hvang Hi Cshan 31. – 11-esből, Mané 41.)
Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0 (Rutter 29., Ayari 47.)
Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)
Később
18.30: AFC Bournemouth–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
13.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Brentford
16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal19143237–12+2545
  2. Aston Villa20133433–24+942
  3. Manchester City19132443–17+2641
  4. Liverpool19103630–26+433
  5. Chelsea1986532–21+1130
  6. Manchester United1986533–29+430
  7. Sunderland1978420–18+229
  8. Brighton & Hove Albion2077630–27+328
  9. Everton1984720–20028
10. Brentford1983828–26+227
11. Crystal Palace1976622–21+127
12. Fulham1983826–27–127
13. Tottenham1975727–23+426
14. Newcastle1975726–24+226
15. Bournemouth1958629–35–623
16. Leeds United1956825–32–721
17. Nottingham Forest20531219–33–1418
18. West Ham20351221–41–2014
19. Burnley20331420–39–1912
20. Wolverhampton20131614–40–266

 

West Ham United Brighton Burnley Wolverhampton Wanderers Premier League Wolverhampton
Legfrissebb hírek

Két góllal győzött, folytatódott az Aston Villa remek hazai sorozata

Angol labdarúgás
2 órája

Liverpool: nehéz évkezdés, még nehezebb folytatás

Angol labdarúgás
5 órája

Klubváltás Londonon belül, 35 millió fontért távozott a Spurs El-hőse

Angol labdarúgás
23 órája

AC Milan: bejelentették a Londonból érkező csatárt

Olasz labdarúgás
Tegnap, 14:49

A City a Sunderlanddel, a Spurs a Brentforddal játszott gól nélküli döntetlent

Angol labdarúgás
2026.01.01. 23:00

A csereként beálló Tom Cairney távoli góljával mentett pontot a Fulham

Angol labdarúgás
2026.01.01. 20:29

Nem született gól a 2026-os esztendő első liverpooli mérkőzésén

Angol labdarúgás
2026.01.01. 20:27

Premier League-klubtól igazolt kapust az MTK – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.01. 18:00
Ezek is érdekelhetik