Húsz fordulót kellett rá várni, de a Wolverhampton megszerezte első győzelmét a bajnokságban

Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0

A nyeretlen Wolverhampton a 4. percben előnybe került, Hvang Hi Cshan középre adásából Jhon Arias becsúszva talált a kapuba. Fél óra után tovább nőtt a hazai előny, miután Mateus Mané tizenegyest harcolt ki, Hvang pedig laposan középre lőtt – a jobbra elmozduló Alphonse Areola helyére. Újabb tíz perc elteltével megszületett a Wolves harmadik gólja is, Mané 18 méterről kilőtte a jobb alsót.

Bár még volt hátra egy félidő, a West Ham teljesen veszélytelen volt, így szépíteni sem tudott. A londoniak immár kilenc meccs óta nyeretlenek, míg a „farkasok” megduplázták a pontjaik számát.

Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0

Szerencsés góllal került előnybe a Brighton. Yasin Ayari lövése után a labda levágódott Haralambosz Kosztulaszról, Georginio Rutter elé pattant, aki közelről a jobb alsóba lőtt. A szünet után Ayari is betalált, 13 méterről lőtt a jobb alsóba, beállítva a végeredményt. Ez Ferdi Kadioglunak is köszönhető, a hazai védő ugyanis a gólvonalon állva a lécre fejelt a második félidő közepén Loum Tchaouna bólintása után.

Hat nyeretlen bajnoki (három-három döntetlen és vereség) után győzött újra a Brighton, míg a Burnley immár 11 PL-meccs óta képtelen nyerni.

ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0 (Arias 4., Hvang Hi Cshan 31. – 11-esből, Mané 41.)

Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0 (Rutter 29., Ayari 47.)

Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)

Később

18.30: AFC Bournemouth–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

13.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)

16.00: Everton–Brentford

16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

16.00: Newcastle United–Crystal Palace

16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland (Tv: Spíler1)

18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)