El-rájátszás: Dejan Sztankovicsék előnyt szereztek Lille-ben; Glasgow-ban simán nyert a Stuttgart

A Viktoria Plzen a 11. percben előnybe került, Denis Visinsky 18 méterről lőtt a kapu jobb oldalába. Aztán fordított a Panathinaikosz Andrews Tetteh duplájával, a kétszeres görög válogatott csatár előbb fejjel talált be, majd fél óra múlva kapufás gólt lőtt. Nem adta fel a cseh csapat, és a 80. percben egalizált, Tomás Ladra tekert 20 méterről a bal felsőbe, a lövésbe csak beleérni tudott Alban Lafont. 2–2

Dejan Sztankoviccsal a kispadon látogatott Lille-be a Crvena zvezda, amely az első félidő ráadásának első percében gólt szerzett, egy szöglet után Franklin Tebo Uchennáról pattant a labda a hazai kapuba. A belgrádi csapat remekül védekezett, nagyon kevés helyzetet engedett a francia együttesnek, amely nem is tudott betalálni. 0–1

A 15. percben a Celtic kapusa, Kasper Schmeichel rúgta fel rosszul a labdát, ebből támadott a Stuttgart, és szépen meg is oldotta – Bilal el-Hanusz 15 méterről a bal alsó sarokba lőtt. Pár perc múlva jött az egyenlítés, Atakan Karazor adta el a labdát a saját tizenhatosa előtt, Benjamin Nygren lecsapott rá, majd a kapust kicselezve lőtt az üres kapuba. Nem sokkal később újra megszerezte a vezetést a német csapat, El-Hanusz ezúttal fejjel volt eredményes. Az 57. percben Jamie Leweling 21 méterről kilőtte a jobb alsót, és csak azért nem lett rögtön háromgólos a különbség, mert utána Ermedin Demirovic találatát les miatt nem adták meg. A skótok aztán csak nem úszták meg a negyedik kapott gólt, a ráadás során Tiago Tomás ziccerben a léc alá lőtt – fél lábbal már a legjobb 16 között a „svábok”. 1–4

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh) 2–2 (A. Tetteh 31., 61., ill. Visinsky 11., Ladra 80.)

Lille (francia)–Crvena zvezda (szerb) 0–1 (Tebo Uchenna 45+1.)

Celtic (skót)–VfB Stuttgart (német) 1–4 (Nygren 21., ill. El-Hanusz 15., 28., Leweling 57., T. Tomás 90+3.)

Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 (Duah 23., Son 67., ill. Yusuf 27.)

Dinamo Zagreb (horvát)–Genk (belga) 1–3 (Beljo 44., ill. Heynen 15., El-Uahdi 21., 90.)

PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol) 1–2 (Jeremejeff 77., ill. Aspas 34., Swedberg 43.)

Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz) 0–1 (S. Castro 9.)

Fenerbahce (török)–Nottingham Forest (angol) 0–3 (Murillo 21., Igor Jesus 43., Gibbs-White 50.)