Rengeteg helyzetet elhibázott a Ferencváros, hátrányból várhatja a Ludogorec elleni hazai visszavágót

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 (1–1)

Razgrad, Huvepharma Aréna, 3145 néző. Vezette: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek

LUDOGOREC: Bonmann – Son (J. Andersson, 83.), Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics (Csocsev, 76.), C. Vidal – Duah (Rwan Seco, 76.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani (Zachariassen, 75.), Kanikovszki, Cadu (O'Dowda, 75.) – F. Kovacevic (Joseph, 75.), Yusuf (Gruber, 86.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Duah (23.), Son (67.), ill. Yusuf (27.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Volt hó, nincs hó. Huszonnégy órával a mérkőzés előtt a pálya több mint felét még egybefüggő, legalább harminccentis hó borította, csütörtökön azonban már nem volt fehér folt a Huvepharma Aréna gyepén. A harmincnál is több pályamunkás – na és néhány lapátolás erejéig Per-Mathias Högmo vezetőedző – remek munkát végzett, a zöld kabátba öltözött alkalmazottak hajnali egyig dobálták a havat, tudva, ha az éjszakai fagy megérkezik, sokkal nehezebb lesz a dolguk. Csütörtök reggelre szépen zöldellő fű volt a razgradi stadionban. A napközbeni erős napsütés és 8 Celsius-fok a bolgár kisvárosban is megtette a hatását, az előző nap leesett nagy mennyiségű hó olvadni kezdett – a lejtős utcákon patakokban folyt le a víz, a járókelők távolugrókat megszégyenítő módon próbálták átszökellni azokat. Az aprócska belvárosban fel-feltűntek a padokon sütkérező nyugdíjasok is, beszélgetés közben komótosan szívták a dohányt, de a központban mintha egyébként sem sietett volna senki sehova. Délután aztán már a ferencvárosi szurkolók is megjöttek Razgradba, az autóval, busszal (tizenhét óra alatt…), bukaresti repülőjárattal érkező ultrák elkezdték a ráhangolódást az esti meccsre. A különböző vendéglátóegységekből ferencvárosi rigmusok szűrődtek elő, s hogy a stadion lelátói is hómentesen várják a drukkereket, ahhoz a Ludogorec akadémiájának tehetségei és edzői, a női csapat játékosai és több száz önkéntes erőfeszítése kellett.

Ahogy azt Robbie Keane megjósolta, a pálya talaján egészen biztosan nem múlhatott a siker, a Ferencváros ír vezetőedzője pedig két téli szerzeményt is a kezdőbe állított, a védelemben az argentin-spanyol kettős állampolgárságú Mariano Gómez, a támadóknál pedig a horvát Franko Kovacevic kezdett, míg a középpályán az Európa-liga jelen kiírásában először nevezett Mohammed Abu Fani is ott volt, azaz a szakmai stáb a frissítés érdekében teljes mértékben kihasználta, hogy a rájátszásra újabb három futballistát nevezhetett. Egyedül a kétcsatáros rendszer lehetett némileg meglepő húzás, elöl Bamidele Yusuf az erőt, Franko Kovacevic a fineszt képviselte, csakhogy eleinte a védőknek kellett volna inkább nagyobb határozottsággal odalépni a hazai támadóknak. A Ludogorec vezető gólja előtt a tizenhatoson belül négyen is próbálkoz(hat)tak lövéssel, a tömörülő ferencvárosiak hiába voltak fölényben a pálya azon részén, a svájci válogatott Kwadwo Duah végül takarásból csak kilőtte a kapu jobb oldalát. Elkerülhető gól volt, könnyedén meg lehetett volna úszni, nem véletlenül néztek egymásra dühösen a ferencvárosi futballisták.

Félő volt, hogy a váratlan találat megfogja a magyar bajnokot, ám épp az ellenkezője történt. Három perccel később jött is a válasz, Bamidele Yusuf nem hagyta elnyomni magát, Hendrik Bonmann pedig bizonytalanul mozdult ki a kapujából, így a Fradi nigériai csatára az alapvonal közeléből egyenlített. Lélektanilag fontos gól volt ez, hiszen a bolgár bajnokcsapat a gólja után így nem tudta meglovagolni az előnyét, a félidőből hátralévő idő pedig kiegyensúlyozott játékot hozott, sőt, a szünet előtti percekben a Ferencváros előtt adódtak lehetőségek a gólszerzésre: előbb Franko Kovacevic lőtte a labdát a kapusba, majd Bamidele Yusuf találta telibe nagy erővel a kapu mögötti reklámtáblát, nem sokkal később egy jobbról érkező beadásról maradt le centiméterekkel, végül a bal szélen felfutó Cadu is megpróbált túljárni a bolgárok eszén, sikertelenül. A kispadnál Robbie Keane ujjával a fejére mutatva többször is jelezte játékosainak, használják az eszüket, és próbáljanak meg okosan futballozni, ha náluk van a labda, ne vagdossák előre céltalanul. Miután a labdarúgók bevonultak az öltözőbe, akkor látszott csak igazán, hogy a nagy mennyiségű leesett hó és annak eltakarítása csak nem múlt el nyomtalanul, a kapuk előtti területeken több helyen is méretes fűcsomók voltak kifordulva, a pályára érkező féltucatnyi pályamunkás hosszú perceken át próbálta azokat visszataposni a helyére.

A fordulás utáni percekben a keménységé volt a főszerep. Egyik csapat játékosai sem kímélték a másikat, Gróf Dávid határozott mozdulatát követően percekig állt a játék, majd Ötvös Bence kapott zsibbasztó rúgást a bokájára, a két perccel későbbi ütközés után lesántikált a gyepről, érkezett a helyére Júlio Romao. A kemény belépők ezzel nem értek véget, Cadu terítette le honfitársát, Caio Vidalt, majd újabb összecsapások következtek, negyedórának kellett eltelnie a második félidőből, mire a labdarúgás került előtérbe.

Amikor már úgy tűnt, a Ferencváros hozza az utóbbi időszakban tőle megszokott érett, európai futballt – azaz, képes többször is ritmust váltani, és idegenben is azonos képességű riválisa fölé kerekedni –, a Ludogorec váratlanul, igaz, annál szebb góllal ismét megszerezte a vezetést: a 67. percben a spanyol Son mesterien tekerte a labdát a jobb felső sarokba. Határozottabb közbelépéssel ez a gól is megúszható lett volna, Júlio Romao mellett könnyedén elvitték a labdát, Gavriel Kanikovszki lövőcselre feküdt el, így a bolgárok futballistája a remek helyzetfelismerést követően vette be a Fradi kapuját.

A hajrá nagy kérdése az volt, a magyar bajnok beletörődik az egygólos idegenbeli vereségbe, bízva a jövő heti budapesti visszavágóban, vagy még Razgradban megpróbál rátenni egy lapáttal, és ismét egyenlít. Érkeztek előre a friss támadók, Kristoffer Zachariassen és Lenny Joseph, de az eredmény már nem változott. (A Ludogorec a 90+5. percben harmadszor is betalált, de szerencsére azt a gólt les miatt érvénytelenítették.)

A visszavágót csütörtökön, 18.45 órától a Groupama Arénában rendezik, a magyar bajnokcsapatnak még bőven van esélye kiharcolni a legjobb tizenhat közé jutást. A párharc továbbjutója mindenképpen portugál ellenfelet kap, az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Porto vagy a Braga lehet a rivális. 2–1

