Gyors gólváltás, így egyenlített a Ferencváros a Ludogorec otthonában – videó

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 (1–1)

Razgrad, Huvepharma Aréna. Vezette: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek

LUDOGOREC: Bonmann – Son (J. Andersson, 83.), Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics (Csocsev, 76.), C. Vidal – Duah (Rwan Seco, 76.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani (Zachariassen, 75.), Kanikovszki, Cadu (O'Dowda, 75.) – F. Kovacevic (Joseph, 75.), Yusuf (Gruber, 86.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Duah (23.), Son (67.) ill. Yusuf (27.)

