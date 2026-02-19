Gyors gólváltás, így egyenlített a Ferencváros a Ludogorec otthonában – videó
Mint ismert, a Ferencváros idegenben, Razgradban lépett pályára a Ludogorec otthonában a labdarúgó Európa-liga rájátszásának odavágóján. Az első félidőben a bolgárok szereztek vezetést, s bár gyorsan jött a ferencvárosi egyenlítés, egy bombagól után 2–1-re módosult az eredmény.
EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 (1–1)
Razgrad, Huvepharma Aréna. Vezette: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek
LUDOGOREC: Bonmann – Son (J. Andersson, 83.), Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics (Csocsev, 76.), C. Vidal – Duah (Rwan Seco, 76.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani (Zachariassen, 75.), Kanikovszki, Cadu (O'Dowda, 75.) – F. Kovacevic (Joseph, 75.), Yusuf (Gruber, 86.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Duah (23.), Son (67.) ill. Yusuf (27.)
