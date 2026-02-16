Nemzeti Sportrádió

FA-kupa: egy öngól okozta a hatodik ligás csapat vesztét a Brentford ellen

2026.02.16. 22:24
Munkában a kék mezes Macclesfield védelme (Fotó: Getty Images)
Az angol hatodik vonalban szereplő Macclesfield megszorongatta a Brentfordot, de nem történt meglepetés, a vendégek 1–0-ra megnyerték a hétfő esti mérkőzést, és bejutottak a labdarúgó FA-kupa nyolcaddöntőjébe.

A Macclesfield az előző körben, a Crystal Palace ellen kisebbfajta csodát tett – 1909 óta az első ligán kívüli csapat lett, amely képes volt kiejteni a címvédőt –, és hétfő este is jól tartotta magát, az első félidőben kevéssé látszott a jelentős osztálykülönbség.

A szünet után már a Brentford volt kezdeményezőbb, de a keményen ellenálló hazai védelem feltöréséhez szerencsére is szüksége volt: a 70. percben Aaron Hickey emelt középre balról, és a menteni igyekvő Sam Heathcote előre vetődve a saját kapujába fejelt (0–1). 

A Macclesfield hősiesen küzdött a folytatásban, de nem sikerült egyenlítenie, az egygólos sikerrel a Brentford jutott be a nyolcaddöntőbe, ahol a hétfői mérkőzés előtt megtartott sorsolás értelmében az egyik londoni riválisa, a West Ham United vendége lesz.

ANGOL FA-KUPA
4. FORDULÓ
Macclesfield (VI.)–Brentford 0–1 (Heathcote 70. – öngól)

