Gróf Dávid: Az első félidőben három-négy gólt szerezhettünk volna

„Az eredmény csalódás. Az első félidőben megmutattuk, tudunk problémát okozni nekik, magunknak meg mi okoztuk a problémákat. Az első játékrészben három-négy gólt szerezhettünk volna. Láthattuk, milyen volt a pálya, megbeszéltük, hogy nem vállalunk rizikót, de volt, hogy nem tudtunk felszabadítani. Volt egy előre vágott labdájuk a végén, szerencséje les volt. A visszavágóra változtatnunk kell a helyzetkihasználáson. Velünk lesznek a szurkolóink is, ez ad majd egy kis pluszt. A célunkat nem értük el ma, de még csak a félidőnél járunk” – nyilatkozta Gróf Dávid az M4 Sportnak.

„Sok helyzetünk volt, de nem használtuk ki ezeket, ők azt a keveset igen, néha ilyen a labdarúgás. Csapatként ma is jól teljesítettünk, de van ilyen. Mentálisan fel kell készülnünk a visszavágóra, tovább tudunk menni innen is! Hazai pályán leszünk, a szurkolók velünk lesznek, nyernünk kell, hiszem, hogy meg is ” – nyilatkozta Bamidele Yusuf, a Fradi gólszerzője.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 (1–1)

Razgrad, Huvepharma Aréna. Vezette: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek

LUDOGOREC: Bonmann – Son (J. Andersson, 83.), Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics (Csocsev, 76.), C. Vidal – Duah (Rwan Seco, 76.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani (Zachariassen, 75.), Kanikovszki, Cadu (O'Dowda, 75.) – F. Kovacevic (Joseph, 75.), Yusuf (Gruber, 86.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Duah (23.), Son (67.), ill. Yusuf (27.)