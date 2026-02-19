Keely Hodgkinson óriási világcsúcsot futott Liévinben!

A világcsúcsért ment Liévinbe a britek olimpiai bajnok 800-asa, Keely Hodgkinson. A 23 éves atléta múlt hétvégi „bemelegítése” a brit bajnokságon jól sikerült, a Birminghamben elért 1:56.33-as idejével feljött az örökranglista harmadik helyére. Ezt az időt az ottani előfutamban érte el, a döntőben nem állt rajthoz. Csütörtökön Franciaországban már kimondott célja volt, hogy megdöntse a szlovén Jolanda Ceplak 1:55.82-es rekordját.

Hodgkinson végig jól tartotta a lépést a korábbi csúcsfutás iramára beállított zöld fénycsíkkal, amire az utolsó száz méteren még rá tudott pakolni. Nem kicsit múlta felül az elődje eredményét, az új világcsúcs 1:54.87 fedett pályán 800 méteren! Érdekesség, hogy az előző rekordot Ceplak ugyanakkor, 2002. március 3-án futotta, mint amikor Hodgkinson született.

Az ausztrál Jessica Hull minden idők második leggyorsabb 2000 méteres futását produkálta fedett pályán. A táv szabadtéri világrekordere 5:26.68-cal győzött csütörtökön, így tovább él az etióp Genzebe Dibaba 2017-ben futott 5:23.75-ös rekordja.

A görög Emmanuil Karalisz az idén elsőként átugrotta a hat métert, az algériai Jasszer Triki 17.35-tel a világ idei legjobb eredményét érte el hármasugrásban.

Őrült mezőny gyűlt össze női 60 m gáton, a világcsúcstartó Devynne Charlton jól kapta el a rajtot, a svájci Ditaji Kambundji az utolsó gátról való lelépésig jól tartotta magát, de a vége a bahamainak sikerült jobban. Öten is 7.88-at vagy jobbat futottak, 2026-ban is hihetetlenül erős lesz a rövid gátas mezőny!