Nemzeti Sportrádió

Gróf Dávid: Az első félidőben három-négy gólt szerezhettünk volna

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.02.19. 23:10
null
Gróf Dávid és a Fradi - fél térden... (Fotó: Török Attila, archív)
Címkék
FTC El-rájátszás Ludogorec Európa-liga Ferencváros
Mint ismert, a Ferencváros 2–1-re kikapott a Ludogorec otthonában a labdarúgó Európa-liga-rájátszás odavágóján. A meccset követően a játékosok az M4 Sport kamerái előtt nyilatkoztak.

 

„Az eredmény csalódás. Az első félidőben megmutattuk, tudunk problémát okozni nekik, magunknak meg mi okoztuk a problémákat. Az első játékrészben három-négy gólt szerezhettünk volna. Láthattuk, milyen volt a pálya, megbeszéltük, hogy nem vállalunk rizikót, de volt, hogy nem tudtunk felszabadítani. Volt egy előre vágott labdájuk a végén, szerencséje les volt. A visszavágóra változtatnunk kell a helyzetkihasználáson. Velünk lesznek a szurkolóink is, ez ad majd egy kis pluszt. A célunkat nem értük el ma, de még csak a félidőnél járunk” –  nyilatkozta Gróf Dávid az M4 Sportnak.

„Sok helyzetünk volt, de nem használtuk ki ezeket, ők azt a keveset igen, néha ilyen a labdarúgás. Csapatként ma is jól teljesítettünk, de van ilyen. Mentálisan fel kell készülnünk a visszavágóra, tovább tudunk menni innen is! Hazai pályán leszünk, a szurkolók velünk lesznek, nyernünk kell, hiszem, hogy meg is ” – nyilatkozta Bamidele Yusuf, a Fradi gólszerzője.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 (1–1)
Razgrad, Huvepharma Aréna. Vezette: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek
LUDOGOREC: Bonmann – Son (J. Andersson, 83.), Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics (Csocsev, 76.), C. Vidal – Duah (Rwan Seco, 76.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani (Zachariassen, 75.), Kanikovszki, Cadu (O'Dowda, 75.) – F. Kovacevic (Joseph, 75.), Yusuf (Gruber, 86.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Duah (23.), Son (67.), ill. Yusuf (27.)

 

FTC El-rájátszás Ludogorec Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Robbie Keane: Ennyi helyzetből nem elég egyetlen gólt szerezni

Európa-liga
1 órája

Eljön-e a kikelet? – Deák Zsigmond jegyzete

Európa-liga
1 órája

El-rájátszás: Dejan Sztankovicsék előnyt szereztek Lille-ben; Glasgow-ban simán nyert a Stuttgart

Európa-liga
2 órája

Rengeteg helyzetet elhibázott a Ferencváros, hátrányból várhatja a Ludogorec elleni hazai visszavágót

Európa-liga
2 órája

Gyors gólváltás, így egyenlített a Ferencváros a Ludogorec otthonában – videó

Európa-liga
3 órája

Csupa idegenbeli siker – három gólt szerzett vendégként a Forest és a Genk az El-rájátszásban

Európa-liga
4 órája

Kovacevic és Yusuf elöl – íme, az FTC Ludogorec elleni kezdőcsapata!

Európa-liga
5 órája

Csíkos Luca két évig a Thüringer HC-nél kézilabdázik kölcsönben

Kézilabda
7 órája
Ezek is érdekelhetik