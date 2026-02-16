FA-kupa: egy öngól okozta a hatodik ligás csapat vesztét a Brentford ellen
A Macclesfield az előző körben, a Crystal Palace ellen kisebbfajta csodát tett – 1909 óta az első ligán kívüli csapat lett, amely képes volt kiejteni a címvédőt –, és hétfő este is jól tartotta magát, az első félidőben kevéssé látszott a jelentős osztálykülönbség.
A szünet után már a Brentford volt kezdeményezőbb, de a keményen ellenálló hazai védelem feltöréséhez szerencsére is szüksége volt: a 70. percben Aaron Hickey emelt középre balról, és a menteni igyekvő Sam Heathcote előre vetődve a saját kapujába fejelt (0–1).
A Macclesfield hősiesen küzdött a folytatásban, de nem sikerült egyenlítenie, az egygólos sikerrel a Brentford jutott be a nyolcaddöntőbe, ahol a hétfői mérkőzés előtt megtartott sorsolás értelmében az egyik londoni riválisa, a West Ham United vendége lesz.
ANGOL FA-KUPA
4. FORDULÓ
Macclesfield (VI.)–Brentford 0–1 (Heathcote 70. – öngól)