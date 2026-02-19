Juhász Dorka 21 pontot dobott, a Galatasaray hosszabbítás után győzött a női kosár Euroligában

A magyar válogatott játékos 29 percet töltött a pályán, és szerzett tíz lepattanót is. Ő volt az isztambuli csapat – és holtversenyben a mezőny – legeredményesebb játékosa.

A Galatasaray három negyed után 53–34-re vezetett, ám a negyedik felvonást 32–13-ra elveszítette, ezért volt szükség hosszabbításra.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc második mérkőzését jövő szerdán rendezik Franciaországban, az Euroliga hatos döntőjére pedig április 15. és 19. között kerül sor Zaragozában.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA, PLAY-IN

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

Galatasaray (török)–Basket Landes (francia) 81–72 (14–11, 19–16, 20–7, 13–32, 15–6) – h. u.