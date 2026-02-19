Nemzeti Sportrádió

Juhász Dorka 21 pontot dobott, a Galatasaray hosszabbítás után győzött a női kosár Euroligában

2026.02.19. 23:28
null
Juhász Dorka holtversenyben a mezőny legeredményesebb játékosa volt (Fotó: Getty Images)
Galatasaray kosárlabda Basket Landes Juhász Dorka női kosárlabda Euroliga
Juhász Dorka 21 ponttal járult hozzá a házigazda Galatasaray 81–72-es, hosszabbítás utáni győzelméhez a francia Landes ellen a női kosárlabda Euroliga rájátszásának csütörtöki játéknapján, az elődöntőbe jutásért zajló párharc első mérkőzésén.

A magyar válogatott játékos 29 percet töltött a pályán, és szerzett tíz lepattanót is. Ő volt az isztambuli csapat – és holtversenyben a mezőny – legeredményesebb játékosa.

A Galatasaray három negyed után 53–34-re vezetett, ám a negyedik felvonást 32–13-ra elveszítette, ezért volt szükség hosszabbításra.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc második mérkőzését jövő szerdán rendezik Franciaországban, az Euroliga hatos döntőjére pedig április 15. és 19. között kerül sor Zaragozában.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA, PLAY-IN
AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
Galatasaray (török)–Basket Landes (francia) 81–72 (14–11, 19–16, 20–7, 13–32, 15–6) – h. u.

 

