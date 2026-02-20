A vereség után nem vár könnyű visszavágó a Fradira; Újra a középpályán futballozhat Szoboszlai Dominik

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Elsőre még egyenlített a Ferencváros, másodszor már nem sikerült a bolgár Ludogorec otthonában, így a 2–1-es vereség után Bamidele Yusuf gólja csupán kellő alap az Európa-liga rájátszásának budapesti visszavágójára. Borbola Bence helyszíni beszámolója

Szakos Bence a DVTK erőssége lehet a tavasszal. Egyre inkább bíznak az ifjakban Újpesten, a Debrecen elleni sikerben oroszlánrészt vállalt Bodnár Gergő és Fenyő Noah, Jurek Gábor megtalálta számításait az MTK Budapestnél, a 22. fordulóban a legjobb teljesítményt a diósgyőri Szakos Bence nyújtotta a fiatalok közül. Saliga Norbert elemzése

Szűcs Kornél bajnok lenne a Vojvodinával. Az egyszeres válogatott futballista lapunknak beszélt arról, miért hagyta ott az angol harmadosztályú Plymouth együttesét és szerződött a szerb élvonalbeli Vojvodinába, valamint szóba került a remélt bajnoki aranyérem és a nemzeti csapat is. Cserháti András interjúja

Újra a középpályán futballozhat Szoboszlai Dominik. Arne Slot menedzser szerint az elmúlt időszakban javult a Liverpool formája, de így is jelentős feladat vár rá a hétvégén, hiszen irányításával még nem tudta megverni vasárnapi ellenfelét, a Nottinghamet. A rossz sorozat lezárásáért Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is sokat tehet, várhatóan kezdőként. Gyenge Balázs helyszíni jelentése

Fontosabb a stabil kapusteljesítmény. A centerek alkalmazkodtak, a kapusok szerepe felértékelődött, a magyar férfi vízilabda-válogatott pedig abból profitálhat, hogy kimondottan gyors az átmenetekben. Állandó szakértőnkkel, Szabó Zoltán BEK-győztes vízilabdázóval a sportág jelentős szabályváltozásainak hatásáról és a mögöttünk hagyott világversenyek tapasztalatairól beszélgetett Patai Gergely

Szpirosz Kapralosz: Európa a téli olimpiai érmek hetven százalékát a kontinensen tartja. A milánói–cortinai téli olimpia végéhez közeledve az Európai Olimpiai Bizottság (EOB) elnöke, a korábbi kétszeres olimpikon görög vízilabdázó, Szpirosz Kapralosz exkluzív interjút adott a Nemzeti Sportnak. A NOB-tag a nehézkes kezdeti szervezőmunka után az olaszok gyors reagálását és gördülékeny problémamegoldását dicsérte, kitért az ukrán szánkós, Vladiszlav Heraszkevics sportpolitikai ügyére, és még arra is volt figyelme, hogy itt, Milánóban a magyarok olimpia és sport iránti szenvedélyét dicsérje. A sportvezetőt Csisztu Zsuzsa kérdezte

