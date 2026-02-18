Gordon megállíthatatlan volt, a Newcastle percek alatt elintézte a Qarabagot a BL-rájátszásban

Az azeriek a BL-selejtező utolsó körében épp az El-ben playoffkörös Ferencvárost ejtették ki, így jutottak fel a főtáblára, amelyen a legtöbben a leggyengébb csapatként aposztrofálták őket, mégis okoztak néhány meglepetést. A Qarabag 10 ponttal zárva a 22. lett, s továbbjutott, ellenfélnek pedig a Newcastle-t kapta, amely ugyan nem a Real Madrid vagy a Paris Saint-Germain, PL-csapatként cseppet sem könnyű ellenfél...

Az angol élvonalban – főleg idegenben – szenvedő „szarkák” percek alatt megmutatták, hogy képesek lemosni a pályáról az azerieket: Anthony Gordon már a harmadik percben betalált, majd nem sokkal később Malick Thiaw megduplázta az előnyt. Fél óra után úgy tűnt, a nagy zakót megúszhatja a hazai csapat, de nem így lett: Gordon a 32., a 33. és a 46. percben is beköszönt, kétszer tizenegyesből, tehát a szünetig mesternégyest jegyzett. Ekkor már azt is figyelni kellett, beállítja-e az örökös, egymeccses BL-rekordot – korábban Lionel Messi, Erling Haaland és Luiz Adriano szerzett 5 gólt valaha Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

A Qarabag az 55. percben szépített, a 68. percben pedig a várakozás is véget ért, mert Gordont lecserélte a Newcastle. Persze ettől még nem álltak le a „szarkák”, a 72. percben Jacob Murphy beállította az 1–6-os végeredményt. Jó eséllyel eldőlt a párharc, a Newcastle ellenfele pedig vagy a Chelsea, vagy a Barcelona lehet a nyolcaddöntőben.

Gordon egyébiránt már 10 gólos ebben a BL-idényben, csak Kylian Mbappé van előtte (13) a góllövőlistán. Az angol támadó a Newcastle BL-történetének legeredményesebb játékosa, neki van a klub színeiben a legtöbb meccse a sorozatban, a maival övé a klubtörténet leggyorsabb gólja a sorozatban, ráadásul ennyi gólt a Newcastle játékosaként még senki sem szerzett egyetlen Bajnokok Ligája-évadban.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) 1–6 (Cafarguliyev 55., ill. A. Gordon 3., 32., 33., 45+1. – a másodikat és a negyediket 11-esből, M. Thiaw 8., J. Murphy 72.)

KÉSŐBB

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)

21.00: FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)

KEDDEN

Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 2–0 (Guirassy 3., Beier 42.)

Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) 2–3 (Balogun 1., 18., ill. D. Doué 29., 67., Hakimi 41.)

Kiállítva: Golovin (48., Monaco)

Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 0–1 (Vinícius Júnior 50.)

Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5–2 (Gabriel Sara 15., N. Lang 49., 75., D. Sánchez 60., Boey 86., ill. T. Koopmeiners 16., 32.)

Kiállítva: Cabal (67., Juventus)